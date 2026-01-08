จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

สละโสดอย่างเป็นทางการ! จอย ศิริลักษณ์ ควงคู่แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” เข้าสู่ประตูวิวาห์หวานชื่น หลังเปิดตัวคบได้ไม่นาน คนบันเทิงร่วมยินดี
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาว จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ที่ได้เข้าพิธีวิวาห์อย่างหวานชื่นกับแฟนหนุ่มนักดนตรี บี กฤษณะพงศ์ หลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวคบกันไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานี้เอง
บรรยากาศภายในงานแต่งงานระหว่าง จอย ศิริลักษณ์ กับ บี กฤษณะพงศ์ ที่จัดขึ้น ณ โนเบิลทารา เอกมัย-พระราม 9 เป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่น มีครอบครัวรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทของทั้งสองฝ่ายร่วมงานแสดงความยินดีและอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทย
