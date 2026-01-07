ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด คลิปฉาวเด็กม.ปลายทำร้ายเพื่อนในโรงเรียน ตำรวจสั่งสอบด่วน

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 14:02 น.
64

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น หลังมีคลิปฉาว เด็กนักเรียนทำร้ายร่างกายเพื่อนในโรงเรียน ทั้งต่อย-เตะก้านคอ ล่าสุดตำรวจเข้าตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโทจิงิและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียน หลังจากมีคลิปวิดีโอการใช้ความรุนแรงของนักเรียนมัธยมปลายถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม

คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา มีการโพสต์คลิปนักเรียนคนหนึ่งถูกนักเรียนอีกกลุ่มรุมชกและเตะอย่างรุนแรงบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยคลิปนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตญีปุ่่นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดผู้ชมใน X ที่มากถึง 112 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว

จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดโทจิงิ และมีนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หลายคน โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนยืนยันว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนจำนวนมากที่เห็นคลิปดังกล่าว และได้เริ่มเรียกตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้ว

ด้านนักเรียนที่ลงมือทำร้ายร่างกายยอมรับข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยระบุว่า “ได้ทำเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งลงไป และกำลังรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำของตนเอง”

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีโทรศัพท์ร้องเรียนและวิพากษ์วิจารณ์หลั่งไหลไปยังคณะกรรมการการศึกษาและโรงเรียนอย่างหนัก เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกร้องความเป็นธรรม

ขณะที่ฝ่ายการศึกษามัธยมปลายประจำจังหวัดแถลงว่า จะเร่งตรวจสอบสถานการณ์อย่างละเอียดและระมัดระวังที่สุด หากยืนยันได้ว่ามีการใช้ความรุนแรงจริง จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย และมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาสนับสนุนสภาพจิตใจของนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วน โดยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด

อ้างอิง : news.web.nhk

 

