‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

แฉขบวนการ “2 ต้น” อ้างวิเศษขู่สายบุญ หลอก “ไฮโซดาต้า-มัดหมี่” สูญเงินรวมกว่า 70 ล้าน อ้างเงินซื้อกรรมได้
มีการออกมาแฉพฤติกรรมของบุคคลอ้างตัวเป็นอาจารย์กับคนดังในแวดวงสังคม ที่ชักชวนผู้มีชื่อเสียงไปลงทุนทำสถานปฏิบัติธรรมหลอกลวงเรื่องการสะเดาะเคราะห์ จนมีผู้เสียหายสูญเงินจำนวนมหาศาล
กลุ่มผู้เสียหายนำโดย “ไฮโซดาต้า” และดาราสาว “มัดหมี่ พิมดาว” ออกมาเปิดเผยว่าตกเป็นเหยื่อของบุคคล 2 คนที่มีชื่อเล่นเหมือนกันคือ “อาจารย์ ต.” (อาจารย์ต้น) และ “ไฮโซ ต.” (ไฮโซต้น),
พฤติการณ์ของอาจารย์ต้น จะอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรมและชดใช้กรรมในอดีตได้, ในช่วงแรกจะสอนให้ทำบุญเพื่อตัดกรรม แต่ในระยะหลังเริ่มเปลี่ยนคำสอนว่าบุญไม่ต้องทำแล้ว แต่สามารถเอาเงินมาตัดกรรม หรือนำเงินไปซื้อกรรมได้ ซึ่งทำให้ลูกศิษย์หลายคนหลงเชื่อ
รูปแบบการทำงานของขบวนการนี้คือ “ไฮโซต้น” ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต้น จะทำหน้าที่แบ่งกันไปพูดคุยชักชวนเหยื่อ เมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนำมาบริหารร่วมกัน ทางผู้เสียหายระบุว่าที่ต้องเอ่ยชื่อทั้งสองคน เพราะต้องการท้าให้ฝ่ายคู่กรณีฟ้องร้องกลับมา เพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลว่าเงินที่เอาไปนั้นหายไปไหน
จากการรวบรวมข้อมูล พบผู้เสียหายหลักและมูลค่าความเสียหาย ดังนี้
1. ไฮโซดาต้า เสียหาย 50 ล้านบาท เป็นผู้เสียหายที่สูญเงินมากที่สุด ถูกชักชวนให้ไปลงทุนซื้อที่ดินสวยและบรรยากาศดีที่เขาใหญ่ เพื่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไฮโซดาต้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด
แต่เมื่อสร้างเสร็จ ทางอาจารย์ต้นกลับกีดกันไม่ให้เธอเข้าไปบริหาร อ้างว่าจะให้ “ไฮโซต้น” เข้ามาบริหารแทน นอกจากนี้ ยังมีการขอให้ไฮโซดาต้าโอนที่ดินส่วนหน้าจำนวน 18 ไร่ (จากทั้งหมดที่มีด้านหลังอีก 34 ไร่) ให้เป็นชื่อของทางอาจารย์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ซึ่งสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหา ทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงและไม่ยอมเจรจาด้วย,
2. มัดหมี่ พิมดาว ดาราสาวชื่อดัง สูญเงินไปประมาณ 8 ล้านบาท ยอมรับว่าที่โอนเงินไปเพราะความเชื่อและความศรัทธาในเวลานั้น,
3. คุณนัทและคุณขวัญ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินี และภรรยา (คุณขวัญ) สูญเงินไปรวม 14 ล้านบาท โดยกรณีนี้เป็นการเสียหายจากการติดต่อผ่านทางฝั่งไฮโซต้น โดยตรง ไม่เกี่ยวกับค่าที่ดินสถานปฏิบัติธรรม,,
สิ่งที่สร้างความมึนงงให้กับผู้พบเห็นคือ พื้นที่ที่อ้างว่าจะสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ (ปากช่อง) นั้น ปัจจุบันด้านหน้ากลับกลายเป็นร้านขายกัญชา และมีลักษณะเหมือนร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยงาม จนทำให้คนทั่วไปหรือแม้แต่ดาราคนอื่นๆ ที่ผ่านไปมา เช่น โอ๊ต ปราโมทย์ หรือ บิ๊กกิ้น เข้าใจผิดแวะเข้าไปถ่ายรูปเพราะนึกว่าเป็นคาเฟ่
ภายในสถานที่มีการจัดตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะแปลกประหลาด เช่น การนำรูปปั้นพระเยซู แม่พระ มาตั้งอยู่ข้างๆ กับพระพุทธรูป
ล่าสุด กลุ่มผู้เสียหายทั้งหมด พร้อมด้วยอดีตคนขับรถของอาจารย์ต้นที่ขอ “แปรพักตร์” ออกมาแฉความจริง ได้รวมตัวกันเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการ “โหนกระแส” เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเปิดโปงพฤติกรรมของขบวนการนี้
ต่อมาในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้เสียหาย นำโดย มัดหมี่ พิมพ์ดาว นักร้องและนักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วย ไฮโซดาต้า คุณขวัญ เพื่อนในแวดวงสังคม ออกมาแฉพฤติกรรมของ “อาจารย์ต้น” กับ “ไฮโซต้น” บุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรมและรักษาโรคด้วยพลังงานลบ จนทำให้กลุ่มผู้เสียหายสูญเงินรวมกันกว่า 50 ล้านบาท จากการสืบประวัติพบว่าคู่กรณีคดีติดตัว หลบหนีมานานกว่า 8 ปี ปัจจุบันคาดว่ากบดานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
มัดหมี่ เปิดใจเล่าว่า ในช่วงนั้น ปี 2560 ตนประสบปัญหาซึมเศร้า ความเครียดจากการอินกับบทบาทละคร พยายามรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน กับทางธรรมแต่ไม่ดีขึ้น จนมีผู้แนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ต้น เขามีบุคลิกน่าเชื่อถือ พูดจาหว่านล้อมเชื่อมโยงเรื่องราวในปัจจุบันเข้ากับกรรม อดีตชาติ
อาจารย์ต้นมีการแสดงท่าทางดึงพลังงานลบออกจากร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ตนที่จิตใจอ่อนแอหลงเชื่ออย่างสนิทใจ แม้คนรอบข้างจะเตือนก็ไม่ฟัง นางเอกดังยอมรับกลางรายการว่าตนเอง โง่ที่หลงเชื่อ แต่หนุ่ม กรรชัย แย้งว่าผู้เสียหายไม่ผิด คนผิดคือเจตนามาหลอกลวง
ในส่วนของพฤติกรรมการหลอกลวงเรื่องเงิน คุณขวัญ และผู้เสียหายคนอื่นระบุว่า อาจารย์มักชักชวนให้ทำบุญเพื่อ “ลดละกรรม” ให้โอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัท “มายด์ แอนด์ โซล” ซึ่งตลอด 4 ปีมียอดโอนกว่า 8 ล้านบาท
แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าเงินเหล่านั้นถูกนำไปปรนเปรอความสุขส่วนตัว ซื้อรถหรู และสินค้าแบรนด์เนม ทั้งที่ผลประกอบการบริษัท 9 แห่งของอาจารย์ขาดทุนยับเยิน นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่ลูกศิษย์ที่จะตีตัวออกห่างว่าจะเกิดอาเพศ ถูกธรณีสูบ หรือลูกหลานจะเป็นใบ้ เพื่อรั้งให้อยู่ในอาณัติ
ที่หนักที่สุดคือกรณีของ คุณดาต้า ที่ถูกหลอกให้ซื้อที่ดิน 18 ไร่ที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยใช้เล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจจัดตั้งบริษัทบังหน้า ในตอนแรกให้ชื่อน้องสาวคุณดาต้าถือหุ้นใหญ่เกิน 51% แต่ภายหลังมีการเล่นแร่แปรธาตุ ตัดชื่อฝั่งผู้เสียหายออกจนหมดอำนาจบริหาร
มิหนำซ้ำเมื่อได้ที่ดินไปแล้ว พฤติกรรมของอาจารย์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมินเฉยไม่พูดคุย และอ้างเหตุผลทางไสยศาสตร์ว่า “เจ้าที่” ไม่อนุญาตให้คุณดาต้าทำสถานธรรมแล้ว เพราะเป็นคนบาปหนา อดีตชาติเคยทำร้ายพระพุทธเจ้า
หนุ่ม กรรชัย ได้สวนกลับกลางรายการว่าทำไมเจ้าที่ถึงไม่บอกก่อนจะจ่ายเงินซื้อที่ พร้อมเปิดความจริงที่ทำเอาทุกคนอึ้งว่า พื้นที่ติดกับสถานธรรมศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้น แท้จริงแล้วเป็นร้านขายกัญชา
