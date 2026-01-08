งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล
งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวม 17 พิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2569 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
วันเด็กแห่งชาติ 2569 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 สำหรับครอบครัวไหนยังไม่มีแพลน หรือยังไม่ทราบว่า งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมพิกัดจัดงานวันเด็กฟรีในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ปริมณฑล ที่รับรองว่าเด็ก ๆ จะได้รับทั้งความสนุก ความรู้ และของรางวัลมากมาย ดังนี้
1. ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
วันเด็กแห่งชาติ ของทุกปีจะขาดแลนด์มาร์คสำคัญอย่าง ทำเนียบรัฐบาล ไปไม่ได้เลย เพราะว่าเด็ก ๆ ทั้งชายและหญิงทั่วประเทศไทยต่างก็จับจ้องที่ได้รับโอกาสพิเศษในวันเด็กนี้เพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ได้สักครั้งในชีวิต โดยใน วันเด็กแห่งชาติ 2569 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 นั้น ทางเพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เชิญชวนน้อง ๆ มาเที่ยวทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ร่วมกิจกรรมไฮไลต์ นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี // เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า // สวมบทบาทโฆษกน้อย ณ ศูนย์แถลงข่าวนารีสโมสร // เล่นเกมสนุก รับของรางวัล ของที่ระลึกมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.
2. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
สำหรับเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบในเรื่องการเครื่องบินและทหารอากาศ วันเด็กแห่งชาติ 2569 ขอแนะนำให้มาเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เตรียมพบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงภาคอากาศที่กองบิน 6 ด้วย
3. วุฒิสภา
ครั้งเดียวในรอบปี วันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่วุฒิสภา “ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน” ชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้สุดพิเศษ พร้อมรับของรางวัลมากมาย ในงานวันเด็กแห่งชาติวุฒิสภา ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เตรียมพบกับไฮไลต์สำคัญที่ห้ามพลาด
- นั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภา ในห้องประชุมวุฒิสภา พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมเวทีกลาง และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดงาน
กำหนดการ
- 07.30 น. เริ่มลงทะเบียน
- 08.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากประธานวุฒิสภา
- 09.00 น.– 12.00 น. กิจกรรมเวทีกลาง และบูธกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดงาน
4. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
เด็ก ๆ เตรียมพบกับความสนุกแบบสุดเหวี่ยง และได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน กับงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ในธีม “LET’S GAME ON” จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็ก Gen Alpha หลุดเข้าไปในโลกพิกเซลพร้อมร่วมทำภารกิจย้อนเวลาไปยุค 90s งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้ง On-Site และ On-Line ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Page พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
5. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ขอเชิญน้อง ๆ หนู ๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็ก ในธีม “Roblox Topia ตะลุยเมืองมหาสนุก” เตรียมรับแรกกระแทกจากความสนุก ของขวัญ ของรางวัล กิจกรรมการแสดงอย่างมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. อย่าลืม!! เตรียมถุงผ้า มาใส่ของรางวัล
กำหนดการ
- ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 13.30 น.
- เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 08.00 – 14.00 น.
6. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
วันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2569 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชวนเด็ก ๆ มาฉลองวันเด็กด้วยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ สนุกจนพลาดไม่ได้ ทั้งของเล่น ของขวัญ เกม และกิจกรรม เตรียมตัวมาเก็บความสุขแบบเต็มกระเป๋าได้เลยกับ 5 ฐานกิจกรรมที่สนุก ปลอดภัย ได้ความรู้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
7. สถานีวิทยุ สวพ.FM91
อีกหนึ่งสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่ไม่ควรพลาดก็คือ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้ธีมงานประจำปี 69 ว่า “วันเด็ก ’69 เราเป็นเด็กดี” กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.
กิจกรรมภายในงาน
- ซุ้มตักไข่ ลุ้นรับ รถจักรยาน และหมวกนิรภัยวัยใส จาก วิริยะประกันภัย
- ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โตขึ้น..หนู..อยากเป็นอะไร?” สามารถวาดมาจากบ้าน และส่งประกวดที่งานได้เลย เพื่อลุ้นรับ ทุนการศึกษา จาก ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
- ซุ้ม เกมขุมทรัพย์เมืองไร้ขยะ จาก คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)
- ซุ้มเกม (ปาโป่ง โยนห่วง วงล้อ อลเวง)
- ถ่ายรูปสวย ๆ โฟโต้บูธ กับ polarluv.booth (โพลาร์เลิฟ บูธ) รับรูปกลับบ้านได้เลย
- บูธเพ้นท์หน้า
- กิจกรรม”เสริมองค์ความรู้ เรื่องสุขภาพ” จากทีมเถ้าแก่เล็ก CP ALL
- พบกับ “น้องพั้นซ์ นภัสนันท์” และ “น้องคิตตี้ นันทภัค” นักแสดงจากซีรีส์ ภารกิจลวงรัก ค่าย Vibeberry Studio
- ใกล้ชิดกับตัวเเทน Girl Group วง Ureka (ยูเรก้า) ค่าย Daddy x U
- พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ออนแอร์หน้าไมค์ ร่วมจัดรายการกับพี่ ๆ ดีเจ
- อิ่มหนำ กับขนมนมเนย และของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย
พิกัด : ซ.ข้างกรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน (ใกล้กับ BTS เสนานิคม ทางออก 3)
8. TK Park อุทยานการเรียนรู้ เซ็นทรัลเวิลด์
วันเด็กแห่งชาติ 2569 TK Park ชวนเด็ก ๆ และครอบครัว มาเล่นให้สนุกและเรียนรู้เรื่องโลกแบบจัดเต็มกับ “Alpha Green Hero พลังเด็กรักษ์โลก” เด็กๆ จะได้พบกับ…
- ไดโนน้อย ชวนรักษ์โลก by แปลน ฟอร์ คิดส์ มุมหนังสือและสื่อคุณภาพสำหรับเด็ก สนุกกับ Maker Club: Eco-friendly ทำโมเดลไม้จากชิ้นส่วนของเล่น, ออกแบบของเล่นด้วยตัวเอง พร้อมฟังนิทานสนุก ๆ กับไดโนน้อย
- อ่าน เล่น เติบโต by AMARIN KIDS เพลิดเพลินกับกิจกรรมเล่านิทาน เวิร์คช็อป “ประดิษฐ์องุ่นแสนอร่อย” กิจกรรมระบายสี พร้อมมุมหนังสือ AMARIN KIDS ให้เลือกซื้อในราคาพิเศษ
- TEA Energy World โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน เติมความรู้เรื่องพลังงาน การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์และลดขยะด้วยแนวคิด 3R
- Protect Every Breath by พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) สนุกกับเกมช่วยกำจัดฝุ่นกันเถอะ และเกมแยกตัวร้ายออกจากอากาศ ให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าของอากาศสะอาด
- เวิร์กชอปสุดสนุกที่ Play Space และห้องเด็ก ปล่อยพลังจินตนาการ เรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์แบบไม่มีกรอบ
กำหนดการ
- เวลา 10.00 – 17.00 น.
- เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟรี
- พิกัด : อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
9. Tha Maharaj (ท่ามหาราช)
วันที่ 10-11 ม.ค. 69 นี้ ท่ามหาราช ขอเชิญชวนเด็ก ๆ และท่านผู้ปกครองมาร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2569 เตรียมมาเปิดโลกการผจญภัยไปกับสัตว์ป่าบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา พร้อมรับของแจกแบบไม่อั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
10. สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย ขอชวนน้อง ๆ หนู ๆ มาสัมผัสความสุขในงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2569 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจภักดี” พบกับไฮไลต์กิจกรรมทั้งบนเวทีและบูธกิจกรรมมากมายที่ไม่ควรพลาด อาทิ
- กิจกรรมประกวดระบายสีรูปภาพ
- ตรวจสุขภาพฟัน ฟรี
- สานฝันพยาบาลตัวน้อย
- การเเสดง “โขน” จากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
- แฟชั่นโชว์วิวัฒนาการชุดพยาบาลสภากาชาดไทย
- เรียนรู้การปฐมพยาบาลและ CPRR
- ความรู้เรื่องการดับเพลิง
- พบกับ “น้องเจ้าคุณ-พันธ์ชนกชนม์” และศิลปิน Golden Song
- ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
- อย่าลืม นำถุงผ้ามาใส่ของรางวัลด้วยนะคะ
- สถานที่จัดงาน : บริเวณโถงอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์
11. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS
เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ที่ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กับกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569 เด็กคือพลังของโลกและอนาคต” เตรียมพบความสนุกไปกับการผจญภัย 4 โซน ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ สวมบทบาทเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วช่วยโลก พร้อมกิจกรรมสนุกสุดเหวี่ยงอีกมากมาย ณ ไทยพีบีเอส (ถ.วิภาวดีรังสิต) เวลา 07.00 – 15.00 น.
12. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี
วันเด็ก 2569 เตรียมพบกับความสนุกสุดล้ำในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569” ภายใต้ธีมสุดคูล FUTURE MAKERS ที่จะเปลี่ยนน้องๆ ให้เป็นนักประดิษฐ์ตัวจิ๋วแห่งอนาคต คุณพ่อคุณแม่เตรียมแพลนทริปให้พร้อม แล้วพาน้องๆ มาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกันที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 10 ม.ค. 69 เวลา 08.30 – 17.00 น. รับรองว่าสนุกจนไม่อยากกลับบ้านแน่นอน
13. กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. นี้ ทางโรงกษาปณ์รังสิต ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานมาร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ นอกจากนั้นจะยังได้รับเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ด้วย ณ โรงกษาปณ์รังสิต ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
14. Food Villa Ratchaphruek (ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์)
ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์ ก็ไม่พลาดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ด้วยเช่นกัน แต่เลื่อนวันจัดงานไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 แทน ภายในธีม “KIDS CARNIVAL ตะลุยโลกซูเปอร์ฮีโร่” เตรียมพบกับความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- ฮีโร่ตัวจริงเสียงจริง SUPER SENTAI : BOONBOOMGER บินตรงจากญี่ปุ่น มาให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดแบบสุด ๆ ตามรอบเวลาที่กำหนด คือ 11.30 น. 13.00 น. และ 14.00 น.
- โซนความสุขสำหรับเด็ก ๆ สายไหม / ป๊อปคอร์น / BOZO ตัวป่วนแสนน่ารัก ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.
- เวทีประชันความฮีโร่ เวลา 10.00 – 15.00 น.
- Workshop Superhero ประดิษฐ์หน้ากาก & ระบายสีฮีโร่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
- Mascot Show ขบวนความน่ารัก เดินโชว์ทักทายเด็ก ๆ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.
- Snow Bloom สัมผัสหิมะสุดฟิน วันละ 3 รอบ คือ 11.00 / 13.30 และ 15.00 น.
พิกัด : โซนวิลล่า สนามเด็กเล่น Food Villa Ratchaphruek (ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์)
15. ตลาดวัดกู้ ปากเกร็ด
วัดกู้ อ.ปากเกร็ด ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2569 ในวันที่ 10 มกราตม นี้ พบกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ระบายสี ร้อยลูกปัด เกมสุดมันส์ ถมแจกของเล่น & ลูกโป่งฟรี ณ ลานกิจกรรมตลาดวัดกู้ ปากเกร็ด
16. เซียร์ รังสิต
ใครอยู่โซนรังสิตไม่ต้องน้อยใจไป เพราะที่ เซียร์ รังสิต ก็เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เหมือนกัน โดยจัด 2 วันตั้งแต่วันที่ 10-11 ม.ค. 69 นี้ ในธีม “ZEER KID’S COMMANDO DAY วันเด็กหน่วยรบจิ๋ว” ผู้ปกครองสามารถพาเด็ก ๆ มาปล่อยพลัง และรับของรางวัลมากมายกันได้ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า เซียร์ รังสิต
17. วัดพระธรรมกาย
พลาดไม่ได้เลยสำหรับ งานวันเด็ก 2569 ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งจัดกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ที่บริเวณ อาคารโถงช้างฯ-อาคารปลูกศรัทธา สำหรับผู้ที่สนใจจะพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้น สามารถลงทะเบียนรับบัตรจับฉลากของขวัญ เวลา 05.30 น. และโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
- ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.
- รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?
อ้างอิงจาก : FB ไทยคู่ฟ้า, RTAF Museum พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร), พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ), FM91 Trafficpro, TK Park อุทยานการเรียนรู้, ท่ามหาราช, สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society, Thai PBS Kids, Food Villa Ratchaphruek, ตลาดวัดกู้ ปากเกร็ด, Zeer Rangsit, สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย, NSM Thailand, กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: