กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:35 น.
102

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้และไม่มีงานทำ ส่วนคนขับหนีหาย

กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ โดย ร้อย.ทพ.1201 (ชค.ทพ.12) ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ เส้นทาง บ้านดงงู – บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ตรวจพบ รถบรรทุกหกล้อบรรทุกสินค้าแผ่นฟองน้ำสีขาวต้องสงสัย ขับผ่านเส้นทางดังกล่าว จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบ แต่เมื่อคนขับเห็นเจ้าหน้าที่ได้จอดรถทิ้งไว้และหลบหนีเข้าไร่อ้อยข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบรถคันดังกล่าว พบว่า ภายในรถบรรทุกซุกซ่อนบุคคลสัญชาติกัมพูชา ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 37 คน แยกเป็น ชาย 15 คน หญิง 17 คน เด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 1 คน ทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ภายในรถ โดยใช้แผ่นฟองน้ำสีขาวปิดบังอำพราง

จากการซักถาม ชาวกัมพูชาทั้งหมดให้การว่า เดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีความประสงค์จะลักลอบเข้ามาทำงานรับจ้างทั่วไปและขายสินค้าในพื้นที่ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยมาก่อนแล้ว ก่อนที่จะมีการปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก เนื่องจากขาดรายได้และไม่มีงานทำ จึงตัดสินใจว่าจ้างขบวนการลักลอบนำคนข้ามแดน ในอัตราค่าจ้าง คนละ 7,500 – 8,000 บาท เดินทางออกจากฝั่งประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 8 ม.ค.69 เวลาประมาณ 18.00 น. และลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกนำขึ้นรถบรรทุกหกล้อคันดังกล่าว เพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดโรงเกลือ อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินทาง รถคันดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและเข้าจับกุมได้เสียก่อน

ในขณะจับกุม ไม่พบผู้นำพาหรือคนขับรถในที่เกิดเหตุ การดำเนินการทางกฎหมาย ภายหลังการตรวจสอบ ร้อย.ทพ.1201 ได้ประสานเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรคลองลึก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมตรวจสอบ และได้นำ รถบรรทุกของกลางพร้อมชาวกัมพูชาทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

