จนท.ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน หวั่นข้อมูลนิวเคลียร์สำคัญรั่วไหล
วุ่น! เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นทำโทรศัพท์มือถือหายที่จีน ขณะไปเที่ยว โดยมือถือมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนิวเคลียรื เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีข้อมูลหลุดออกมาแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว NHK รายงานว่า พนักงานของสำนักเลขาธิการองค์การกำกับดูแลกิจการนิวเคลียร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ทำสมาร์ทโฟนที่ใช้ในที่ทำงานซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับสูงหาย ระหว่างเดินทางไปประเทศจีนเป็นการส่วนตัวเมื่อปีที่แล้ว
โดยพนักงานคนดังกล่าวเดินทางไปเที่ยวนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ก่อนจะพบว่ามือถือของตนเองหายไปก่อนกลับไปญี่ปุ่น โดยพนักงานคนดังกล่าวได้แจ้งทางการว่ามือถือหายในวันที่ 6 พฤศจิกายน
โทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวนั้นกุมข้อมูลสำคัญ มีชื่อและข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เช่น มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายในโรงงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามขณะนี้เชื่อว่ายังไม่มีข้อมูลสำคัญรั่วไหลออกไป
เบื้องต้นสำนักเลขาธิการจะปรับเพิ่มมาตรการความเง้มขวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีก โดยอาจจะห้ามไม่ให้พกโทรศัพท์มือถือขององค์การขณะไปเที่ยวต่างประเทศ
