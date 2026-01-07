ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 08:45 น.
128

ทรัมป์ ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล ก่อนนำไปขายต่อในราคาตลาด เตรียมเปิดให้บริษัทน้ำมันเข้าไปลงทุน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เวเนซุเอลา จะส่งน้ำกว่า 50 ล้านบาร์เรลให้สหรัฐฯ โดยน้ำมันจะถูกขายในราคาตลาด พร้อมกล่าวด้วยว่าเงินที่ได้รับจากการขายจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กับสหรัฐฯและเวเนวุเอลา

นอกจากนี้นายทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าใน 18 เดือนอุตสาหกรรมน้ำมันสหรัฐฯจะเริ่มทำงานในเวเนซุเอลา และเขาหวังว่าจะมีคนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก

โดยมีรายงานว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเตรียมเข้าพบรัฐบาลของนายทรัมป์ เพื่อหารือเรื่องในประเด็นดังกล่าว ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้พูดคุยกับสำนักข่าว BBC และได้ตั้งข้อสงสัยว่าแผนของนายทรัมป์จะส่งผลกับต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้เวเนซุเอลามีปริมาณสำรองน้ำมันประมาณ 303 พันล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การผลิตน้ำมันของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

1 นาที ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

2 นาที ที่แล้ว
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น ข่าว

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

8 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต ข่าวการเมือง

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว

18 นาที ที่แล้ว
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน บันเทิง

แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

25 นาที ที่แล้ว
ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง &quot;เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง&quot; ข่าว

ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

29 นาที ที่แล้ว
ผู้สมัครสอบ ก.พ. 69 พบปัญหาระบบล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น

31 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

32 นาที ที่แล้ว
สีหนุวิลล์ สแกมเมอร์เหยื่อ ข่าวอาชญากรรม

เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์

36 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่ ข่าว

ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่

41 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหลายสิบลำที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ข่าว

ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล

53 นาที ที่แล้ว
ป๋าเต็ด เผยภาพพิธีรดน้ำศพ ดีเจหนู มนต์ทิพย์ Fat Radio ข่าว

ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ดีเจหนู Fat Radio ครั้งสุดท้าย ย้อนรอยเสียงโฆษณาที่คุ้นหู

56 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam วันนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

58 นาที ที่แล้ว
เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ ข่าว

เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานคาตา เขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวา หลังกล่าวหาไทยอาวุธยึดเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย พัทยา ปลายปี 2569 ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลอน! คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน ตายนาน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” แสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 อ้างอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงอธิบาย หลังดราม่านโยบายเปลี่ยนคำนำหน้านามตามความสมัครใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 08:45 น.
128
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button