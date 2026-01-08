เด็กอาชีวะไทยเจ๋ง ผงาดคว้าแชมป์ พ่วงอันดับ 2-3 แกะสลักหิมะนานาชาติ ที่ฮาร์บิน 2026
นักศึกษาอาชีวะไทย คว้าแชมป์ แกะสลักหิมะฮาร์บินนานาชาติ 2026 “เชียงราย-เสาวภา” ซิวที่ 1 พร้อมกวาดรางวัลครบทุกทีม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยข่าวดีวงการศึกษาไทย เมื่อทัพนักศึกษาอาชีวะตัวแทนประเทศไทยทั้ง 4 ทีม สามารถสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีโลก ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSSC 2026) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม มีผู้เข้าร่วมชิงชัยกว่า 46 ทีม จาก 9 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเด็กไทยสามารถโชว์ฝีมือแกะสลักหิมะได้อย่างวิจิตรบรรจงจนชนะใจกรรมการ
เปิดผลงาน 4 ทีมอาชีวะไทย
ผลการตัดสินปรากฏว่า ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถคว้ามาได้ทั้งรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ร่วม), รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย: ผลงาน “ปลากัดที่เบ่งบานในแดนหิมะ” นำเสนอปลากัดไทยว่ายวนรอบลูกโลก เปรียบเสมือนการเติบโตทางปัญญาตามแนวคิด “บัวสี่เหล่า” สะท้อนการต่อสู้เพื่อความสำเร็จและการนำอัตลักษณ์ไทยสู่สากล
(สร้างสรรค์โดย นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ นางสาวจิรปรียา ยานะนวล นางสาวกัลยาภรณ์ ไชยชมพล นางสาวมริสา แบแจกู่ นางสาวฐิรกาญจน์ สิริพิบูลธรรม โดยมี ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง และ นางสาวศุภรัตน์ หาญศึก)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา: ผลงาน “เทพีแห่งชีวิต – ผู้ประทานน้ำ” สื่อถึงความสำคัญของน้ำที่เป็นมารดาผู้หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ผ่านประติมากรรมสตรีบีบมวยผมตามคติความเชื่อไทย แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำและการให้กำเนิดชีวิต
(สร้างสรรค์โดย นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ “น้องภูเขา” นายอติคุณ ทวีวิไลศิริกุล ชั้นปวช.2 “น้องกันดั้ม” นายอภิโชค จันทนะ ชั้นปวช.3 “น้องตัส” นายฐิติรัตน์ แสงจิรัง ชั้นปวช.3 และ “น้องแอ๋ม” นางสาวปานรดา ทิพยจันทร์ ชั้นปวช.3 โดยมีครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายศรชัย ชนะสุข และนายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ)
รางวัลที่ 2
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี: ผลงาน “มรดกแห่งบรรพการ: จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ” ผสมผสานสัญลักษณ์พระแม่โพสพและกวนอู สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และคุณธรรม พร้อมปลากัดไทย-จีน ที่แสดงถึงพลังขับเคลื่อนสู่อนาคต
(สร้างสรรค์โดย นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ “น้องมินนี่” นางสาวกมลชนก สุทธิคุณ ชั้นปวช. 2 “น้องหนูดี” นางสาวฐานวดี หรรษาพันธุ์ ชั้นปวช.2 “น้องทิว” นายเตวิชพศุตม์ พุทสะลา ชั้นปวช.2 และ“น้องไดมอนด์” นายณัชพล ญาวงศ์ ชั้นปวช.3 โดยมีครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายสุระชาติ พละศักดิ์ และนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิช)
รางวัลที่ 3
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี: ผลงาน “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต” เปรียบการศึกษาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ค่อยๆ เติบโต ผ่านรูปทรงเด็กเปิดหนังสือ สื่อถึงความกล้าหาญที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่งดงามและยั่งยืน
(สร้างสรรค์โดย นักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ ได้แก่ “น้องแมค” นายกิตติพันธ์ คงชนบท ชั้นปวช. 2 ”น้องวา” นายปฏิภาณ พลชารี ชั้นปวช. 2 “น้องวันชัย”นายวันชัยชนะ จ่าโนนสูง ชั้นปวช. 2 และ “น้องบีม” นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ชั้นปวช. 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยครูผู้ควบคุม ได้แก่ นายวสันต์ เมฆฉาย และนายกิตติพล วิเชียรเชื้อ รองผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี)
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะไทย ที่มีความอดทน ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำศิลปะไทยไปประยุกต์ใช้กับวัสดุอย่างหิมะได้อย่างลงตัว ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยคณะนักศึกษาและครูผู้ควบคุมทีมมีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 01.55 น.
