หลานสาวเหยื่อแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เสียชีวิตแล้ว อุทาหรณ์ที่พัก ไร้ระบบระบายอากาศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:02 น.
176
ภาพจาก : Drama-addict

ข่าวเศร้ารับต้นปี หลานสาวครอบครัวนักท่องเที่ยว เสียชีวิตแล้ว หลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ขณะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีโศกนาฏกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สรั่วไหลในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อคืนวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ Drama-addict ได้แชร์ข่าวเศร้าและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยระบุว่าหลานสาวจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากประสบอุบัติเหตุสูดดมก๊าซรั่วภายในห้องน้ำขณะเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง บนภูทับเบิก จังหวัด เพชรบูรณ์

ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Suporn Kuanarchakul Way ได้โพสต์เตือนภัย ระบุว่า หลานสาวเสียชีวิตจากสาเหตุแก๊สรั่วในห้องน้ำขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงคือการติดตั้งถังแก๊สไว้ภายในห้องน้ำ และสภาพห้องน้ำที่ปิดประตูมิดชิดไม่มีช่องระบายอากาศ

ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น สะสมจนทำให้ผู้เคราะห์ร้ายหมดสติและเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัว โดยสัญญาณเตือนก่อนหน้ามักมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อ่อนแรง และหน้ามืด แต่เหยื่อมักจะรู้ตัวไม่ทัน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้คำแนะนำการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างปลอดภัย
ภาพจาก : Suporn Kuanarchakul Way

ย้อนเหตุการณ์ระทึก นาทีชีวิตครอบครัวเฉียดตายยกครัวบนภูทับเบิก

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nuntaporn Ketpongsuda ได้แชร์ประสบการณ์เฉียดตายเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขณะพาสามีและลูกสาว (น้องอัญชัน) ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

คุณนันทพรเล่าว่า ห้องพักที่ได้มีสภาพเก่าและแคบ ห้องน้ำใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหุงต้มและไม่มีพัดลมระบายอากาศ เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. หลังจากที่ลูกสาวอาบน้ำเสร็จและสามีเข้าไปอาบต่อโดยปิดประตูสนิท คุณนันทพรเริ่มรู้สึกมึนหัวรุนแรง ขณะที่ลูกสาวเริ่มมีอาการดีดดิ้นทุรนทุราย ร้องไห้เสียงดัง และกรีดร้องเหมือนคนหายใจไม่ออก

เมื่อตะโกนเรียกสามีให้ออกมาช่วย สามีวิ่งออกมาจากห้องน้ำได้เพียงครู่เดียวก็เกิดอาการตัวสั่น หน้าแดง และหมดสติล้มตึงตาเหลือกลอยทันที คุณนันทพรต้องตั้งสติเปิดประตูระบายอากาศและทำการ CPR ช่วยชีวิตสามีจนฟื้นคืนสติ ก่อนจะรีบไปดูน้องอัญชันที่สลบมือตกไม่รู้ตัว จึงอุ้มออกไปรับอากาศบริสุทธิ์นอกระเบียงจนลูกเริ่มร้องไห้และรู้สึกตัว ก่อนจะประสานทางรีสอร์ทให้นำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักในช่วงเที่ยงคืนของวันปีใหม่พอดี

หมอระบุว่าทั้งสามคนสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในปริมาณมาก ซึ่งคุณนันทพรรอดจากการหมดสติมาได้เพราะเดินเข้าออกระเบียงบ่อยครั้งเพื่อดูพลุ จึงได้รับออกซิเจนสลับกับก๊าซพิษ

กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ควรเรียนรู้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอย
ภาพจาก : Drama-addict

คำแนะนำและข้อควรระวังจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” และ “กรมควบคุมโรค”

เพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมควบคุมโรค (สายด่วน 1422) ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญแก่ประชาชนดังนี้

1. หากต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศทุกครั้ง หากไม่มีควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เล็กน้อย

2. ไม่ควรอาบน้ำนานเกิน 10 นาที และควรเว้นระยะเวลาให้คนถัดไปอาบอย่างน้อย 15-20 นาทีเพื่อให้ก๊าซระบายออก

3. หากมีอาการวิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นแก๊ส ให้รีบปิดเครื่องและออกจากห้องน้ำทันที

4. เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ, ความดัน, ระบบทางเดินหายใจ) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

สุดท้ายคือ หากพบคนหมดสติ ให้รีบเปิดประตูระบายอากาศ นำผู้ป่วยไปยังที่โล่งแจ้ง และรีบโทรแจ้ง 1669 ทันที

