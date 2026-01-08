ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป

ข่าวต่างประเทศ

ยุโรปยะเยือก คลื่นความหนาวมรณะคร่า 6 ชีวิต ป่วนการเดินทางทั่วทวีป-สนามบินอัมสเตอร์ดัมยกเลิก 600 เที่ยวบิน

ทวีปยุโรปกำลังเผชิญวิกฤตสภาพอากาศหนาวจัดรุนแรงที่สุดในรอบฤดูหนาวปีนี้ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างกะทันหันพร้อมพายุหิมะและฝนตกหนัก ได้สร้างความโกลาหลให้กับการเดินทางทั่วภูมิภาค สู่โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 6 ราย

สภาพอากาศที่เลวร้ายเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นลานประหาร นับตั้งแต่อุณหภูมิดิ่งลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

People sit on a tree branch in the snow-covered Kolomenskoye park in Moscow, Russia, Wednesday, Jan. 7, 2026.
(AP Photo/Pavel Bednyakov)

ฝรั่งเศส พบผู้เสียชีวิต 5 ราย โดย 3 รายเกิดจากอุบัติเหตุบนถนนที่มีน้ำแข็งเกาะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนอีกรายเป็นคนขับแท็กซี่ที่รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในแม่น้ำมาร์น (Marne) ใกล้กรุงปารีส

บอสเนีย หิมะที่ตกหนักสะสมกว่า 40 เซนติเมตรในกรุงซาราเยโว ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับหญิงรายหนึ่งจนเสียชีวิต

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก สนามบินสกิปโฮล ในอัมสเตอร์ดัม ต้องสั่งระงับเที่ยวบินกว่า 600 เที่ยว ขณะที่สายการบินแห่งชาติอย่าง KLM ประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลน “น้ำยาไกลคอล” ที่ใช้สำหรับละลายน้ำแข็งเกาะปีกเครื่องบิน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดต่อเนื่องท่วยุโรป

Stranded travellers wait at Schiphol airport in Amsterdam, Netherlands, Wednesday, Jan. 7, 2026, where more than 1,000 stranded passengers spent the night as snow and ice that is pummeling parts of Europe grounded hundreds of flights and choked highways and railroads.
(AP Photo/Peter Dejong)

ด้านระบบขนส่งทางรางก็โกลาหลไม่แพ้กัน รถไฟรอบกรุงอัมสเตอร์ดัมส่วนใหญ่ต้องหยุดให้บริการจากรางที่กลายเป็นน้ำแข็งและระบบซอฟต์แวร์ขัดข้อง จนการรถไฟแห่งชาติ (NS) ต้องออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางหากไม่จำเป็น

สหราชอาณาจักร พื้นที่ทางตอนเหนือเผชิญอุณหภูมิดิ่งลึกถึง -12.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนหลายร้อยแห่งปิดการเรียนการสอน รถไฟใต้ดินเมืองกลาสโกว์หยุดวิ่ง ส.ส.สกอตแลนด์ ถึงขั้นเรียกร้องให้ส่งกองทัพเข้ามาช่วยเคลียร์หิมะและส่งเสบียงให้ประชาชนที่ติดค้าง

อิตาลี กรุงโรมเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber) เอ่อล้นตลิ่ง บรรยากาศงานเทศกาลคริสต์มาสเงียบเหงา แม้แต่พิธีอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปา ลีโอที่ 14 (Pope Leo XIV) ในวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (Epiphany) ก็มีผู้เข้าร่วมบางตา

ภูมิภาคบอลข่านต้องรับมือทั้งหิมะและพายุฝน เซอร์เบียประกาศมาตรการฉุกเฉินในบางพื้นที่ ขณะที่ชายฝั่งทะเลเอเดรียติกในโครเอเชียกับมอนเตเนโกรถูกคลื่นลมแรงซัดกระหน่ำจนน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมบ้านพักตากอากาศ

A man trying to ride his bicycle on a slippery road when people facing a cold wave bringing winter weather with snow and ice to the industrial Ruhr area in Gelsenkirchen, Germany, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)
Lost Earth Adventures’ instructor Mick Ellerton climbs a frozen waterfall in Gordale Scar near Malham Cove in the Yorkshire Dales National Park, as ice warnings are in place across the UK ahead of a storm which is set to bring heavy snow later in the week, on Wednesday Jan. 7, 2026. (Danny Lawson/PA via AP)
Snow covered building are pictured in Oberreifenberg near Frankfurt, Germany, Tuesday, Jan. 6, 2026. (AP Photo/Michael Probst)

