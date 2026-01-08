ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:17 น.
65
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย

เช็กเงื่อนไข รถไฟฟ้าฟรีวันเด็ก MRT-BTS ทุกสายตลอดวัน 10 ม.ค.69 เพียงแสดงตัวรับสิทธิ์ พร้อมปักหมุด 4 จุดเช็คอินยอดฮิต ชมการแสดงการบิน-สวนสัตว์ เดินทางสะดวกทั้งครอบครัว

ต้อนรับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่เด็ก ๆ ด้วยการเปิดให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เพื่อส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวยังสถานที่จัดงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

เช็กเส้นทางรถไฟฟ้าฟรี BTS-MRT สายไหนบ้าง?

การให้บริการฟรีในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ครอบคลุมทั้งระบบ MRT และ BTS โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้

1. รถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว) และ สายสีทอง

สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 ซม. หรือ อายุไม่เกิน 14 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง และขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน เดินทางฟรีตลอดสายทุกเส้นทาง ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. สามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรีได้ทุกสถานีที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

2. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน/ สีม่วง)

เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (เด็ก 1 คน ต่อคูปอง 1 ใบ) ใช้ผ่านประตูพิเศษ (Swing Gate) เข้าระบบรถไฟฟ้า

3. รถไฟฟ้า MRT (สายสีเหลือง/สีชมพู)

เปิดโอกาสให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. ที่เดินทางกับผู้ปกครอง และขึ้น – ลงสถานีเดียวกันแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสำหรับเด็ก (เด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ) ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติ

รฟม. ชวนเด็กเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ฟรีวันเด็ก 2569
ภาพจาก Facebook : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ปักหมุด 4 จุดเช็กอินวันเด็ก เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า

เมื่อเดินทางฟรีแล้ว ต้องมีที่เที่ยว ขอแนะนำ 4 สถานที่จัดกิจกรรมไฮไลต์ปี 2569 ที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า

1. กองทัพอากาศ ดอนเมือง

ชมการแสดงการบิน (Air Show) ของเครื่องบินแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบินผ่านสนามบิน และการบินผ่านปล่อยควันสี รวมถึงการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ และการตั้งแสดงอากาศยาน จำนวน 22 แบบ

นอกจากนี้ยังมีการออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงของสุนัขทหาร การแสดง Fancy Drill, การแสดงโขน, การแสดงกระบี่กระบอง, กลองสะบัดชัย และการแสดง Drum Zeed เป็นต้น ซึ่งทางกองทัพอากาศได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ไว้รับ-ส่ง ตามจุดที่มีการจัดกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้อง ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

สำหรับผู้เข้าชมฝูงบิน 601 ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่าน QR Code ของกองทัพอากาศ (https://www.facebook.com/share/p/17udCjV2sg/) และเตรียมบัตรประชาชน/พาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้างาน

การเดินทางผู้โดยสารลงที่ สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (N22) ทางออก 3 ก็จะถึงที่หมาย

2. งานวันเด็กเทศบาลนครนนทบุรี

งานวันเด็กปีนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ภายในงานจะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนานมากมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้สมวัย อาทิ ซุ้มเกมสุดมันจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 45 ฐาน และการแสดงบนเวที รวมถึงขบวนพาเหรดสุดตระการตา และของขวัญสำหรับเด็ก ๆ กว่า 12,000 ชิ้น พร้อมด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม แจกฟรีตลอดงาน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสามารถไปลงทะเบียนได้ที่หน้างานตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.30 น. สำหรับการเดินทางผู้โดยสารสามารถลงที่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ทางออก 1

3. พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. แห่งที่ 1 จตุจักร

พาเหล่าเกมเมอร์ Gen Alpha หลุดเข้าไปในโลกพิกเซล พร้อมกับการทำภารกิจย้อนเวลาไปยุค 90s ภายใต้ธีม LET’S GAME ON ซึ่งความพิเศษของงานนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถสนุกกับกิจกรรม ได้ทั้งแบบ On-site และ On-Line

เดินทางเพียงผู้โดยสารลงสถานีหมอชิต (N8) ทางออก 1 และเดินเท้าต่อประมาณ 600 เมตร

4. สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน รามอินทรา

สวนสัตว์ขนาดเล็กเข้าชมฟรี พบสัตว์แปลกที่หาดูได้ เช่น แมวดาว, นกกระเรียนหงอนพู่, งูหลามเผือก, จระเข้ไทย (สีขาว), เมียร์แคต, และลิงคอมมอนมาโมเสท ให้ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด

เดินทางได้ง่าย ๆ สามารถลงที่ สถานีรามอินทรา 3 ทางออก 2 และเดินเท้าต่อเข้าซอยรามอินทรา 5 ประมาณ 10 นาที ก็จะถึงที่หมาย

ขึ้นรถไฟฟ้า bts ฟรีตลอดสาย วันเด็ก 2569
ภาพจาก Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้าสายสีชมพูชวนเด็กนั่งรถไฟฟ้าฟรี 2569
ภาพจาก Facebook : รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู
รฟม. ชวนเด็กเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ฟรีวันเด็ก 2569 -2
ภาพจาก Facebook : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ รถไฟฟ้าบีทีเอส

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

