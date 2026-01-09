ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:10 น.
69
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด
ภาพจาก : โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียนท่าศาลา เศร้า สูญเสีย “ครูขิม” พร้อมพ่อ แม่ และลูกสาวฝาแฝด จากเหตุอัคคีภัยย่านป่าแดด เตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพร้อมกันทั้งครอบครัว ณ วัดป่าแพ่ง 10-13 ม.ค. นี้

จากเหตุการณ์อัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่ 7 มกราคม ต่อเนื่องเช้าวันที่ 8 มกราคม 2569 ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกสาวฝาแฝด และคุณย่าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เสียชีวิตทั้งหมดท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและผู้ที่ทราบข่าว

ล่าสุดทาง โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นสังกัดของหนึ่งในผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร หรือ “ครูขิม” ครูชำนาญการ โดยระบุว่าเป็นการจากไปที่ไม่มีวันกลับของครูผู้เป็นที่รักของทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์

“…ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูวริศรา เฉลยไกร (ครูขิม)… ครูผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อลูกศิษย์เสมอมา ขอให้ดวงวิญญาณของครูขิมไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง…”

ทางครอบครัวตาไชย และครอบครัวเฉลยไกร ได้แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพของสมาชิกทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นางสุนีย์ ตาไชย, นายกวิน ตาไชย, นางสาววริศรา เฉลยไกร, เด็กหญิงลริศา ตาไชย และเด็กหญิงลลิณดา ตาไชย ดังนี้

  • สถานที่ : ศาลา 1 วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • สวดพระอภิธรรม : วันที่ 10 – 12 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น.
  • พิธีฌาปนกิจศพ : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 ณ สุสานวัดป่าแพ่ง

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา รวมถึงชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบครัวในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เชียงใหม่คร่าชีวิตครูขิมและครอบครัวอย่างน่าเศร้า
ภาพจาก : โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

5 วินาที ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

34 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

17 นาที ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

30 นาที ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

30 นาที ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

35 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

50 นาที ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

55 นาที ที่แล้ว
สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู ข่าว

สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง ตําราพรหมชาติ 2568 ตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ ดูดวง

ตําราพรหมชาติ 2569 ดูดวงตามอายุ ชาย-หญิง ตำราโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนพบปัญหาเงินสะสมในประกันสังคมหายไปหลายพันบาท เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! “ประกันสังคม” เปลี่ยนระบบแล้วเงินหาย ยอดว่างงานไม่เข้า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยอมรับเสียใจ พูดไม่เคลียร์ปม “ทหารมีไว้ทำไม” ยืนยันเคารพทหารในสนามรบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง รีวิว บังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้สู้ไทย ข่าว

กัน จอมพลัง บุกบังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้หลบภัย ชมความทะเยอทะยาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลตัดสินคดี “บิ๊กโจ๊ก” จะได้กลับมาเป็นตำรวจหรือไม่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา นาน่วม&quot; เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผน PR พรรคการเมือง ข่าวการเมือง

“วาสนา นาน่วม” เผยนักข่าวสารภาพ ส่งแชตผิดห้อง ปมชื่อโผล่แผนพีอาร์ พรรคการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยันไม่เคยเอาผิด จนท.ทำความสะอาด ปม “ไอซ์” ลงเรือร่วมเก็บกระทง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันเด็ก 2569 เด็กเกิดน้อยสุดในรอบ 75 ปี ใครจะดูแลใครในอีก 10 ปี?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ข่าว

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบคนดัง พ่อยูทูบเบอร์ดัง ศึกเมียหลวง vs เมียใหม่ หนังคนละม้วน แฉยับทำร้าย-ติดโรค-คบซ้อน อีกฝั่งงัดไทม์ไลน์สู้ บันเทิง

สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบ พ่อยูทูบเบอร์ดัง เมียหลวง แฉยับทำร้าย-ติดโรค เมียใหม่โต้ หนังคนละม้วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ถึงประชาชน ปมแก้รัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

อ่านดี ๆ จ๋าย ไททศมิตร ฝากถึงพรรคส้ม แก้ทำไมรัฐธรรมนูญ อ่านจบร้องอ๋อ คนไลก์เป็นแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ ข่าว

อุบาทว์! ทหารไทย เจอคลิปทหารเขมร มีเซ็กซ์กับเมีย-ลูกสาวตัวเอง ในฐานทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:10 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี?

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button