“อ.เจษฎา” โผล่เม้นต์ หลังสุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดวันเด็กอยู่จังหวัดเดียว
อ.เจษฎา โผล่เม้นต์ หลังสุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดวันเด็กอยู่จังหวัดเดียว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งข่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง”
อย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า “สงสารเด็กๆที่สุราษฎร์ธานีมากๆครับ ทั้งนโยบายรัฐบาล ทั้งกระแสสังคม เขาให้จัดงานวันเด็ก กันทั่วทั้งประเทศนะครับ กลับมางดจัด อยู่จังหวัดเดียวแบบนี้
จริงๆสามารถจัดได้ทุกงาน ไม่ว่าจะงานปีใหม่ งานวันเด็ก ไปถึงงานสงกรานต์ ขอเพียงแค่ปรับรูปแบบให้มีการถวายพระเกียรติเพิ่มเติมด้วย ก็น่าจะเพียงพอแล้ว”
ขณะที่อีกความเห็นที่มีชาวเน็ตกดไลค์เป็นจำนวนมากกล่าวว่า “สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองใหญ่ และมีคนเก่งๆเยอะแยะมากมาย แต่สุกท้ายมักจะตายเพียงเพราะความคิดเพียงไม่กี่คน แทนที่จะทำกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณคุณ ให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
– ประกวดคำขวัญ
– วาดภาพ
– ประกวดหนังสั้น
– ประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
คือมันมีแนวทางอีกตั้งมากมายที่จะทำเพื่อส่งเสริม”
