ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า
ออสเตรเลียระอุ! คลื่นความร้อนระลอกแรกถล่มหนัก ปรอทพุ่งแตะ 47 องศาฯ เตือนวันศุกร์นี้ “วิกฤตไฟป่า” ขั้นสูงสุด
8 มกราคม 2569 ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อน (Heatwave) ระลอกใหญ่ระลอกแรกของปี กำลังแผ่อิทธิพลปกคลุมหลายรัฐทั่วประเทศ ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดแตะระดับ 47 องศาเซลเซียส ระวังสุดในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, วิกตอเรีย และนิวเซาท์เวลส์
แม้จะมีลมทะเลพัดเข้ามาช่วยคลายร้อนได้บ้างในวันพฤหัสบดีนี้ แต่กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนว่าจะเป็นเพียงความโล่งใจระยะสั้นเท่านั้น ก่อนที่ความร้อนระอุจะกลับมาแผดเผาอีกครั้งในวันศุกร์ พร้อมความเสี่ยงไฟป่าขั้นรุนแรง
เจาะลึกสถานการณ์รายรัฐ ร้อนนรกแตก-เสี่ยงภัยพิบัติ
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย พื้นที่ตอนเหนือของรัฐยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัด เมือง Port Augusta คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง 47 องศาเซลเซียส ในวันพฤหัสบดี หลังจากเพิ่งแตะ 46.3 องศาฯ ไปหมาดๆ ส่วนเมืองหลวงอย่าง Adelaide คาดว่าจะอยู่ที่ 39 องศาฯ (ลดลงจาก 43.2 องศาฯ)
วันศุกร์นี้จะเป็นจุดพีคของความอันตราย เนื่องจากจะมีกระแสลมกระโชกแรง พายุฝุ่น และ “ฟ้าผ่าแบบแห้ง” ซึ่งเป็นชนวนเหตุสำคัญของไฟป่า
รัฐวิกตอเรีย แม้ชายฝั่งทางใต้และเมลเบิร์นจะได้พักหายใจหายคอระยะสั้นในวันพฤหัสบดีด้วยอุณหภูมิราว 30 องศาฯ แต่ในวันศุกร์ ปรอทจะดีดกลับขึ้นไปแตะ 41 องศาฯ อีกครั้ง พร้อมลมแรง
พื้นที่วิกฤต ทางตอนเหนือของเทือกเขา เช่น เมือง Mildura และ Echuca ต้องทนร้อนระดับ 45 องศาฯ ต่อเนื่อง
ทางการยกระดับเตือนภัยไฟป่าสู่ระดับ “Extreme” ถึง “Catastrophic” (หายนะ) ครอบคลุมทั่วรัฐในวันศุกร์นี้ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง และลมแรง
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ความร้อนจะสะสมตัวต่อเนื่องและไปพีคสูงสุดใน วันเสาร์
ซิดนีย์ คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด 42 องศาฯ ในวันเสาร์ โดยเฉพาะแถบชานเมืองฝั่งตะวันตกอย่าง Penrith อาจพุ่งถึง 43 องศาฯ
แคนเบอร์รา ร้อนต่อเนื่องถึง 38 องศาฯ สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้ระดับก๊าซโอโซนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อากาศย่ำแย่ (Poor levels) ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีถึงเสาร์ ซึ่งอาจกระทบต่อผู้ป่วยโรคปอด
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และ แทสเมเนีย เปรียบเสมือน “เครื่องยนต์ผลิตความร้อน” ของประเทศ โดยเมือง Exmouth เพิ่งทำสถิติ 47.1 องศาฯ ไปเมื่อวันพุธ ทางตอนเหนือเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเช่นกัน โดยเมือง Launceston อุณหภูมิแตะเลข 3 หลัก (30 องศาฯ ขึ้นไป)
ทั้งนี้ มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ จะเริ่มแผ่เข้ามาบรรเทาความร้อนในรัฐทางใต้ตั้งแต่วันเสาร์ ส่วนรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องรอถึงวันอาทิตย์จึงจะเริ่มคลายความร้อนลง
ในขณะที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญไฟป่าและความร้อนระดับ 47 องศาเซลเซียส อีกฟากหนึ่งของโลก ทวีปยุโรป กลับกำลังถูกแช่แข็งด้วยมวลอากาศเย็นยะเยือกที่สุดในรอบทศวรรษ ศูนย์กลางความหนาวเหน็บอยู่ที่คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ทางตอนเหนือของ สวีเดนและฟินแลนด์ อุณหภูมิดิ่งลงต่ำสุดถึง -43 องศาเซลเซียส ทำลายสถิติในรอบ 25 ปี
ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนเป็นอัมพาต รถไฟหยุดวิ่งเพราะรางและระบบไฟฟ้าแข็งตัว ท่อน้ำประปาแตกกระจายในหลายเมือง ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางความหนาวระดับที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาดเครื่องทำความร้อน
มวลอากาศเย็นจากอาร์กติกได้แผ่ลงมาปะทะกับความชื้นในยุโรปตะวันตก ก่อให้เกิดพายุหิมะรุนแรงใน เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร
เยอรมนี สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิกต้องยกเลิกเที่ยวบินนับพัน เนื่องจากน้ำยาละลายน้ำแข็งไม่เพียงพอและรันเวย์กลายเป็นลานสเก็ต
ฝรั่งเศส ทางการประกาศเตือนภัยระดับสีส้มใน 40 จังหวัด ถนนสายหลักถูกปกคลุมด้วย “แผ่นน้ำแข็งดำ” (Black Ice) ที่มองไม่เห็น คร่าชีวิตผู้ขับขี่ไปแล้วหลายราย
นักอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดจาก “กระแสลมกรด” ที่อ่อนกำลังลงและบิดเบี้ยวผิดรูป ปกติแล้วกระแสลมนี้จะทำหน้าที่เป็นกำแพง กักเก็บความหนาวเย็นไว้ที่ขั้วโลกเหนือ แต่เนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและกระแสลมนี้แปรปรวน
ผลให้มวลอากาศเย็นจัดจากขั้วโลก จึง “รั่วไหล” ทะลักลงมาสู่ยุโรป ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้มวลอากาศร้อนแทรกตัวเข้าไปในพื้นที่ขั้วโลกบางส่วน ทำให้สภาพอากาศเหวี่ยงไปมาอย่างรุนแรง
