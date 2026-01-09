ข่าว
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 ความว่า
“เด็ก ๆ ทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า วินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง. การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัย จึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง. ควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปรกตินิสัย.”
