เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ
คนกรุงเตรียมเสื้อกันหนาว กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ เตือนภาคใต้คลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
7 มกราคม 2569 — ชาวกรุงเทพฯ เตรียมหยิบเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่ได้เลย สัปดาห์นี้สภาพอากาศในเมืองหลวงจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพยากรณ์อากาศล่าสุดระบุว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเริ่มตั้งแต่วันนี้ (7 ม.ค.) และจะเย็นสุดขั้วในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยอุณหภูมิแตะระดับ 18 องศาเซลเซียส
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมเมืองหลวงตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 12 มกราคม ช่วยคลายความร้อนและทำให้อากาศยามเช้าเย็นสบาย โดยช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดคือระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม ซึ่งอุณหภูมิยามเช้า (เวลา 07.00 น.) จะอยู่ที่ระหว่าง 18 – 19 องศาเซลเซียส
คาดการณ์อุณหภูมิยามเช้าใน กทม. (เวลา 07.00 น.)
-
7 ม.ค.: 20.7°C
-
8 ม.ค.: 19.6°C
-
9 ม.ค.: 18.2°C (คาดว่าเป็นวันที่หนาวที่สุด)
-
10 ม.ค.: 18.5°C
-
11 ม.ค.: 19.2°C
-
12 ม.ค.: 20.8°C
ทั้งนี้ ความเย็นจะเริ่มคลายตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มกราคม อุณหภูมิจะค่อยๆ ไต่ระดับกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 23.2°C ถึง 25.8°C
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง
- ภาคอีสาน: จะสัมผัสความหนาวเย็นชัดเจนที่สุด อุณหภูมิจะลดลงถึง 5 – 7 องศาเซลเซียส
- ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก: อุณหภูมิจะลดลง 2 – 5 องศาเซลเซียส
- กรุงเทพฯ: จะมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 15 – 22 องศาเซลเซียส
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6 – 9 มกราคม ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
กรมอุตุฯ แนะนำให้ เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่ง ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเรือประเภทอื่นควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ระวังสุขภาพ-อัคคีภัย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง โดยในช่วงวันที่ 11 – 12 มกราคม เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง อุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร
