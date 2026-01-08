ข่าวดาราบันเทิง

‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:00 น.
621
‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

แฉขบวนการ “2 ต้น” อ้างวิเศษขู่สายบุญ หลอก “ไฮโซดาต้า-มัดหมี่” สูญเงินรวมกว่า 70 ล้าน อ้างเงินซื้อกรรมได้

มีการออกมาแฉพฤติกรรมของบุคคลอ้างตัวเป็นอาจารย์กับคนดังในแวดวงสังคม ที่ชักชวนผู้มีชื่อเสียงไปลงทุนทำสถานปฏิบัติธรรมหลอกลวงเรื่องการสะเดาะเคราะห์ จนมีผู้เสียหายสูญเงินจำนวนมหาศาล

กลุ่มผู้เสียหายนำโดย “ไฮโซดาต้า” และดาราสาว “มัดหมี่ พิมดาว” ออกมาเปิดเผยว่าตกเป็นเหยื่อของบุคคล 2 คนที่มีชื่อเล่นเหมือนกันคือ “อาจารย์ ต.” (อาจารย์ต้น) และ “ไฮโซ ต.” (ไฮโซต้น),

พฤติการณ์ของอาจารย์ต้น จะอ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรมและชดใช้กรรมในอดีตได้, ในช่วงแรกจะสอนให้ทำบุญเพื่อตัดกรรม แต่ในระยะหลังเริ่มเปลี่ยนคำสอนว่าบุญไม่ต้องทำแล้ว แต่สามารถเอาเงินมาตัดกรรม หรือนำเงินไปซื้อกรรมได้ ซึ่งทำให้ลูกศิษย์หลายคนหลงเชื่อ

รูปแบบการทำงานของขบวนการนี้คือ “ไฮโซต้น” ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต้น จะทำหน้าที่แบ่งกันไปพูดคุยชักชวนเหยื่อ เมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนำมาบริหารร่วมกัน ทางผู้เสียหายระบุว่าที่ต้องเอ่ยชื่อทั้งสองคน เพราะต้องการท้าให้ฝ่ายคู่กรณีฟ้องร้องกลับมา เพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลว่าเงินที่เอาไปนั้นหายไปไหน

จากการรวบรวมข้อมูล พบผู้เสียหายหลักและมูลค่าความเสียหาย ดังนี้

1. ไฮโซดาต้า เสียหาย 50 ล้านบาท เป็นผู้เสียหายที่สูญเงินมากที่สุด ถูกชักชวนให้ไปลงทุนซื้อที่ดินสวยและบรรยากาศดีที่เขาใหญ่ เพื่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไฮโซดาต้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด

แต่เมื่อสร้างเสร็จ ทางอาจารย์ต้นกลับกีดกันไม่ให้เธอเข้าไปบริหาร อ้างว่าจะให้ “ไฮโซต้น” เข้ามาบริหารแทน นอกจากนี้ ยังมีการขอให้ไฮโซดาต้าโอนที่ดินส่วนหน้าจำนวน 18 ไร่ (จากทั้งหมดที่มีด้านหลังอีก 34 ไร่) ให้เป็นชื่อของทางอาจารย์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ซึ่งสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหา ทั้งสองคนก็บ่ายเบี่ยงและไม่ยอมเจรจาด้วย,

2. มัดหมี่ พิมดาว ดาราสาวชื่อดัง สูญเงินไปประมาณ 8 ล้านบาท ยอมรับว่าที่โอนเงินไปเพราะความเชื่อและความศรัทธาในเวลานั้น,

3. คุณนัทและคุณขวัญ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบร์กินี และภรรยา (คุณขวัญ) สูญเงินไปรวม 14 ล้านบาท โดยกรณีนี้เป็นการเสียหายจากการติดต่อผ่านทางฝั่งไฮโซต้น โดยตรง ไม่เกี่ยวกับค่าที่ดินสถานปฏิบัติธรรม,,

สิ่งที่สร้างความมึนงงให้กับผู้พบเห็นคือ พื้นที่ที่อ้างว่าจะสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ (ปากช่อง) นั้น ปัจจุบันด้านหน้ากลับกลายเป็นร้านขายกัญชา และมีลักษณะเหมือนร้านกาแฟที่ตกแต่งสวยงาม จนทำให้คนทั่วไปหรือแม้แต่ดาราคนอื่นๆ ที่ผ่านไปมา เช่น โอ๊ต ปราโมทย์ หรือ บิ๊กกิ้น เข้าใจผิดแวะเข้าไปถ่ายรูปเพราะนึกว่าเป็นคาเฟ่

ภายในสถานที่มีการจัดตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะแปลกประหลาด เช่น การนำรูปปั้นพระเยซู แม่พระ มาตั้งอยู่ข้างๆ กับพระพุทธรูป

ล่าสุด กลุ่มผู้เสียหายทั้งหมด พร้อมด้วยอดีตคนขับรถของอาจารย์ต้นที่ขอ “แปรพักตร์” ออกมาแฉความจริง ได้รวมตัวกันเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการ “โหนกระแส” เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเปิดโปงพฤติกรรมของขบวนการนี้

ต่อมาในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้เสียหาย นำโดย มัดหมี่ พิมพ์ดาว นักร้องและนักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วย ไฮโซดาต้า คุณขวัญ เพื่อนในแวดวงสังคม ออกมาแฉพฤติกรรมของ “อาจารย์ต้น” กับ “ไฮโซต้น” บุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรมและรักษาโรคด้วยพลังงานลบ จนทำให้กลุ่มผู้เสียหายสูญเงินรวมกันกว่า 50 ล้านบาท จากการสืบประวัติพบว่าคู่กรณีคดีติดตัว หลบหนีมานานกว่า 8 ปี ปัจจุบันคาดว่ากบดานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

มัดหมี่ เปิดใจเล่าว่า ในช่วงนั้น ปี 2560 ตนประสบปัญหาซึมเศร้า ความเครียดจากการอินกับบทบาทละคร พยายามรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน กับทางธรรมแต่ไม่ดีขึ้น จนมีผู้แนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ต้น เขามีบุคลิกน่าเชื่อถือ พูดจาหว่านล้อมเชื่อมโยงเรื่องราวในปัจจุบันเข้ากับกรรม อดีตชาติ

อาจารย์ต้นมีการแสดงท่าทางดึงพลังงานลบออกจากร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ตนที่จิตใจอ่อนแอหลงเชื่ออย่างสนิทใจ แม้คนรอบข้างจะเตือนก็ไม่ฟัง นางเอกดังยอมรับกลางรายการว่าตนเอง โง่ที่หลงเชื่อ แต่หนุ่ม กรรชัย แย้งว่าผู้เสียหายไม่ผิด คนผิดคือเจตนามาหลอกลวง

ในส่วนของพฤติกรรมการหลอกลวงเรื่องเงิน คุณขวัญ และผู้เสียหายคนอื่นระบุว่า อาจารย์มักชักชวนให้ทำบุญเพื่อ “ลดละกรรม” ให้โอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัท “มายด์ แอนด์ โซล” ซึ่งตลอด 4 ปีมียอดโอนกว่า 8 ล้านบาท

แต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าเงินเหล่านั้นถูกนำไปปรนเปรอความสุขส่วนตัว ซื้อรถหรู และสินค้าแบรนด์เนม ทั้งที่ผลประกอบการบริษัท 9 แห่งของอาจารย์ขาดทุนยับเยิน นอกจากนี้ยังมีการข่มขู่ลูกศิษย์ที่จะตีตัวออกห่างว่าจะเกิดอาเพศ ถูกธรณีสูบ หรือลูกหลานจะเป็นใบ้ เพื่อรั้งให้อยู่ในอาณัติ

ที่หนักที่สุดคือกรณีของ คุณดาต้า ที่ถูกหลอกให้ซื้อที่ดิน 18 ไร่ที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยใช้เล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจจัดตั้งบริษัทบังหน้า ในตอนแรกให้ชื่อน้องสาวคุณดาต้าถือหุ้นใหญ่เกิน 51% แต่ภายหลังมีการเล่นแร่แปรธาตุ ตัดชื่อฝั่งผู้เสียหายออกจนหมดอำนาจบริหาร

มิหนำซ้ำเมื่อได้ที่ดินไปแล้ว พฤติกรรมของอาจารย์ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมินเฉยไม่พูดคุย และอ้างเหตุผลทางไสยศาสตร์ว่า “เจ้าที่” ไม่อนุญาตให้คุณดาต้าทำสถานธรรมแล้ว เพราะเป็นคนบาปหนา อดีตชาติเคยทำร้ายพระพุทธเจ้า

หนุ่ม กรรชัย ได้สวนกลับกลางรายการว่าทำไมเจ้าที่ถึงไม่บอกก่อนจะจ่ายเงินซื้อที่ พร้อมเปิดความจริงที่ทำเอาทุกคนอึ้งว่า พื้นที่ติดกับสถานธรรมศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้น แท้จริงแล้วเป็นร้านขายกัญชา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

2 นาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

5 นาที ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

28 นาที ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

37 นาที ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

57 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดังไกลทั่วโลก ยูทูบเบอร์ช่องดังเปิดเคส “Tokyogurl” ใช้ร่างทรงหลอกคนทั้งวงการ จนติดทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
BTS-MRT มอบของขวัญวันเด็ก 10 ม.ค.69 เปิดให้เด็กขึ้นฟรีทุกสาย ข่าว

รถไฟฟ้าฟรี MRT-BTS วันเด็ก 10 ม.ค.69 ตลอดวัน เช็กที่นี่ ใครนั่งฟรีบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันคล้ายวันประสูติ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน บันเทิง

‘ไฮโซดาต้า’ เหยื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม แฉ ไฮโซ-อาจารย์ ต. หลอกสูญเงิน 50 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมสช. โชว์เครื่องประหารหัวพยัคฆ์ ทำสงครามพวกโกงกิน-สแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 15:00 น.
621
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button