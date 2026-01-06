กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 69 ขนยุทโธปกรณ์โชว์อลังการ ชิดขอบสนาม
วันเด็ก 2569 กองทัพบกเปิดค่ายจัดเต็มโชว์ ยุทโธปกรณ์-ยานเกราะ-สุนัขทหาร พร้อมกิจกรรมเพียบ กระจายความสุขทั่วไทย สานฝันเยาวชนภายใต้คำขวัญ ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาที่เที่ยววันเด็กปีนี้ เพราะ กองทัพบก ประกาศเปิดรั้วค่ายทหารต้อนรับน้อง ๆ หนู ๆ อย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยจะเนรมิตพื้นที่ทหารให้กลายเป็นห้องเรียนนอกสถานที่ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับเยาวชนไทย ภายใต้คำขวัญประจำปีของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’
งานนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสชีวิตรั้วของชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งการชมยุทโธปกรณ์ของจริงที่หาดูยาก และกิจกรรมสนุก ๆ ที่สอดแทรกความรักชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างลงตัว
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองทัพบกจะเปิดกองบัญชาการฯ ให้เข้าชมใน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีไฮไลต์กิจกรรมที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
- โชว์ยุทโธปกรณ์ของจริง : ตื่นตาตื่นใจไปกับเขี้ยวเล็บของกองทัพ อาทิ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน, รถยานเกราะล้อยาง และรถสายพานลำเลียง ที่เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก
- การสาธิตสุดระทึก : ชมการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ตื่นเต้นเร้าใจ ทั้งการยิงปืนฉับพลัน และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย
- สุนัขทหารขวัญใจเด็ก ๆ : พบกับความแสนรู้และความเก่งกาจของพี่ ๆ สี่ขาในชุดสุนัขทหาร (K-9)
- ฝึกทหารจิ๋ว : เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทดลองฝึกทักษะพื้นฐานทางทหาร เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเข้มแข็ง
- มหกรรมความบันเทิง : เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี กิจกรรมนันทนาการ เกมชิงรางวัล และของขวัญแจกไม่อั้นตลอดงาน
กองทัพบกไม่ได้จัดแค่ในกรุงเทพฯ แต่ยังกระจายความสุขไปยังเด็กๆ ในต่างจังหวัดด้วยการเปิดพื้นที่หน่วยทหารสำคัญทั่วประเทศให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกใกล้บ้าน ดังนี้
- กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรม ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
กองทัพบกตั้งใจให้วันเด็กปีนี้เป็นมากกว่าความสนุกสนาน แต่เป็นวันที่กองทัพจะได้ทำหน้าที่ทหารของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างรอยยิ้ม และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับอนาคตของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมได้ตามหน่วยทหารใกล้บ้านได้เลย
ข้อมูลจาก : กองทัพบก Royal Thai Army
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีจองกระปุกออมสิน ‘จักรวาฬแห่งการออม’ รับวันเด็ก 69 จำนวนจำกัด เช็กเงื่อนไขที่นี่
- วันเด็ก 2569 ไปไหนดี คาดหวัง VS ความเป็นจริง เมื่อคำขวัญนายก สวนทางผู้ว่าฯ กทม.
- “อนุทิน” มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก“
ติดตาม The Thaiger บน Google News: