กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 69 ขนยุทโธปกรณ์โชว์อลังการ ชิดขอบสนาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 17:15 น.
56
กองทัพบก ชวนเที่ยววันเด็ก 2569

วันเด็ก 2569 กองทัพบกเปิดค่ายจัดเต็มโชว์ ยุทโธปกรณ์-ยานเกราะ-สุนัขทหาร พร้อมกิจกรรมเพียบ กระจายความสุขทั่วไทย สานฝันเยาวชนภายใต้คำขวัญ ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาที่เที่ยววันเด็กปีนี้ เพราะ กองทัพบก ประกาศเปิดรั้วค่ายทหารต้อนรับน้อง ๆ หนู ๆ อย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยจะเนรมิตพื้นที่ทหารให้กลายเป็นห้องเรียนนอกสถานที่ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบความสุขให้กับเยาวชนไทย ภายใต้คำขวัญประจำปีของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’

งานนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เด็ก ๆ จะได้สัมผัสชีวิตรั้วของชาติอย่างใกล้ชิด ทั้งการชมยุทโธปกรณ์ของจริงที่หาดูยาก และกิจกรรมสนุก ๆ ที่สอดแทรกความรักชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างลงตัว

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองทัพบกจะเปิดกองบัญชาการฯ ให้เข้าชมใน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีไฮไลต์กิจกรรมที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

  • โชว์ยุทโธปกรณ์ของจริง : ตื่นตาตื่นใจไปกับเขี้ยวเล็บของกองทัพ อาทิ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน, รถยานเกราะล้อยาง และรถสายพานลำเลียง ที่เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก
  • การสาธิตสุดระทึก : ชมการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ตื่นเต้นเร้าใจ ทั้งการยิงปืนฉับพลัน และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  • สุนัขทหารขวัญใจเด็ก ๆ : พบกับความแสนรู้และความเก่งกาจของพี่ ๆ สี่ขาในชุดสุนัขทหาร (K-9)
  • ฝึกทหารจิ๋ว : เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ทดลองฝึกทักษะพื้นฐานทางทหาร เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเข้มแข็ง
  • มหกรรมความบันเทิง : เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี กิจกรรมนันทนาการ เกมชิงรางวัล และของขวัญแจกไม่อั้นตลอดงาน

กองทัพบกไม่ได้จัดแค่ในกรุงเทพฯ แต่ยังกระจายความสุขไปยังเด็กๆ ในต่างจังหวัดด้วยการเปิดพื้นที่หน่วยทหารสำคัญทั่วประเทศให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกใกล้บ้าน ดังนี้

  • กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  • กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรม ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

กองทัพบกตั้งใจให้วันเด็กปีนี้เป็นมากกว่าความสนุกสนาน แต่เป็นวันที่กองทัพจะได้ทำหน้าที่ทหารของประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างรอยยิ้ม และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับอนาคตของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมได้ตามหน่วยทหารใกล้บ้านได้เลย

กองทัพบกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569
ภาพจาก Facebook : กองทัพบก Royal Thai Army

ข้อมูลจาก : กองทัพบก Royal Thai Army

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

