ข่าว

“ชูวิทย์” ฟัน “พรรคส้ม” ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:15 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:15 น.
76

ชูวิทย์ ฟัน พรรคส้ม ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ ชี้เป็นผลพวงจากที่อ่อนชั้นทางการเมือง ส่งบอลเข้าเท้าพรรคน้ำเงิน

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักการเมืองอาวุโสได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ว่า “เท “ส้ม“

ผลโพลล์คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครยังมีอีกมาก ไอโอของแต่ละพรรคต้องทำงานหนักมากขึ้น พรรคน้ำเงิน คือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยอภินันทนาการจากพรรคส้ม ที่ “อ่อนชั้นเชิงการเมือง“ ส่งบอลเข้าเท้าพรรคน้ำเงินเต็มข้อ ยิ่งมีสงคราม ไทย-กัมพูชา ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงของพรรคน้ำเงิน จากพรรคขนาดกลางทะลุกราฟเป็นพรรคใหญ่ ด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 2 เดือน ไต่ชั้นขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่ง

จากที่พรรคส้มคิดว่าเป็นผู้คุมเกมตอนทำ MOA กลายเป็นทำให้พรรคน้ำเงินเป็นผู้คุมเกมแทน มากไปกว่านั้น เกมการเมืองที่ไม่มีการต่อเวลาให้ “คนอ่อนหัดการเมือง” อย่างพรรคส้มได้ตั้งตัว พรรคน้ำเงินเปิดเกมรุกด้วยการรวม “บ้านใหญ่“ และเปิดกว้างการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคส้มโดนเทให้โดดเดี่ยว หลังจากช้ำใจด้วยการถูก ”หลอกลวงทางการเมืองครั้งใหญ่“ โดยพรรคน้ำเงิน จึงปิดกั้นตัวเอง ประกาศขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนล่วงหน้าว่า “มีน้ำเงิน ไม่มีส้ม”

ตั้งธงว่ามีสองทางให้ประชาชนเลือกเท่านั้น คือ จะเลือกส้ม หรือเลือกน้ำเงิน? ความโดดเดี่ยวทางการเมืองไม่ใช่หนทางจะทำงานให้บ้านเมืองได้

เพราะการเมืองคือการทำงานร่วมกันของพรรคการเมืองต่างๆ ตามสไตล์ไทย มันไม่ใช่ ”การเมือง 2 ขั้ว“ อย่างประเทศอเมริกา หรืออังกฤษ ตอนนี้ความโดดเดี่ยวทำให้ “พรรคส้มถูกเท” ทั้งจากพรรคการเมืองด้วยกัน และประชาชน มีเหตุผลสนับสนุนด้วยผลโพลล์ทุกสำนักว่า “คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครมากกว่า 40%“

พรรคส้มยังดื้อดึง และหลงตัวเองจากคะแนนที่ล้นหลามในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเสมอไปในการเมืองไทย
โดยเฉพาะการเมืองแบบพรรคส้มที่ถูกหลอกซ้ำซาก คนไทยได้สื่อให้พรรคส้มรู้ตัวแล้วว่า คนระแวงพรรคส้มที่ยังไม่ประสีประสา แต่ได้ ส.ส. จากกระแสล้วนๆ ซ้ำยังไม่รู้จักเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง

เลือกไปเดี๋ยวก็ถูกหลอกอีก จึงตัดสินใจไม่เลือกดีกว่า คำตอบสั้นๆ แต่บาดใจ เพราะความไม่มีชั้นเชิงทางการเมืองของพรรคส้มเอง ผมในฐานะ “ผู้สนับสนุนพรรคส้ม“ มาก่อนรู้สึกได้ และความรู้สึกนี้จะส่งผลถึงผู้สนับสนุนคนอื่นๆ ที่เคยลงคะแนนให้พรรคส้มจากครั้งที่แล้ว ทำให้ไม่แปลกใจว่า คะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคส้มจะถูกเทกระจาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

1 นาที ที่แล้ว
แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว ข่าว

แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

5 นาที ที่แล้ว
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot; บันเทิง

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

17 นาที ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดอินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด เดือด อินฟลูฯ เขมร แซะคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ เจอสวนกลับหน้าหงาย

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม

29 นาที ที่แล้ว
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น บันเทิง

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวสูญเสียสามีนักวิ่งเทรล ขอคนเห็นเหตุการณ์ ช่วยเล่าบนนั้นเกิดอะไรขึ้น?

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

47 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์อาลัย &#039;เจมส์ แรนโซน&#039; ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง บันเทิง

ภรรยาโพสต์อาลัย ‘เจมส์ แรนโซน’ ดาราดัง ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตนเอง

50 นาที ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบไคล้ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นใจเด็ด นัวจูบลูบคลำ สไลด์หนอนหนุ่ม กลางสถานีรถไฟ แบบไม่แคร์เวิร์ล

52 นาที ที่แล้ว
เกมส์

แฟนเกมเศร้า! “วินซ์ แซมเพลลา” ผู้ให้กำเนิด Call of Duty เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

CNN ปักหมุด เตรียมถ่ายทอดสดเคาต์ดาวน์ปีใหม่ ที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ บันเทิง

ฮือฮา วีร์ BADBITCHBKK แร็ปเปอร์สาว ลงสมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้าพูดถึงดราม่าวันเกิดบอสณวัฒน์-ชาล็อต ออสติน บันเทิง

อิงฟ้า พูดถึงดราม่า ชาล็อตถูกเตือนแรง เล่าหลังเวที ‘ณวัฒน์’ มือสั่น-หน้าแดง แทบร้องไห้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา น้ำตาคลอเบ้า หลังลูกชาย น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ลั่น พลังของลูกทำให้แม่หายเหนื่อย บันเทิง

ดิว อริสรา น้ำตาคลอ น้องไซลาส ส่งข้อความเสียงให้กำลังใจ ทำชาวเน็ตใจฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอร์บัสเตรียมเลิกใช้ Google Cloud หวั่นข้อมูลรั่ว เหตุไม่ไว้ใจกฎหมายสหรัฐฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยานฯ รับตัว หมีและสิงโต 5 ชีวิตแล้ว หลังพบในกาสิโนกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้ ข่าวการเมือง

สถานที่ เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ใน-นอกเขต ทั่วประเทศ ก่อนเข้าคูหา 1 ก.พ.69 นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ครูผู้หญิงร้องไห้-ยกมือไหว้แม่เด็ก แทงเข่านร.จนกระดูกอ่อนอักเสบ ยันไม่มีเจตนาทำร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” ฟัน “พรรคส้ม” ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟนเล่านาทีรถอัลพาร์ด ประกบยิงคนขับดับ ใกล้ด่านเก็บเงินประชาชื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 09:15 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 09:15 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” ตั้งทูตพิเศษ “กรีนแลนด์” หวังฮุบเกาะ ไม่ปิดใช้กำลังเข้าควบคุม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
สะพัดข่าว &#039;หาญส์ หิมะทองคำ&#039; เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ &quot;อย่าซ้ำเติมคนป่วย&quot;

สะพัดข่าว ‘หาญส์ หิมะทองคำ’ เส้นเลือดสมองแตก เพจดังเตือนสติ “อย่าซ้ำเติมคนป่วย”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

วงในเมาท์ฉ่ำ นางเอกดัง รีเทิร์นแฟนเก่า ลือหึ่ง เตรียมควงคู่เคานต์ดาวน์ญี่ปุ่น

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

อินโดฯ สั่งแบน “บอนนี่ บลู” ห้ามเข้าประเทศ 10 ปี ฐานผลิตหนังโป๊ในบาหลี

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button