“เท้ง” โพสต์จดหมายจากทหารแนวหน้า พ้อไม่ได้สิทธิประโยชน์ ติดขัดทุกอย่าง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 08:34 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 08:34 น.
66

เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์จดหมายจากอดีตทหารแนวหน้าที่ช่องบก พ้อไม่ได้สิทธิประโยชน์ ติดขัดทุกอย่าง สะท้อนทหารชั้นผู้น้อยถูกเอาเปรียบ

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “[ จดหมายจาก (อดีต) แนวหน้า ]

ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาที่พรรค ผู้เขียนระบุว่าเป็นทหารผ่านศึกท่านหนึ่ง ประจำการอยู่ที่น้ำยืน-ช่องบก ใจความเป็นการร้องเรียนเรื่องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของทหารผ่านศึก ที่ติดขัดไปเสียหมดทุกอย่าง

ผมขอขอบคุณท่านที่ส่งจดหมายฉบับนี้มา ขอบคุณที่ท่านไว้ใจพวกเราให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและถ้ามีโอกาสพวกเราสัญญาว่าจะเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ

ผมอ่านข้อความร้องเรียนสั้นๆ จากท่านแล้วก็ได้แต่รู้สึกสะท้อนใจ เพราะนี่คือชีวิตจริงของทหารชั้นผู้น้อย ที่เราได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอด เมื่อเป็นทหารก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ เมื่อเป็นทหารผ่านศึกแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรมีควรได้

ไม่นับว่าที่ผ่านมา หน่วยงานอย่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ยังมีเรื่องข้อน่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต นำโควต้าหวยไปจำหน่ายให้เอกชนบางรายในราคาทุน ทำให้พี่น้องทหารผ่านศึกจำนวนมากขาดโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งเพื่อนร่วมงานของผม ธนเดช เพ็งสุข ได้เปิดเผยและติดตามอยู่อย่างใกล้ชิด

ในวันที่บรรดานายพลชั้นบนเสพสุขสบาย นั่งรับเงินเดือนบอร์ดรัฐวิสาหกิจ รับปันผลจากสนามกอล์ฟ โรงแรม รีสอร์ท คลื่นความถี่ ฯลฯ รับค่าคอมจากการจัดซื้อจัดจ้าง จนหลายคนเกษียณออกมามีเงินเก็บหลักสิบล้านถึงร้อยล้าน

นี่คือชีวิตจริงของพลทหารและทหารชั้นผู้น้อยของเราครับ บาดเจ็บล้มตายในแนวหน้า ถูกหักเบียเลี้ยงเข้ากระเป๋านาย พอเป็นทหารผ่านศึก จะขอเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอะไรหน่อยก็ต้องรอ ติดขั้นตอนต่างๆ แถมต้นสังกัดยังส่อจะทุจริตเอื้อพวกพ้อง เอาเงินของพวกเขาไปต่างตอบแทนกันในหมู่พวกตัวเอง

มันยิ่งตอกย้ำคำถามและเหตุผลของสิ่งที่เราถามว่า “ทหารมีไว้ทำไม?” นี่คือคำตอบครับ ทหารควรจะมีไว้ปกป้องอธิปไตยของชาติ ไม่ใช่เป็นคนหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ เงินภาษีประชาชน หรือแม้แต่หาประโยชน์เอารัดเอาเปรียบ กินเล็กกินน้อยจากทหารชั้นผู้น้อยด้วยกันเอง

เราถึงยืนยันนโยบายปฏิรูปกองทัพของเรามาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่และก้าวไกล เรายืนยันว่าต้องลดจำนวนนายพลที่มีเยอะเกินไปในประเทศนี้ เอางบประมาณที่ประหยัดได้จากการมีนายพลน้อยลง เอาไปเพิ่มเป็นเงินเดือนและสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อย ให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้

ถ้าเราทำกองทัพให้โปร่งใสขึ้นได้ มีระบบยุติธรรมที่รับประกันสิทธิให้ทหารชั้นผู้น้อยมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบพวกเขาจะลดลง บรรดาธุรกิจกองทัพหรือการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอย่าง อผศ. ถ้ามีการตรวจสอบ โปร่งใส พวกเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในวันที่สังคมเข้าใจเราผิดเกี่ยวกับจุดยืนของเราต่อกองทัพและความมั่นคง จดหมายฉบับนี้ทำให้ผมมีแรงใจขึ้นมาก คนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยเองเข้าใจดีว่าเราหมายถึงอะไร เวลาที่เราวิพากษ์วิจารณ์กองทัพและเสนอนโยบายปฏิรูปกองทัพ

เพราะพวกเขาคือคนหน้างาน คือคนตัวเล็กตัวน้อย ที่บาดเจ็บจริง ล้มตายจริง ถูกเอารัดเอาเปรียบจริง คือคนที่เป็นทุกข์และเดือดร้อนมากที่สุดจากการที่กองทัพไม่ถูกปฏิรูปและไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถาม

เวลาพวกเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพ ประชาชนคนทั่วไปคือคนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสิ่งที่กองทัพเป็นอยู่ ผ่านการใช้งบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้ และการใช้อำนาจแทรกแซงการเมือง

แต่สำหรับทหารชั้นผู้น้อย พวกเขาคือด่านแรกของผู้คนที่ต้องถูกกดทับและทนทุกข์จากโครงสร้างกองทัพแบบเป็นอยู่มากที่สุด โดยที่ไม่สามารถกระทั่งจะสะท้อนเสียงออกมาแบบตรงๆ ได้

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับจดหมายฉบับนี้ รวมถึงเสียงกระซิบบอก และกำลังใจที่พวกท่านส่งมาให้เราแบบเงียบๆ เปิดเผยเล่าเรื่องราวของพวกท่านภายในกองทัพ และยืนยันในความจำเป็นที่กองทัพจะต้องถูกปฏิรูปต่อไป

ขอบคุณอีกครั้งครับ สำหรับเสียงจากคนในเหล่านี้ครับ เราสัญญาว่าถ้ามีโอกาส เราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตของทหารชั้นผู้น้อยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

