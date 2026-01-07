เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย
เทศกิจพิษณุโลก เก็บป้ายโจมตีพรรคการเมือง เร่งตรวจสอบหาที่มาป้าย หากมีใครแสดงตัวถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท ผิด พ.ร.บ.ความสะอาด
จากกรณีที่ปรากฎป้ายข้อความ “เราไม่เลือกพรรคขายชาติ เราไม่เลือกพรรคเพื่อเขมร เราไม่เลือกพรรคด้อยค่าทหาร เราไม่เลือกพรรคล้มล้างสถาบัน” ที่บริเวณเขต 1 จ.พิษณุโลก จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุด นายสมชาย ปานเกิด นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ เทศบาลนครพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ตระเวนเก็บป้ายดังกล่าว จำนวน 32 ป้าย ทั่วเทศบาลนครพิษณุโลก มาเก็บที่สำนักงานเทศกิจ
โดยระบุว่า ป้ายปริศนาดังกล่าวไม่ได้มาขออนุญาตมาติดตั้งป้ายในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ถือว่ามีผิด ใน พ.ร.บ.ความสะอาด หากมีผู้ใดมาแสดงตนนั้นก็จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท อีกทั้งป้ายนี้ไม่ได้เข้าข่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ขณะที่ กกต.จังหวัดพิษณุโลก เร่งตรวจสอบที่มาของป้ายปริศนาดังกล่าวอีกครั้ง
ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส จึงอยากฝากให้ช่วยตรวจสอบ แล้วดูว่ากรณีนี้ใครเป็นผู้กระทำความผิด อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
