อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต
โรงเรียนท่าศาลา เศร้า สูญเสีย “ครูขิม” พร้อมพ่อ แม่ และลูกสาวฝาแฝด จากเหตุอัคคีภัยย่านป่าแดด เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพร้อมกันทั้งครอบครัว ณ วัดป่าแพ่ง 10-13 ม.ค. นี้
จากเหตุการณ์อัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่ 7 มกราคม ต่อเนื่องเช้าวันที่ 8 มกราคม 2569 ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาวฝาแฝด และคุณย่าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เสียชีวิตทั้งหมดท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและผู้ที่ทราบข่าว
ล่าสุดทาง โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นสังกัดของหนึ่งในผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร หรือ “ครูขิม” ครูชำนาญการ โดยระบุว่าเป็นการจากไปที่ไม่มีวันกลับของครูผู้เป็นที่รักของทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์
“…ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร (ครูขิม)… ครูผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์เสมอมา ขอให้ดวงวิญญาณของครูขิมไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง…”
ทางครอบครัวตาไชย และครอบครัวเฉลยไกร ได้แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพของสมาชิกทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นางสุนีย์ ตาไชย, นายกวิน ตาไชย, นางสาววริศรา เฉลยไกร, เด็กหญิงลริศา ตาไชย และเด็กหญิงลลิณดา ตาไชย ดังนี้
- สถานที่ : ศาลา 1 วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- สวดพระอภิธรรม : วันที่ 10 – 12 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น.
- พิธีฌาปนกิจศพ : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 ณ สุสานวัดป่าแพ่ง
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา รวมถึงชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบครัวในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง
