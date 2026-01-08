เปิดคลังสมบัติ “เวเนซุเอลา” ขุมพลังทรัพยากรระดับโลกที่ทรัมป์เตรียมพลิกฟื้นสร้างชาติใหม่
ส่องขุนทรัพย์ในประเทศเวเนซุเอลา หลังจากปฏิบัติการบุกจับกุม นิโคลัส มาดูโร ได้สำเร็จ พร้อมแผนฟื้นฟูเศรศฐกิจด้วยสินทรัพย์จำนวนมหาศาล
ความมั่งคั่งอันดับหนึ่งของเวเนซุเอลาคือปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้วซึ่งมีมากที่สุดในโลกถึง 3.03 แสนล้านบาร์เรล โดยตัวเลขนี้สูงกว่าปริมาณน้ำมันของสหรัฐฯ ถึง 5 เท่า แหล่งพลังงานหลักส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ในแถบโอริโนโกทางตะวันออกของประเทศภายใต้การดูแลของบริษัทรัฐวิสาหกิจ PDVSA แม้น้ำมันในพื้นที่นี้จะเป็นชนิดหนักพิเศษที่สกัดยากและต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการกลั่น แต่สหรัฐฯ เองก็มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโรงกลั่นที่รองรับน้ำมันประเภทนี้อยู่แล้วในรัฐเท็กซัสและลุยเซียนา ทำให้ขุมพลังนี้พร้อมที่จะถูกปลุกขึ้นมาสร้างรายได้ในอนาคตอันใกล้
นอกจากน้ำมันแล้ว เวเนซุเอลายังถือครองก๊าซธรรมชาติมหาศาลเป็นอันดับที่ 9 ของโลกและครองแชมป์ในอเมริกาใต้ด้วยปริมาณสำรองกว่า 5.5 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบที่ยังรอการจัดการอย่างเป็นระบบ ขณะที่ทรัพยากรด้านโลหะมีค่าก็น่าทึ่งไม่แพ้กัน โดยสภาทองคำโลกรายงานว่าเวเนซุเอลามีทองคำสำรองอย่างเป็นทางการในธนาคารกลางสูงที่สุดในละตินอเมริกาที่ 161.2 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 7.2 แสนล้านบาท และยังมีทองคำที่ยังไม่ถูกขุดอีกจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
ความหลากหลายของแร่ธาตุสำคัญเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่รัฐบาลทรัมป์ให้ความสนใจ เนื่องจากพื้นที่กว่า 12% ของประเทศถูกกำหนดเป็นเขตเหมืองแร่ที่อุดมไปด้วยเหล็กกว่า 1.47 หมื่นล้านเมตริกตัน ถ่านหิน 3 พันล้านเมตริกตัน รวมถึงนิกเกล บอกไซต์ เพชร และโคลแทน ซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบจำเป็นในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
แม้ที่ผ่านมาโครงการเหล่านี้จะหยุดชะงักและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ แต่รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรเหล่านี้ยังคงอยู่ครบถ้วนและพร้อมสำหรับการลงทุนระดับหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเปลี่ยนเวเนซุเอลาให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองแร่และพลังงานของโลกอีกครั้งครับ
อ้างอิง : www.aljazeera.com
