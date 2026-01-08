ข่าว

สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช รัฐใหม่ใกล้ไทย โลกจะรับรองไหม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 12:29 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:10 น.
73
พิธีประกาศตั้ง Republic of Kawthoolei โดย พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชาย นายพลโบ เมียะ ทำให้ชายแดนไทย–เมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือเกมอำนาจเรื่องดินแดน การยอมรับ และความชอบธรรม
ภาพจาก : Karen News

วิเคราะห์เกมการเมือง สาธารณรัฐกอทูเล รัฐใหม่ใกล้ไทย กับเส้นทางวิบากสู่การยอมรับในฐานะ ประเทศเกิดใหม่ ในเวทีโลก

หากใครได้มีโอกาสยืนริมแม่น้ำเมยฝั่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แล้วมองข้ามไปยังฝั่งเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง จะพบว่าเส้นพรมแดนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดผ่านแดนเพื่อการค้าหรือพื้นที่หนีภัยความตายตามวิถีชีวิตปกติอีกต่อไป เมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลางของหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ผ่านคำว่า ประกาศเอกราช โดยในช่วงวันที่ 5–6 มกราคม 2569 ณ ค่ายอูเกอคี บ้านชูกะลี ได้มีการจัดพิธีสถาปนา สาธารณรัฐกอทูเล (Republic of Kawthoolei) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

ภายใต้การนำของ พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชายของอดีตผู้นำกะเหรี่ยงระดับตำนานอย่าง พล.อ.โบ เมียะ โดยเขาได้ประกาศตนเป็นประธานาธิบดี พร้อมเปิดตัวคณะรัฐมนตรีและอ้างอิงหลักสิทธิมนุษยชนสากลว่า รัฐเมียนมาได้ล่มสลายลงแล้ว และดินแดนแห่งนี้คืออธิปไตยของชาวกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง

ทว่าในโลกของความเป็นจริง การ “ประกาศเปิดบ้าน” ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนบ้านจะยอมเดินเข้ามาและยอมเรียกสถานที่แห่งนั้นว่า “ประเทศ” เสมอไป เพราะตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญามอนเตวิเดโอ ปี 1933 การเป็นรัฐที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งประชากรถาวร ดินแดนที่ชัดเจน รัฐบาลที่มีอำนาจบริหารจริง และศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่น

ในกรณีของกอทูเลนั้นยังคงติดด่านหินหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องดินแดนที่ยังไม่นิ่งเนื่องจากสภาวะสงครามกลางเมืองที่เส้นเขตแดนอาจเปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ รวมถึงโจทย์ใหญ่เรื่อง “รัฐบาล” ที่ต้องพิสูจน์ว่าสามารถจัดเก็บภาษีและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างสม่ำเสมอจริงหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่การตั้งชื่อตำแหน่งและออกแบบโลโก้รัฐบาลขึ้นมาใหม่เท่านั้น

จุดเปราะบางที่สุดของสาธารณรัฐใหม่แห่งนี้ คือความ “ซ้อนทับ” ของอำนาจในพื้นที่เมียวดี ซึ่งไม่ได้มีเพียงรัฐบาลเมียนมาเดิม แต่ยังมีกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ที่เป็นกลุ่มกองกำลังหลักเคลื่อนไหวอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีรายงานว่าฝั่ง KNU เองยังไม่ได้ให้การยอมรับสถานะอธิปไตยของกลุ่มเนอดา เมียะ อย่างเป็นทางการ

ความซับซ้อนนี้ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการชายแดนและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับภาวะ “ภาษีซ้อน” และความไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้กุมอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง อีกทั้งทำเลทองอย่างเมียวดียังติดภาพลักษณ์เชิงลบเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งกลายเป็นกำแพงสูงที่ขวางกั้นการยอมรับทางการทูตจากนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่ยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นสำคัญ

บทสรุปของ “สาธารณรัฐกอทูเล” ในวันนี้จึงเป็นเหมือนธงที่เพิ่งถูกปักลงบนผืนดินท่ามกลางพายุความขัดแย้ง แต่โลกจะยอมรับและเรียกขานธงผืนนี้ว่ารัฐเอกราชหรือไม่ ไม่ได้ตัดสินกันที่เพียงแค่คำประกาศบนเวที แต่อยู่ที่ว่ากลุ่มการเมืองใหม่นี้จะสามารถควบคุมพื้นที่ให้สงบ จัดการปัญหาอาชญากรรมเทาๆ และสร้าง “ฉันทามติ” ร่วมกับกลุ่มพี่น้องกะเหรี่ยงสายหลักได้จริงหรือไม่ หากไร้ซึ่งการยอมรับทั้งจากภายในและแรงกดดันทางการทูตจากภายนอก กอทูเลก็อาจเป็นได้เพียง “รัฐบนหน้ากระดาษ” ที่ยังต้องรอคอยวันที่จะมีตัวตนจริงๆ ในระบบโลกต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆ ประกอบความเข้าใจ

ข้อมูลจาก

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ เปิดรับปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน แลกกับการดูแลรายบุคคล หลังเคยถอดใจประกาศปิดกิจการ ข่าว

ไผทอุดมศึกษา ประกาศสู้ต่อ รับนร. ปีการศึกษา 2569 เคาะค่าเทอม 1.8 แสน หลังเคยถอดใจปิดกิจการ

15 นาที ที่แล้ว
ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

23 นาที ที่แล้ว
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน บันเทิง

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

36 นาที ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม จัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ลาดกระบัง บันเทิง

หล่อทั้งกายใจ! โดม ปกรณ์ ลัม จัดเต็ม ของเล่น-ขนม เลี้ยงวันเด็กน้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ณัฐยา บุญภักดี&quot; อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน ข่าว

ประวัติ “ณัฐยา บุญภักดี” อดีตผู้บริหาร สสส. ทีมบริหาร ปชน. ด้านเด็กและเยาวชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย! ผู้ประกาศหนุ่ม โบกมือลาช่องวัน 31 หลังอยู่ร่วมงานนาน 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท เศรษฐกิจ

ปชป. ชูนโยบาย คลอดลูก แจกเงิน 6.5 หมื่นบาท อายุครบ 18 ปี มีเงินเก็บ 1 แสนบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขยี้ตา “ใบเฟิร์น” ลูกสาวจตุรงค์ สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ร้อนนรกแตก 47 องศาฯ อากาศวิปริต เสี่ยงภัยพิบัติ วิกฤตไฟป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีประกาศตั้ง Republic of Kawthoolei โดย พล.อ.เนอดา เมียะ ลูกชาย นายพลโบ เมียะ ทำให้ชายแดนไทย–เมียนมาไม่ใช่แค่เรื่องการค้า แต่คือเกมอำนาจเรื่องดินแดน การยอมรับ และความชอบธรรม ข่าว

สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช รัฐใหม่ใกล้ไทย โลกจะรับรองไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี &quot;เรื่องใหญ่&quot; รอเซอร์ไพรส์ ข่าว

ลือสนั่น บิ๊กโจ๊กแผ่นหนีเมืองนอก ทนาย แจงอยู่ไหน ทิ้งบอมบ์พรุ่งนี้มี “เรื่องใหญ่” รอเซอร์ไพรส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ ออสเตรเลีย ฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 8 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์รับปีใหม่ หลานสาวคนใกล้ชิดอินฟลูเอนเซอร์ดังเสียชีวิตคาห้องน้ำหลังสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส พบสาเหตุหลักห้องน้ำแคบและไร้ช่องระบายอากาศ ข่าว

สุดเศร้า! หลานสาว เสียชีวิต จากแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เพจดังเตือน ภัยเงียบไม่มีสีไม่มีกลิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบพรรครักชาติ เต้นท่าเกาหลัง เข้าข่ายมหรสพหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงท้องแก่บุก ศธ. ร้องฟันวินัย &quot;ครูสาว&quot; เป็นชู้สามีทหาร สพฐ.รับลูกตั้งกรรมการสอบร้ายแรง ชี้ผิดจริง-โทษหนัก ข่าว

เมียหลวง รุกฆาต บุก ศธ. ร้องฟันวินัย “ครูบี๋” จี้ให้ออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝ่ายหญิงถามผัวทหารว่า &quot;น่ารักเท่าเมียมึงยัง?&quot; ในแชตลับ ข่าว

โหบี๋ภาค 2! เปิดแชตลับ กิ๊กสาวถามผัวทหาร “น่ารักเท่าเมียมึงยัง?”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์การสวนสัตว์ฯ เปิด 6 สวนสัตว์ทั่วไทยให้เด็ก-ผู้สูงอายุ เที่ยวฟรี วันเด็กแห่งชาติ 2569 ข่าว

ปักหมุด 6 สวนสัตว์ทั่วไทย เที่ยวฟรีวันเด็ก 10-11 ม.ค. 2569 สัมผัสธรรมชาติใกล้ชิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า บันเทิง

ตัดสินใจดีแล้ว บอย ภิษณุ ประกาศขายบ้านหรูอีกครั้ง ย้ำราคาเดิม 70 ล้าน วอนอย่าดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทำเนียบเตรียมเปิดต้อนรับวันเด็ก จัดกิจกรรมเพียบ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ลั่นจำใส่กะโหลกไว้ ข่าว

มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 12:29 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:10 น.
73
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส. วันเด็ก 2569 แจกกระปุกออมสิน

ธ.ก.ส. แจกกระปุก ‘น้องเติมเต็ม’ วันเด็ก 2569 เริ่ม 9 ม.ค.นี้ จำนวนจำกัด

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ชาวกรีนแลนด์ฮึดสู้-หวั่นวิตก หลังทรัมป์ส่งสัญญาณจ่อผนวกดินแดน ลั่น “เราไม่ได้มีไว้ขาย!”

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ลำเพลิน วงศกร ป่วยลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

หาม ลำเพลิน วงศกร ส่ง รพ. แอดมิตด่วน พิษลำไส้อักเสบเฉียบพลัน แฟน ๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ฝากข้อความถึงพรรค ขอให้ทุกคนสามัคคีกัน

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button