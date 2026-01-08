ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป
ยุโรปยะเยือก คลื่นความหนาวมรณะคร่า 6 ชีวิต ป่วนการเดินทางทั่วทวีป-สนามบินอัมสเตอร์ดัมยกเลิก 600 เที่ยวบิน
ทวีปยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตสภาพอากาศหนาวจัดรุนแรงที่สุดในรอบฤดูหนาวปีนี้ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างกะทันหันพร้อมพายุหิมะและฝนตกหนัก ได้สร้างความโกลาหลให้กับการเดินทางทั่วภูมิภาค สู่โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 6 ราย
สภาพอากาศที่เลวร้ายเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นลานประหาร นับตั้งแต่อุณหภูมิดิ่งลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ฝรั่งเศส พบผู้เสียชีวิต 5 ราย โดย 3 รายเกิดจากอุบัติเหตุบนถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนอีกรายเป็นคนขับแท็กซี่ที่รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในแม่น้ำมาร์น (Marne) ใกล้กรุงปารีส
บอสเนีย หิมะที่ตกหนักสะสมกว่า 40 เซนติเมตรในกรุงซาราเยโว ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับหญิงรายหนึ่งจนเสียชีวิต
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก สนามบินสกิปโฮล ในอัมสเตอร์ดัม ต้องสั่งระงับเที่ยวบินกว่า 600 เที่ยว ขณะที่สายการบินแห่งชาติอย่าง KLM ประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลน “น้ำยาไกลคอล” ที่ใช้สำหรับละลายน้ำแข็งเกาะปีกเครื่องบิน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดต่อเนื่องท่วยุโรป
ด้านระบบขนส่งทางรางก็โกลาหลไม่แพ้กัน รถไฟรอบกรุงอัมสเตอร์ดัมส่วนใหญ่ต้องหยุดให้บริการจากรางที่กลายเป็นน้ำแข็งและระบบซอฟต์แวร์ขัดข้อง จนการรถไฟแห่งชาติ (NS) ต้องออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางหากไม่จำเป็น
สหราชอาณาจักร พื้นที่ทางตอนเหนือเผชิญอุณหภูมิดิ่งลึกถึง -12.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนหลายร้อยแห่งปิดการเรียนการสอน รถไฟใต้ดินเมืองกลาสโกว์หยุดวิ่ง ส.ส.สกอตแลนด์ ถึงขั้นเรียกร้องให้ส่งกองทัพเข้ามาช่วยเคลียร์หิมะและส่งเสบียงให้ประชาชนที่ติดค้าง
อิตาลี กรุงโรมเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber) เอ่อล้นตลิ่ง บรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาสเงียบเหงา แม้แต่พิธีอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา ลีโอที่ 14 (Pope Leo XIV) ในวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (Epiphany) ก็มีผู้เข้าร่วมบางตา
ภูมิภาคบอลข่านต้องรับมือทั้งหิมะและพายุฝน เซอร์เบียประกาศมาตรการฉุกเฉินในบางพื้นที่ ขณะที่ชายฝั่งทะเลเอเดรียติกในโครเอเชียกับมอนเตเนโกรถูกคลื่นลมแรงซัดกระหน่ำจนน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมบ้านพักตากอากาศ
