ตำรวจคุมตัว “นิค ไรเนอร์” ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อ-ผกก.ดัง “ร็อบ ไรเนอร์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 08:18 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 08:18 น.
79
ร็อบ ไรเนอร์ (ซ้าย) / นิค ไรเนอร์ (ขวา)

เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัว นิค ไรเนอร์ ฐานผู้ต้องสงสัยหลักฆ่าพ่อและ ผกก.ดัง ร็อบ ไรเนอร์ เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยมูลเหตุจูงใจแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุม นาย นิค ไรเนอร์ วัย 32 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในการก่อเหตุฆาตกรรมแทงนาย ร็อบ ไรเนอร์ และ มิเชล ซิงเกอร์ พ่อและแม่ของเขาเองภายในบ้านพัก เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายร็อบ ไรเนอร์ นั้นยังเป็นผู้กำกับและนักแสดงภาพยนตร์อีกด้วย

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่านายนิคถูกจับกุมเมื่อเวลา 21.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทางตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดแต่อย่างใด

ทั้งนี้นายนิคเคยเปิดเผยว่าเขาเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการเสพติดและเคยเป็นคนไร้บ้าน โดยเรื่องราวของเขาถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง Being Charlie ซึ่งเป็นผลงานที่เขาและพ่อของเขาช่วยกันผลิต

สำหรับ ร็อบ ไรเนอร์ นั้นมีผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Princess Bride (นิทานเจ้าหญิงทะลุตำนาน), Stand by Me (สแตนด์บายมี แด่เราและเพื่อน) เป็นต้น

