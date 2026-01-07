“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล
ทรัมป์ ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล ก่อนนำไปขายต่อในราคาตลาด เตรียมเปิดให้บริษัทน้ำมันเข้าไปลงทุน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เวเนซุเอลา จะส่งน้ำกว่า 50 ล้านบาร์เรลให้สหรัฐฯ โดยน้ำมันจะถูกขายในราคาตลาด พร้อมกล่าวด้วยว่าเงินที่ได้รับจากการขายจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กับสหรัฐฯและเวเนวุเอลา
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าใน 18 เดือนอุตสาหกรรมน้ำมันสหรัฐฯจะเริ่มทำงานในเวเนซุเอลา และเขาหวังว่าจะมีคนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก
โดยมีรายงานว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเตรียมเข้าพบรัฐบาลของนายทรัมป์ เพื่อหารือเรื่องในประเด็นดังกล่าว ภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้พูดคุยกับสำนักข่าว BBC และได้ตั้งข้อสงสัยว่าแผนของนายทรัมป์จะส่งผลกับต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้เวเนซุเอลามีปริมาณสำรองน้ำมันประมาณ 303 พันล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การผลิตน้ำมันของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ลั่นต้องการเกาะ “กรีนแลนด์” อ้างเหตุผลความปลอดภัยของประเทศ
- วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
- สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: