ปลดแล้ว “นายสิบ” ผัวทหารคบชู้ “ครูบี๋” เมียหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาฯ จี้ฟันวินัยฝ่ายหญิงต่อ
ทนายพัฒน์ ยืนยัน กองทัพสั่งปลด ทหารยศนายสิบ ปมคบชู้ครูสาว (บี๋) แล้ว ด้านเมียหลวงท้อง 8 เดือนไม่หยุดแค่นี้ ประกาศนัดบุกกระทรวงศึกษาธิการพรุ่งนี้ (8 ม.ค.) ทวงคืนความยุติธรรมส่งท้ายก่อนคลอดลูก
ความคืบหน้ากรณีเมียหลวงท้อง 8 เดือน แฉสามีทหารคบชู้กับครูสาวจนกลายเป็นประเด็นร้อน ล่าสุดทางฝั่งสามีได้รับบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดแล้ว โดย ทนายพัฒน์ (ทนายเมียหลวง) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ปลดแล้ว 1 แล้วบี๋ว่าไง? ความยุติธรรมต้องมี ทุกคนควรได้รับมาตรฐานเดียวกัน”
ขณะที่เพจ อีจัน รายงานข้อมูลเสริมว่า ได้รับการยืนยันจากทนายพัฒน์ว่ามีคำสั่งปลดทหารยศนายสิบรายดังกล่าวออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ “ตำแหน่งนายสิบว่างลง 1 อัตรา” ทันที
ทางด้าน คุณตาล เมียหลวงที่กำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน ได้ออกมาโพสต์ข้อความสะใจหลังทราบข่าวสามีถูกปลด โดยระบุว่าพฤติกรรมที่ทั้งคู่ทำไว้นั้นส่งผลต่อชีวิตเธอมาก โดยเฉพาะในช่วงที่เธอต้องเผชิญกับภาวะแท้งคุกคามจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ในขณะที่ทั้งคู่กลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
“ทำงานไวเกินนะคะ เป็นไงล่ะ พากันนอนหลับไหม กล้าเจอผู้คน เจอสังคมไหม แต่ตอนนั้นแม่นอนหลับนะคะ หลับแบบไม่รู้จะได้ตื่นไหม เพราะ ภาวะแท้งคุกคาม จ้องจะเอาชีวิตตลอด”
นอกจากนี้ คุณตาลยังประกาศเดินหน้าต่อเพื่อจัดการวินัยฝ่ายหญิง (ครูบี๋) โดยระบุว่า “พรุ่งนี้ 08/01/2569 กี่โมงดีคะ กลัวสอบสวนวินัย ลงโทษช้า” พร้อมเตรียมเดินทางไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทวงถามความคืบหน้าการสอบวินัยครูสาว โดยตั้งเป้าจะทวงคืนความยุติธรรมให้จบสิ้นก่อนที่ลูกในท้องจะลืมตาดูโลก เพื่อให้ลูกเติบโตมาโดยไร้มลทินจากเหตุการณ์นี้
“”กลัวบี๋หาย“ กระทรวงศึกษาธิการ พรุ่งนี้ 08/01/2569 กี่โมงดีค่ะ กลัวสอบสวนวินัย ลงโทษช้า เพราะถึงเวลาที่แม่จะทวงทุกอย่างก่อนคลอด อยากให้จบเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกในท้อง เมื่อตอนลืมตามาดูโลก จะได้ไร้ซึ่ง มลทินและมารใดๆ จบคือจบ!!”
