กัน จอมพลัง บุกบังเกอร์ทหารเขมร เจาะหินใช้หลบภัย ชมความทะเยอทะยาน
กัน จอมพลัง บุกชายแดนเจอบังเกอร์เจาะหิน ฝีมือทหารเขมร เพื่อใช้หลบภัยและต่อสู้ ชาวเน็ตกลัวพัฒนาเป็นอุโมงค์ข้ามแดน
โซเชียลแห่แชร์ กรณี กัน จอมพลัง โพสต์คลิปวิดีโอขณะลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจนได้พบกับสิ่งปลูกสร้างทางยุทธวิธีที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องเอ่ยปากชมในความทะเยอทะยานของอีกฝ่าย นั่นคือบังเกอร์ที่ไม่ได้สร้างด้วยปูนซีเมนต์ แต่เกิดจากการเจาะหินภูเขาเข้าไปดื้อ ๆ
กัน จอมพลัง ระบุแคปชันว่า “เจาะหินเพื่อใช้หลบและสู้กับทหารไทย ยอมความพยายามจริง ๆ” พร้อมกล่าวในคลิปว่า “ไม่น่าเชื่อนะ นี่คือความทะเยอทะยาน เจาะหินเข้าไปอยู่แบบนี้ สร้างบังเกอร์ใหม่ยังดูง่ายกว่า ดูดิต้องใช้เวลาขนาดไหนในการทำแบบนี้ นี่สุดยอดนะ มันอาจจะไม่ใช่บังเกอร์มาตรฐานที่อยู่สบาย แต่นี่คือความทะเยอทะยานอย่างหนึ่ง”
ต่อมา ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับบังเกอร์ที่ทำจากหินของอีกฝ่าย เช่น
“มันขุดเก่งครับ ห่วงแต่ว่า ต่อไปเราทำรั้วแล้ว มันจะขุดอุโมงค์ลอดมาฝั่งไทย มั้ยเนี่ย น่าคิด”
“จะถามว่าทั้งขุดทั้งเจาะขนาดนี้มันต้องเตรียมการนานขนาดไหน”
“สิบปีมันทำสบาย ๆ ไม่มีคนกวนไม่ต้องหลบต้องซ่อนทำใช้เครื่องมือทำได้ครับ แต่คนไทยเก่งกว่าทำบังเกอร์อย่างไวแบบคุณกันครับ”
“ขุดหินด้วยมือแบบใช้ทุบกระเทาะด้วยมือมันต้องใช้เวลา คงทำมานานเป็นปี ๆ ความพยายามสูงมาก”
“มันคงเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเอาแผ่นดินไทยนานมาก ๆ เรายึดคืนได้ต้องระวังนะ มันอาจจะขุดเจาะเป็นอุโมงค์มาโผล่ในแผ่นดินไทยก็ได้ เพราะมันทำได้ทุกอย่างจริงยกเว้นความดี”
