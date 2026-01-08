หลานสาวเหยื่อแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เสียชีวิตแล้ว อุทาหรณ์ที่พัก ไร้ระบบระบายอากาศ
ข่าวเศร้ารับต้นปี หลานสาวครอบครัวนักท่องเที่ยว เสียชีวิตแล้ว หลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ขณะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีโศกนาฏกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สรั่วไหลในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อคืนวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจ Drama-addict ได้แชร์ข่าวเศร้าและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย โดยระบุว่าหลานสาวจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังจากประสบอุบัติเหตุสูดดมก๊าซรั่วภายในห้องน้ำขณะเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง บนภูทับเบิก จังหวัด เพชรบูรณ์
ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Suporn Kuanarchakul Way ได้โพสต์เตือนภัย ระบุว่า หลานสาวเสียชีวิตจากสาเหตุแก๊สรั่วในห้องน้ำขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงคือการติดตั้งถังแก๊สไว้ภายในห้องน้ำ และสภาพห้องน้ำที่ปิดประตูมิดชิดไม่มีช่องระบายอากาศ
ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น สะสมจนทำให้ผู้เคราะห์ร้ายหมดสติและเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัว โดยสัญญาณเตือนก่อนหน้ามักมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อ่อนแรง และหน้ามืด แต่เหยื่อมักจะรู้ตัวไม่ทัน
ย้อนเหตุการณ์ระทึก นาทีชีวิตครอบครัวเฉียดตายยกครัวบนภูทับเบิก
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nuntaporn Ketpongsuda ได้แชร์ประสบการณ์เฉียดตายเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขณะพาสามีและลูกสาว (น้องอัญชัน) ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
คุณนันทพรเล่าว่า ห้องพักที่ได้มีสภาพเก่าและแคบ ห้องน้ำใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหุงต้มและไม่มีพัดลมระบายอากาศ เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. หลังจากที่ลูกสาวอาบน้ำเสร็จและสามีเข้าไปอาบต่อโดยปิดประตูสนิท คุณนันทพรเริ่มรู้สึกมึนหัวรุนแรง ขณะที่ลูกสาวเริ่มมีอาการดีดดิ้นทุรนทุราย ร้องไห้เสียงดัง และกรีดร้องเหมือนคนหายใจไม่ออก
เมื่อตะโกนเรียกสามีให้ออกมาช่วย สามีวิ่งออกมาจากห้องน้ำได้เพียงครู่เดียวก็เกิดอาการตัวสั่น หน้าแดง และหมดสติล้มตึงตาเหลือกลอยทันที คุณนันทพรต้องตั้งสติเปิดประตูระบายอากาศและทำการ CPR ช่วยชีวิตสามีจนฟื้นคืนสติ ก่อนจะรีบไปดูน้องอัญชันที่สลบมือตกไม่รู้ตัว จึงอุ้มออกไปรับอากาศบริสุทธิ์นอกระเบียงจนลูกเริ่มร้องไห้และรู้สึกตัว ก่อนจะประสานทางรีสอร์ทให้นำตัวส่งโรงพยาบาลหล่มสักในช่วงเที่ยงคืนของวันปีใหม่พอดี
หมอระบุว่าทั้งสามคนสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในปริมาณมาก ซึ่งคุณนันทพรรอดจากการหมดสติมาได้เพราะเดินเข้าออกระเบียงบ่อยครั้งเพื่อดูพลุ จึงได้รับออกซิเจนสลับกับก๊าซพิษ
คำแนะนำและข้อควรระวังจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” และ “กรมควบคุมโรค”
เพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมควบคุมโรค (สายด่วน 1422) ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญแก่ประชาชนดังนี้
1. หากต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศทุกครั้ง หากไม่มีควรเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เล็กน้อย
2. ไม่ควรอาบน้ำนานเกิน 10 นาที และควรเว้นระยะเวลาให้คนถัดไปอาบอย่างน้อย 15-20 นาทีเพื่อให้ก๊าซระบายออก
3. หากมีอาการวิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นแก๊ส ให้รีบปิดเครื่องและออกจากห้องน้ำทันที
4. เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว (โรคหัวใจ, ความดัน, ระบบทางเดินหายใจ) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
สุดท้ายคือ หากพบคนหมดสติ ให้รีบเปิดประตูระบายอากาศ นำผู้ป่วยไปยังที่โล่งแจ้ง และรีบโทรแจ้ง 1669 ทันที
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- นาทีชีวิต! เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สรั่ว คืนปีใหม่ ทำพ่อลูกหมดสติ หวิดดับยกครัว
- อ.เจษฎา เตือน เครื่องทำน้ำอุ่นแบบพกพา เสี่ยงไฟดูดดับ แนะวิธีใช้ปลอดภัย
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: