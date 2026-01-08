“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย
“เจนนี่ รัชนก” ออกโรงเคลียร์ดราม่า เกาะกระแส “น้ำตาล” เมียหลวงท้อง 8 เดือน ยันบริสุทธิ์ใจช่วยงาน เพราะทนายพัฒน์ติดต่อมา
เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ นักร้องลูกทุ่งสาว ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ชี้แจงกับคนดูในไลฟ์ หลังถูกชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า การที่เจ้าตัวชักชวน น้ำตาล หรือที่รู้จักในนามเมียหลวงท้อง 8 เดือน มาร่วมไลฟ์สดขายของนั้น เป็นเพราะต้องการเกาะกระแสข่าวที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้หรือไม่
เจนนี่ กล่าวว่า “แล้วก็หนูแอบเห็นนะ พี่ๆ หลายท่านอาจมีคอมเมนต์แซวว่า ฉันหาแสงเลย น้องเขามีข่าวเจนนี่เข้าหาเลย ต้องบอกว่าหนูไม่ได้คิดจะทักไปหรืออะไรเลยทุกคน เพราะหนูรู้ดีว่าหนูเป็นเจ้าแม่ดราม่า ทำอะไรคนก็ดราม่าใช่ไหม
แต่ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวาน พี่ทนายพัฒน์โทรมาว่าให้เจนนี่ เหมือนให้งานน้อง แล้วหนูก็ฟังเรื่องราวของน้อง เรารู้สึกว่าเค้าท้องอยู่ เราก็อยากช่วยเหลือ แล้วเขาเคยซื้อของในเทศกาลเจนนี่ด้วย มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่หนูจะซัพพอร์ตเขากลับ ซึ่งถ้าใครติดตามจริงๆ จะรู้ว่าหนูไม่ได้เป็นคนเข้าหานะ เพราะหนูทราบดีว่าคนอย่างเจนนี่ทำอะไรก็ดราม่า ถูกมั้ย
ถ้าใครเห็นก็คือหนูอยากให้งานน้องด้วยใจจริงๆ ปกติหนูไม่ได้แบบกับทุกคนขนาดเนี้ย คือเรารู้สึกว่า เราดูแล้ว แล้วน้องเค้าเล่นเพลงของเรา เมื่อคืนจากคนเล่นแผ่นเสียง 10,000 วันนี้คนเล่นแผ่นเสียงเพลง “ไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว” คือ 20,000 น้องเล่นเพลงเจนนี่ แล้วน้องเจอเหตุการณ์นี้อยู่ แล้วน้องเล่น มันกลายเป็นว่ามันทัชใจ แล้วยอดวิว มันทัชใจ แล้วคนดูน้องคือ 5 ล้าน 6 ล้าน
คือเอาจริงๆ หนูไม่ได้อยากอธิบายทุกเรื่อง แต่หนูถือว่าในไลฟ์สดของหนูคือเซฟโซนที่ดีของหนู หนูก็อยากอธิบายให้กับเซฟโซนของหนูว่า หนูไม่ใช่คนที่แบบ โอโห “น้องเค้ามีแสงว่ะ ฉันต้องไปเกาะเลย ไปอะไรเลย” ไม่ใช่ค่ะ เพราะหนูไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันได้รับผลกระทบเชิงลบสำหรับใครทั้งนั้น
แต่ว่าเมื่อวานพี่ทนายโทรมา แล้วอยากฝากงานน้อง หนูก็ไปดู นู่น ตึ๊ดๆๆ อ่ะโอเค ก็น้องเล่นเพลงเราอีก อะไรอีก ก็งั้นก็ชวนน้องมาไลฟ์ดีกว่า เพราะน้องท้องแก่แล้ว แค่นี้จริงๆ”
@mi.ld634
♬ เสียงต้นฉบับ – เอฟซี น้องยูจิน จาญ่า – เอฟซี น้องยูจิน จาญ่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ
- ปลดแล้ว “นายสิบ” ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” เมียหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้ฟันวินัยฝ่ายหญิงต่อ
- ดราม่า “ครูบี๋” ระอุ เพื่อนออกโรงป้องเป็นคนดี ซัดเมียหลวง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: