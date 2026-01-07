ข่าว

เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:30 น.
57
เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

คนกรุงเตรียมเสื้อกันหนาว กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ เตือนภาคใต้คลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

7 มกราคม 2569 — ชาวกรุงเทพฯ เตรียมหยิบเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่ได้เลย สัปดาห์นี้สภาพอากาศในเมืองหลวงจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพยากรณ์อากาศล่าสุดระบุว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงเริ่มตั้งแต่วันนี้ (7 ม.ค.) และจะเย็นสุดขั้วในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยอุณหภูมิแตะระดับ 18 องศาเซลเซียส

ข้อมูลล่าสุดชี้ว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมเมืองหลวงตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 12 มกราคม ช่วยคลายความร้อนและทำให้อากาศยามเช้าเย็นสบาย โดยช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดคือระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม ซึ่งอุณหภูมิยามเช้า (เวลา 07.00 น.) จะอยู่ที่ระหว่าง 18 – 19 องศาเซลเซียส

คาดการณ์อุณหภูมิยามเช้าใน กทม. (เวลา 07.00 น.)

  • 7 ม.ค.: 20.7°C

  • 8 ม.ค.: 19.6°C

  • 9 ม.ค.: 18.2°C (คาดว่าเป็นวันที่หนาวที่สุด)

  • 10 ม.ค.: 18.5°C

  • 11 ม.ค.: 19.2°C

  • 12 ม.ค.: 20.8°C

ทั้งนี้ ความเย็นจะเริ่มคลายตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มกราคม อุณหภูมิจะค่อยๆ ไต่ระดับกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 23.2°C ถึง 25.8°C

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง

  • ภาคอีสาน: จะสัมผัสความหนาวเย็นชัดเจนที่สุด อุณหภูมิจะลดลงถึง 5 – 7 องศาเซลเซียส
  • ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก: อุณหภูมิจะลดลง 2 – 5 องศาเซลเซียส
  • กรุงเทพฯ: จะมีลมแรงและอุณหภูมิลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 15 – 22 องศาเซลเซียส

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6 – 9 มกราคม ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

กรมอุตุฯ แนะนำให้ เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่ง ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนเรือประเภทอื่นควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ระวังสุขภาพ-อัคคีภัย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง โดยในช่วงวันที่ 11 – 12 มกราคม เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง อุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร

พยากรณ์อากาศประจำวัน จากกรมอุตุนิยมวิทยา

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

28 วินาที ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

2 นาที ที่แล้ว
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น ข่าว

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

8 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต ข่าวการเมือง

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

9 นาที ที่แล้ว
“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว

18 นาที ที่แล้ว
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน บันเทิง

แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

25 นาที ที่แล้ว
ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง &quot;เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง&quot; ข่าว

ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

28 นาที ที่แล้ว
ผู้สมัครสอบ ก.พ. 69 พบปัญหาระบบล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น

30 นาที ที่แล้ว
สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

32 นาที ที่แล้ว
เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์

36 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่ ข่าว

ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่

40 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหลายสิบลำที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ข่าว

ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล

52 นาที ที่แล้ว
ป๋าเต็ด เผยภาพพิธีรดน้ำศพ ดีเจหนู มนต์ทิพย์ Fat Radio ข่าว

ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ดีเจหนู Fat Radio ครั้งสุดท้าย ย้อนรอยเสียงโฆษณาที่คุ้นหู

55 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam วันนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

57 นาที ที่แล้ว
เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ ข่าว

เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

57 นาที ที่แล้ว
หลักฐานคาตา เขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวา หลังกล่าวหาไทยอาวุธยึดเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย พัทยา ปลายปี 2569 ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอน! คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน ตายนาน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
“กัมพูชา” แสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 อ้างอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ออกโรงอธิบาย หลังดราม่านโยบายเปลี่ยนคำนำหน้านามตามความสมัครใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
