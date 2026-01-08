ข่าว

วิธียืนยันตัวตน สิทธิบัตรทอง ก่อนหาหมอ-รับยา 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 12 ม.ค. 69

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 11:04 น.
57
12 ม.ค. 69 สแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนรักษาสิทธิบัตรทอง

วิธียืนยันตัวตนสิทธิบัตรทอง ผ่านแอปฯ NHSO FVS ก่อนรับบริการที่คลินิก-ร้านยาเครือ 30 บาทรักษาทุกที่ ดีเดย์ 12 ม.ค. 69 ยกระดับความปลอดภัย ป้องกันสวมสิทธิ

ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เพื่อความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดแนวทางใหม่ การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า หรือ Face Verification Service (FVS) มาใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันปัญหาการถูกสวมสิทธิรักษาพยาบาล และสร้างความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณ เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

การดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การรับบริการในหน่วยบริการนวัตกรรม ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ รูปแบบการยืนยันตัวตนจะมีความคล้ายคลึงกับการสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันธนาคารที่ประชาชนคุ้นเคย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้มารับบริการคือเจ้าของสิทธิบัตรทองตัวจริง

เปิด 4 ขั้นตอน สแกนหน้ายืนยันตัวตนสิทธิบัตรทอง

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะยุ่งยาก เนื่องจากทางหน่วยบริการจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน NHSO FVS และ เข้าสู่ระบบผ่าน One Stop Service (OSS) ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นบัตรประชาชน : กรอกเลขบัตร 13 หลัก หรือสแกนบัตรประชาชนของท่านเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาและประเภทบริการที่ครอบคลุม จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลสิทธิและประเภทบริการที่สามารถใช้ได้

2. อ่านและกดยินยอม : ระบบจะแสดงข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการยืนยันตัวตนและรับบริการทางการแพทย์ ท่านควรอ่านรายละเอียดและกดยินยอม

3. สแกนใบหน้า (Liveness Check) : ท่านสแกนใบหน้าผ่านกล้อง โดยต้องอยู่ในที่แสงสว่างเพียงพอ ถอดหน้ากากอนามัยหรือแว่นตาดำออก และทำตามคำแนะนำ เช่น การกะพริบตา เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลจริง

4. ยืนยันสำเร็จ : เมื่อระบบตรวจสอบใบหน้าตรงกับฐานข้อมูล ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ทันที

ผู้ถือบัตรทองต้องสแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนรักษา
ภาพจาก Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เช็กเลย 7 สถานที่รักษา ต้องสแกนหน้าก่อนใช้สิทธิ

ระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านี้จะใช้กับหน่วยบริการนวัตกรรมที่มีสัญลักษณ์ 30 บาทรักษาทุกที่ ครอบคลุมคลินิกเอกชนและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

  • ร้านยาคุณภาพ / คลินิกเวชกรรม : เจ็บป่วยเล็กน้อย ตามจำนวนสิทธิ (โควตา) ที่คงเหลือในระบบ
  • คลินิกการพยาบาล : ทำแผล ล้างแผล บริการพยาบาลพื้นฐาน
  • คลินิกทันตกรรม : ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน 2 ครั้ง/ปี
  • คลินิกกายภาพบำบัด : ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 20 ครั้ง/6 เดือน
  • คลินิกแพทย์แผนไทย : นวด ประคบ อบสมุนไพร เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี)
  • คลินิกเทคนิคการแพทย์ : เจาะเลือด ตรวจแล็บตามใบสั่งแพทย์

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ถือบัตรทองต้องสแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนรักษา-2
ภาพจาก Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อมูลจาก : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

