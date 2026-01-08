ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศสวิปริต! รวบแม่วัย 33 ปี มีลูกกับ “พ่อแท้ๆ” 3 คน แถมบังคับลูกชายมีเซ็กซ์กับตัวเอง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 13:25 น.
91

คดีสุดวิปริตในฝรั่งเศส ตำรวจเข้าควบคุมตัวหญิงวัย 33 ปี พร้อมเปิดเผยความลับดำมืด อยู่กินกับพ่อแท้ๆ จนมีลูก 3 คน แถมบังคับลูกชายมีเซ็กซ์กับตัวเอง

ทางการฝรั่งเศสยืนยันการควบคุมตัวหญิงวัย 33 ปีเข้าสู่เรือนจำเพื่อรอการพิจารณาคดี หลังจากเธอก่อเหตุทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนนำไปสู่การเปิดโปงเรื่องราวความรุนแรงและเหตุร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดคดีหนึ่ง

เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมา หลังจากสภาจังหวัดฟีนิสแตร์ได้รับแจ้งเหตุและส่งเรื่องให้ตำรวจเข้าตรวจสอบ จนพบพฤติกรรมสุดเลวร้ายภายในบ้าน โดยหญิงรายนี้อยู่กินกับพ่อแท้ๆ วัย 58 ปี ในฐานะคู่รัก และมีลูกด้วยกันถึง 3 คน เป็นเด็กชายวัย 11 ปี และลูกสาวฝาแฝดวัย 8 ปี

ฝ่ายพ่อถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2025 และยอมรับว่าข่มขืนลูกสาวมานาน โดยมีการใช้ยาระงับอาการทางจิตวางยาเธอด้วย แต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ พ่อสารภาพว่าได้บังคับให้ลูกชายวัย 11 ปี มีเพศสัมพันธ์กับแม่ของตัวเอง พร้อมกับเปิดสื่อลามกให้เด็กดูเพื่อเป็นการ “ชี้นำ”

แม้ฝ่ายหญิงจะตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมมานานหลายปี แต่เธอก็ถูกตั้งข้อหาในฐานะผู้ร่วมก่อความรุนแรงและทำให้เยาวชนเสื่อมเสียเช่นกัน โดยเธอมีพฤติกรรมทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบ่อยครั้ง โดยเมื่อ 2 ปีก่อนเคยทำร้ายเสมียนศาล และล่าสุดได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกครั้งจนเป็นเหตุให้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเมืองแบรสต์ สถานที่เดียวกับที่พ่อของเธอถูกคุมขังอยู่

ขณะที่ลูกทั้ง 3 คนถูกส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์แล้ว โดยเด็กชายต้องพักรักษาตัวนานถึง 30 วันจากบาดแผลทางร่างกายและจิตใจ ส่วนลูกสาวฝาแฝดต้องพักรักษาตัว 8 วัน

ทั้งนี้ ฝ่ายพ่อต้องเผชิญข้อหาข่มขืนโดยเหตุร่วมประเวณีระหว่างสายเลือดในพฤติการณ์ฉกรรจ์, การทำให้เยาวชนเสื่อมเสีย และการใช้ความรุนแรงต่อเยาวชนเป็นอาจิณ ขณะนี้พนักงานอัยการเมืองแบรสต์ระบุว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อขยายผลถึงสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่เด็กๆ ต้องเผชิญมาตลอดชีวิตครับ

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด ทนายสาวรัสเซียกระโดดลงช่องน้ำแข็งฉลองเทศกาลทางศาสนา ก่อนถูกกระแสน้ำพัดหาย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเศสวิปริต! รวบแม่วัย 33 ปี มีลูกกับ “พ่อแท้ๆ” 3 คน แถมบังคับลูกชายมีเซ็กซ์กับตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที ข่าวต่างประเทศ

เวียดนาม เตรียมใช้กฎห้าม แพลตฟอร์มออนไลน์ บังคับดูโฆษณาเกิน 5 วินาที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงฮ่องกงปล่อยหมัดซัดหน้าสาวแย่งที่นั่งรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

รุมสวดยับ ลุงหัวร้อนซัดสาวหน้าหงาย ฉุนแย่งที่นั่งรถไฟฟ้า ถ่ายประจานว่อนเน็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ชิมิเคน” ร่ายยาวหลังถูกถาม “รู้สึกแก่บ้างไหม?” จนชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมายกย่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. เทียบให้ &quot;ข้อดี-ข้อเสีย&quot; ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน ข่าวการเมือง

กกต. เทียบให้ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ &quot;เนื้องอก&quot; ใหญ่เท่าส้มโอ บันเทิง

อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ “เนื้องอก” ใหญ่เท่าส้มโอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู-ซออินกุก ซีรีส์ Boyfriend on Demand บันเทิง

จีซู-ซออินกุก ลงจอ Boyfriend on Demand ตะลุยรักโลกเสมือน Netflix ปีนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด &quot;อาจารย์หนู&quot; งวด 17 ม.ค.69 มัดรวมเลขมงคล ฟันธงเลขชุดน่าลุ้น 3 ตัว Line News

เลขเด็ด “อาจารย์หนู” งวด 17 ม.ค.69 มัดรวมเลขมงคล ฟันธงเลขชุดน่าลุ้น 3 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดฟาดสาวกัมพูชาอีกรอบ หลังเจอแซะคนไทยไม่เลิก ข่าว

ครูเดวิด ซัด สาวเขมรปากแจ๋ว เหยียดคนไทยไม่เลิก ลั่น ถ้าไม่หยุด เตรียมเจอของจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี ข่าวต่างประเทศ

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาธร หาเสียงเลือกตั้งอีสานใต้ ขอโอกาสตั้งตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าวการเมือง

ธนาธร ขอโอกาสตั้งรัฐบาล ถ้าอยากเห็นประเทศดีกว่านี้ มั่นใจปราบส่วย-โกงสิ้นซาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน ข่าวการเมือง

กกต.รู้พิกัดแล้ว โรงพิมพ์ป้ายปริศนา พาดพิงพรรค จ.พิษณุโลก เร่งสอบหาผู้จ้างวาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลบข่าวลือ! ทนาย โพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก ยืนยันยังอยู่ไทย-มั่นใจกระบวนการยุติธรรม ข่าว

ทนายโพสต์ภาพคู่ บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือ ยันยังอยู่ไทย-มั่นใจสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มญี่ปุ่นบุกคอนโดเพื่อนหลังถูกเบี้ยวนัด ก่อนพบเพื่อนเป็นศพจมกองเลือด ตำรวงเร่งหาสาเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงบัตรออกเสียงประชามติสำหรับการเลือกตั้ง 69 ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ข่าวการเมือง

คู่มือการออกเสียงประชามติ 2569 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง สส.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี &quot;บี กฤษณะพงศ์&quot; หลังเปิดตัวคบไม่นาน บันเทิง

จอย ศิริลักษณ์ วิวาห์หวาน แฟนหนุ่มนักดนตรี “บี กฤษณะพงศ์” หลังเปิดตัวคบไม่นาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่ รัชนก&quot; แจงดราม่าเกาะกระแส &quot;น้องน้ำตาล&quot; ยันช่วยด้วยใจ ทนายเป็นคนขอให้ช่วย บันเทิง

“เจนนี่ รัชนก” แจงดราม่า “น้องน้ำตาล” ยันไม่ได้หาแสง เผยทนายพัฒน์ขอให้ช่วย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก กรีนแลนด์ เป็นของใคร ทำไมทรัมป์ถึงอยากได้ 4 ทางเลือก พิชิตแดนเหนือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

งานวันเด็ก 2569 จัดที่ไหนบ้าง มัดรวมพิกัดที่เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ ทั่วกรุงเทพ-ปริมณฑล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หยวน กวินรัฏฐ์&quot; ตั้งคำถาม เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน บันเทิง

“หยวน กวินรัฏฐ์” เผย เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่รู้จะเลือกใครดี แนะเลือกประเทศอย่าเลือกคน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.นวรัตน์ ยอมถอย ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้อง อ้างอัดอั้นปมถูกด่า &quot;หมา&quot; ข่าวการเมือง

ส.ก.นวรัตน์ ขอโทษแล้ว หลังไอซ์ รักชนก ขู่ฟ้องหมิ่น อ้างอัดอั้นปมถูกด่า “หมา”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 13:25 น.
91
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ชิมิเคน” ร่ายยาวหลังถูกถาม “รู้สึกแก่บ้างไหม?” จนชาวเน็ตญี่ปุ่นออกมายกย่อง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
กกต. เทียบให้ &quot;ข้อดี-ข้อเสีย&quot; ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

กกต. เทียบให้ “ข้อดี-ข้อเสีย” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปปช.เลือกฝั่งไหน

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ &quot;เนื้องอก&quot; ใหญ่เท่าส้มโอ

อดีตนางงาม ก้มผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ นึกว่าติดหน้าอก ที่แท้ “เนื้องอก” ใหญ่เท่าส้มโอ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

อาร์เซนอล พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ม.ค. 69

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button