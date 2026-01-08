ทนาย “นิค ไรเนอร์” ถอนตัว หลังก่อเหตุฆ่า “ร็อบ ไรเนอร์” พ่อ-ผกก.ดัง
ทนายนิค ไรเนอร์ ประกาศถอนตัว คดีที่นิคเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ก่อเหตุฆ่า ร็อบ ไรเนอร์ พ่อและแม่แท้ๆในบ้านพัก เจ้าตัวยังยืนกรานไม่ยอมรับผิด
จากกรณีที่นาย ร็อบ ไรเนอร์ นักแสดงและผู้กำกับดัง และภรรยาถูกแทงเสียชีวิต ภายในบ้านพัก โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุม นิค ไรเนอร์ ลูกชายฐานเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุฆาตกรรมผู้กำกับคนดัง
ล่าสุด สำนักข่าว ABC รายงานว่านายอลัน จอห์นสัน ทนายความของนายนิค ไรเนอร์ ได้ถอนตัวจากการเป็นทนายความ ซึ่งจากที่สำนักข่าวได้สอบถามตัวแทนของนายนิค ยืนกรานว่าการเปลี่ยนตัวทีมกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานของนายจอห์นสันในการว่าความในศาล แต่ทางทีมทนายรู้สึกว่า “ไม่มีทางเลือก” จึงตัดสินดังกล่าว อย่างไรก็ตามไม่มีการบอกชัดเจนว่าสาเหตุที่ถอนตัวคืออะไร
ขณะที่ นิค ไรเนอร์ ยังไม่ได้ให้การรับสารภาพ เมื่อเขากลับขึ้นศาลอีกครั้งในวันพุธ จากข้อกล่าวหาว่าฆาตกรรมบิดามารดาของตนเอง
หากนิค ไรเนอร์ ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในเดือนหน้า คดีดังกล่าวตามปกติจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ในการส่งตัวเขาขึ้นพิจารณาคดีในศาล นอกจากนี้ สภาพความสามารถทางจิตใจของเขาในการเข้ารับการพิจารณาคดีก็อาจเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย
ทั้งนี้นายนิคเคยเปิดเผยว่าเขาเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการเสพติดและเคยเป็นคนไร้บ้าน โดยเรื่องราวของเขาถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง Being Charlie ซึ่งเป็นผลงานที่เขาและพ่อของเขาช่วยกันผลิต
