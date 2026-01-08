มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน
หนุ่มกัมพูชา ลั่นไทยอยากรบรอบ 3 พร้อมขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน ลั่นจำใส่กะโหลกไว้
เพจเฟซบุ๊ก ชุมชนคนสุรินทร์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอชายชาวกัมพูชารายหนึ่ง โดยกล่าวว่า “ฮัลโหล พี่น้องชาวไทย ผมรู้นะพวกคุณอยากให้มีรอบสาม เพราะว่าทหารที่เขาไปตายไม่ใช่พ่อคุณ แล้วผมก็รู้ คุณอยากทำสงคราม เพราะว่าคุณได้เปรียบเยอะ ทั้งอาวุธ จำนวนประชาชนและทหาร
แต่ผมจะบอกคุณอย่างงี้นะ ได้ยินแล้วจำไว้ในหัวกระโหลกด้วย จำนวนของประชาชนผมน้อยกว่าคุณ แต่จำนวนของทหารของคุณมีไม่ถึงหนึ่งล้าน ให้สองล้านก็ได้ แต่จำนวนทหารของผม ทั้งหมดสิบเจ็ดล้านคนนะครับ พี่น้อง”
เมื่อสำรวจข้อมูลจำนวนพลทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาจากเว็บไซต์ Global Fire Power 2025 พบว่า กองทัพไทย มีทหารจำนวน 360,850 นาย มากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก ส่วนกองทัพกัมพูชา มีทหารจำนวน 221,000 นาย อยู่อันดับที่ 23 ของโลก และจำนวนประชากรกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 18 ล้านคน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 65.9 ล้านคน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง
- กองทัพเรือ เปิดหลักฐาน เขมรรุกล้ำอธิปไตยไทย ดำเนินการขับไล่แล้ว
- สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: