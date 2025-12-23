“ชูวิทย์” ฟัน “พรรคส้ม” ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้
ชูวิทย์ ฟัน พรรคส้ม ถูกเทเลือกตั้งรอบหน้า กางโพล ปชช. ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ ชี้เป็นผลพวงจากที่อ่อนชั้นทางการเมือง ส่งบอลเข้าเท้าพรรคน้ำเงิน
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักการเมืองอาวุโสได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ว่า “เท “ส้ม“
ผลโพลล์คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครยังมีอีกมาก ไอโอของแต่ละพรรคต้องทำงานหนักมากขึ้น พรรคน้ำเงิน คือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยอภินันทนาการจากพรรคส้ม ที่ “อ่อนชั้นเชิงการเมือง“ ส่งบอลเข้าเท้าพรรคน้ำเงินเต็มข้อ ยิ่งมีสงคราม ไทย-กัมพูชา ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงของพรรคน้ำเงิน จากพรรคขนาดกลางทะลุกราฟเป็นพรรคใหญ่ ด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 2 เดือน ไต่ชั้นขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่ง
จากที่พรรคส้มคิดว่าเป็นผู้คุมเกมตอนทำ MOA กลายเป็นทำให้พรรคน้ำเงินเป็นผู้คุมเกมแทน มากไปกว่านั้น เกมการเมืองที่ไม่มีการต่อเวลาให้ “คนอ่อนหัดการเมือง” อย่างพรรคส้มได้ตั้งตัว พรรคน้ำเงินเปิดเกมรุกด้วยการรวม “บ้านใหญ่“ และเปิดกว้างการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ในขณะที่พรรคส้มโดนเทให้โดดเดี่ยว หลังจากช้ำใจด้วยการถูก ”หลอกลวงทางการเมืองครั้งใหญ่“ โดยพรรคน้ำเงิน จึงปิดกั้นตัวเอง ประกาศขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนล่วงหน้าว่า “มีน้ำเงิน ไม่มีส้ม”
ตั้งธงว่ามีสองทางให้ประชาชนเลือกเท่านั้น คือ จะเลือกส้ม หรือเลือกน้ำเงิน? ความโดดเดี่ยวทางการเมืองไม่ใช่หนทางจะทำงานให้บ้านเมืองได้
เพราะการเมืองคือการทำงานร่วมกันของพรรคการเมืองต่างๆ ตามสไตล์ไทย มันไม่ใช่ ”การเมือง 2 ขั้ว“ อย่างประเทศอเมริกา หรืออังกฤษ ตอนนี้ความโดดเดี่ยวทำให้ “พรรคส้มถูกเท” ทั้งจากพรรคการเมืองด้วยกัน และประชาชน มีเหตุผลสนับสนุนด้วยผลโพลล์ทุกสำนักว่า “คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครมากกว่า 40%“
พรรคส้มยังดื้อดึง และหลงตัวเองจากคะแนนที่ล้นหลามในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเสมอไปในการเมืองไทย
โดยเฉพาะการเมืองแบบพรรคส้มที่ถูกหลอกซ้ำซาก คนไทยได้สื่อให้พรรคส้มรู้ตัวแล้วว่า คนระแวงพรรคส้มที่ยังไม่ประสีประสา แต่ได้ ส.ส. จากกระแสล้วนๆ ซ้ำยังไม่รู้จักเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง
เลือกไปเดี๋ยวก็ถูกหลอกอีก จึงตัดสินใจไม่เลือกดีกว่า คำตอบสั้นๆ แต่บาดใจ เพราะความไม่มีชั้นเชิงทางการเมืองของพรรคส้มเอง ผมในฐานะ “ผู้สนับสนุนพรรคส้ม“ มาก่อนรู้สึกได้ และความรู้สึกนี้จะส่งผลถึงผู้สนับสนุนคนอื่นๆ ที่เคยลงคะแนนให้พรรคส้มจากครั้งที่แล้ว ทำให้ไม่แปลกใจว่า คะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคส้มจะถูกเทกระจาด
