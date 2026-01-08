ฝรั่งเศสวิปริต! รวบแม่วัย 33 ปี มีลูกกับ “พ่อแท้ๆ” 3 คน แถมบังคับลูกชายมีเซ็กซ์กับตัวเอง
คดีสุดวิปริตในฝรั่งเศส ตำรวจเข้าควบคุมตัวหญิงวัย 33 ปี พร้อมเปิดเผยความลับดำมืด อยู่กินกับพ่อแท้ๆ จนมีลูก 3 คน แถมบังคับลูกชายมีเซ็กซ์กับตัวเอง
ทางการฝรั่งเศสยืนยันการควบคุมตัวหญิงวัย 33 ปีเข้าสู่เรือนจำเพื่อรอการพิจารณาคดี หลังจากเธอก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนนำไปสู่การเปิดโปงเรื่องราวความรุนแรงและเหตุร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดคดีหนึ่ง
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมา หลังจากสภาจังหวัดฟีนิสแตร์ได้รับแจ้งเหตุและส่งเรื่องให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ จนพบพฤติกรรมสุดเลวร้ายภายในบ้าน โดยหญิงรายนี้อยู่กินกับพ่อแท้ๆ วัย 58 ปี ในฐานะคู่รัก และมีลูกด้วยกันถึง 3 คน เป็นเด็กชายวัย 11 ปี และลูกสาวฝาแฝดวัย 8 ปี
ฝ่ายพ่อถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2025 และยอมรับว่าข่มขืนลูกสาวมานาน โดยมีการใช้ยาระงับอาการทางจิตวางยาเธอด้วย แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ พ่อสารภาพว่าได้บังคับให้ลูกชายวัย 11 ปี มีเพศสัมพันธ์กับแม่ของตัวเอง พร้อมกับเปิดสื่อลามกให้เด็กดูเพื่อเป็นการ “ชี้นำ”
แม้ฝ่ายหญิงจะตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมมานานหลายปี แต่เธอก็ถูกตั้งข้อหาในฐานะผู้ร่วมก่อความรุนแรงและทำให้เยาวชนเสื่อมเสียเช่นกัน โดยเธอมีพฤติกรรมทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบ่อยครั้ง โดยเมื่อ 2 ปีก่อนเคยทำร้ายเสมียนศาล และล่าสุดได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกครั้งจนเป็นเหตุให้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเมืองแบรสต์ สถานที่เดียวกับที่พ่อของเธอถูกคุมขังอยู่
ขณะที่ลูกทั้ง 3 คนถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์แล้ว โดยเด็กชายต้องพักรักษาตัวนานถึง 30 วันจากบาดแผลทางร่างกายและจิตใจ ส่วนลูกสาวฝาแฝดต้องพักรักษาตัว 8 วัน
ทั้งนี้ ฝ่ายพ่อต้องเผชิญข้อหาข่มขืนโดยเหตุร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดในพฤติการณ์ฉกรรจ์, การทำให้เยาวชนเสื่อมเสีย และการใช้ความรุนแรงต่อเยาวชนเป็นอาจิณ ขณะนี้พนักงานอัยการเมืองแบรสต์ระบุว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อขยายผลถึงสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่เด็กๆ ต้องเผชิญมาตลอดชีวิตครับ
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
