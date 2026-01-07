โซเชียลญี่ปุ่นเดือด คลิปฉาวเด็กม.ปลายทำร้ายเพื่อนในโรงเรียน ตำรวจสั่งสอบด่วน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น หลังมีคลิปฉาว เด็กนักเรียนทำร้ายร่างกายเพื่อนในโรงเรียน ทั้งต่อย-เตะก้านคอ ล่าสุดตำรวจเข้าตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโทจิงิและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียน หลังจากมีคลิปวิดีโอการใช้ความรุนแรงของนักเรียนมัธยมปลายถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา มีการโพสต์คลิปนักเรียนคนหนึ่งถูกนักเรียนอีกกลุ่มรุมชกและเตะอย่างรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยคลิปนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตญีปุ่่นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดผู้ชมใน X ที่มากถึง 112 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดโทจิงิ และมีนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หลายคน โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนจำนวนมากที่เห็นคลิปดังกล่าว และได้เริ่มเรียกตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว
ด้านนักเรียนที่ลงมือทำร้ายร่างกายยอมรับข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยระบุว่า “ได้ทำเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งลงไป และกำลังรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำของตนเอง”
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีโทรศัพท์ร้องเรียนและวิพากษ์วิจารณ์หลั่งไหลไปยังคณะกรรมการการศึกษาและโรงเรียนอย่างหนัก เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกร้องความเป็นธรรม
ขณะที่ฝ่ายการศึกษามัธยมปลายประจำจังหวัดแถลงว่า จะเร่งตรวจสอบสถานการณ์อย่างละเอียดและระมัดระวังที่สุด หากยืนยันได้ว่ามีการใช้ความรุนแรงจริง จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย และมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาสนับสนุนสภาพจิตใจของนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วน โดยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด
อ้างอิง : news.web.nhk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จวกยับ! ผู้ใช้ทวิตเตอร์ขอให้ AI เปลี่ยนภาพเจ้าหญิงญี่ปุ่นฉลองพระองค์ไม่เหมาะสม
- อัลดริช เอมส์ หนอนบ่อนไส้ CIA ขายความลับให้โซเวียต ชีวิตดิ่งเหว ตายคาคุกวัย 84
ติดตาม The Thaiger บน Google News: