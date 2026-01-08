เมียหลวง รุกฆาต บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูบี๋” จี้ให้ออกจากราชการ
เมียหลวงท้องแก่บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูสาว” เป็นชู้สามีทหาร สพฐ.รับลูกตั้งกรรมการสอบร้ายแรง ชี้ผิดจริง-โทษหนัก
น.ส.น้ำตาล ภรรยาหลวงกำลังตั้งท้อง 8 เดือน พร้อมทนายความ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรียกร้องให้ลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับ “ข้าราชการครูสาว” โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด จากการแอบมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสามีของตนซึ่งเป็นทหารยศนายสิบ
น.ส.น้ำตาล เปิดเผยว่า ตนจับได้ว่าสามีนอกใจไปมีสัมพันธ์กับครูสาว หรือ บี๋ มีหลักฐานสำคัญเป็นบทสนทนาทางแชทกับสัญญาณจีพีเอสที่ระบุพิกัดของสามีบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ตนต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับตนเองกับลูกในท้อง เพราะมองว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดศีลธรรมเช่นนี้ ขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่สมควรทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ
ผู้เสียหายย้ำจุดยืนว่า ต้องการให้ครูสาวออกจากราชการทันที เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสามีของตนที่ถูกต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการทหารไปก่อนหน้านี้ พร้อมฝากคำถามกระตุกจิตสำนึกถึงเพื่อนครูทั่วประเทศว่า การเป็นชู้กับคนที่มีทะเบียนสมรสถูกต้อง เหมาะสมแล้วหรือกับการเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์?
ด้าน นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้รับเรื่องร้องเรียน ได้ออกมายืนยันเพื่อคลายความกังวลแก่ผู้เสียหายว่า สพฐ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทันทีที่ทราบเรื่องได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และล่าสุดผลสรุปออกมาแล้วว่า “ครูสาวมีพฤติกรรมกระทำผิดจริง”
ด้วยเหตุนี้ สพฐ. จึงมีคำสั่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ทันที โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุด เพราะข้าราชการครูต้องดำรงตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม หากผิดจริงต้องรับโทษตามระเบียบไม่มีละเว้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: