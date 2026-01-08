ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเอง หลังทุ่มแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักตลอดปี แฟนๆ แห่อวยพร พร้อมส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเผชิญปัญหาถูกโกงจนเกือบจะหมดตัว ต้องออกมาประกาศปิดกิจการร้านหมูกระทะ พร้อมขายบ้าน และของใช้เพื่อนำเงินมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับ บูม เทยกะทะ ก่อนที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจาก เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น รับค่าตัวแลกการขึ้นไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนนี่ จนชีวิตพลิกฟื้นขึ้นมาได้
ล่าสุด บูม เทยกะทะ หลังจากที่แยกย้ายกับเจนนี่ รัชนก เพื่อออกมาเติบโตในทางของแต่ละคน เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจไลฟ์ขายของ รับงานรีวิว ทำงานทุกวันเกิน 24 ชั่วโมง จนกระทั่งในวันนี้ (7 ม.ค. 69) บูม เทยกะทะ ถือฤกษ์ดีถอยรถคันใหม่ป้ายแดง เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองที่อดทนทำงานจนประสบความสำเร็จ โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพรถใหม่พร้อมลูกรัก 4 ขา หมูทะ และ เป๊ปซี่ กับแคปชั่นสุดซึ้งว่า
“ของขวัญของคนทำงาน 1 วันมี 24 ชม ทำงานไปแล้ว 27 ชั่วโมงทำงานข้ามวันข้ามคืนไม่เลือกงานรับทุกงานขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้กับชีวิต และก็ขอบคุณแม่ ๆ ที่ติดตามหนูเอ็นดูหนูและซัพพอร์ตมาด้วย ขอบคุณมากค่ะช่วยหนูตั้งชื่อน้อง”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกครั้งของ บูม เทยกะทะ พร้อมช่วยกันตั้งชื่อสมาชิกใหม่ให้ด้วย นอกจากนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ ทะเบียนรถป้ายแดง ของ บูม เทยกะทะ คือ ญ-8436 กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘บูม เทยกะทะ’ แจงดราม่า ไม่ได้หาแสงกับ ‘หมวยเล็ก’ เป็นคนรักหมาเหมือนกัน
- “บูม เทยกะทะ” ยินดีช่วย “แม่ปูนา” ไลฟ์ขายของให้ฟรี ชื่นชมไม่พูดถึงใครให้เสียหาย
- บูม เทยกะทะ พัก ‘กินหมูกระทะฟรี’ เจอคนพิการหัวหมอ คุยภาษามือนินทาพนง.โง่
อ้างอิงจาก : FB เทย กะ ทะ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: