บันเทิง

เผยอายุจริง “มิยาบิ” อดีตดารา AV ในวัยใกล้แตะเลข 4 แต่ความแซ่บยังสะพรั่ง จนหนุ่มน้อยใจสั่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.
51
มิยาบิ อดีตดารา AV อายุ 39 ปี โพสต์ภาพริมทะเลสุดเซ็กซี่
ภาพจาก : @maria.ozawa0108

มิยาบิ อดีตดารา AV ในวัย 39 ปี อวดหุ่นแซ่บรับคริสต์มาส สวยสะพรั่งท้าแดด โพสต์ภาพฉลองเทศกาล ลุคริมทะเลสุดชิลแต่ดาเมจแรง เผยรอยสักแผ่นหลังสุดเซ็กซี่ พิสูจน์ความสวยอมตะแม้วัยใกล้แตะเลข 4

หากเอ่ยชื่อ มิยาบิ หรือ มาเรีย โอซาว่า (Maria Ozawa) เชื่อว่าหนุ่มไทยค่อนประเทศต้องร้องอ๋อ เพราะเธอคืออดีตดาวค้างฟ้าแห่งวงการ AV ที่กลายเป็นตำนาน แม้ปัจจุบันเธอจะอำลาวงการไปนานแล้ว แต่ความสวยและเสน่ห์ของเธอยังคงตราตรึงใจแฟนคลับไม่เสื่อมคลาย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา มิยาบิ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @maria.ozawa0108 เพื่อทักทายแฟน ๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการโพสต์เซ็ตภาพสุดเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า “Happy Holidays everyone”

39 ปี ที่ยังสวยสะกด รอยสักแห่งเสน่ห์

ปัจจุบัน มิยาบิ มีอายุ 39 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่เลข 4 ในอีกไม่ช้า แต่กาลเวลาดูเหมือนจะทำอะไรเธอไม่ได้เลย ในเซ็ตภาพล่าสุดเผยให้เห็น มิยาบิ ในอิริยาบถสบาย ๆ ปูผ้าลายยาวสีขาว-น้ำเงิน นั่งยืดขาทั้งสองข้างไปกับพื้น โดยชันขาซ้ายขึ้นเล็กน้อย ใช้แขนซ้ายยันพื้นประคองตัว

ส่วนแขนขวายกขึ้นรับกับแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมากระทบผิว สะท้อนกับพื้นน้ำทะเลสีครามเป็นฉากหลัง ขับเน้นเรือนร่างอันเพรียวบางและผิวพรรณที่ยังคงดูสุขภาพดี สวยสง่าจับใจ

นอกจากภาพท่านั่งสุดชิลแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์คือภาพที่ มิยาบิ ยืนหันหลังท้าวระเบียง เผยให้เห็นรอยสักลวดลายวิจิตรบรรจงบริเวณแผ่นหลัง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอ ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ เป็นความสวยแบบผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของเธอ สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่อินสตาแกรม @maria.ozawa0108 ซึ่งปัจจุบันมีโพสต์ทั้งหมด 247 โพสต์ และมียอดผู้ติดตามกว่า 347,000 คน (347K) เข้าไปแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มิยาบิ ยืนหันหลังเผยให้เห็นรอยสักที่มีเอกลักษณ์
ภาพจาก : @maria.ozawa0108
ภาพเซ็กซี่ของมิยาบิในวันคริสต์มาส สวยไม่สร่าง
ภาพจาก : @maria.ozawa0108
ภาพมิยาบิท่ามกลางทะเลสีคราม สะท้อนความสดใส
ภาพจาก : @maria.ozawa0108
มิยาบิ อายุ 39 ปี ยังคงมีเสน่ห์ที่ตราตรึงใจแฟนคลับ
ภาพจาก : @maria.ozawa0108

ภาพและข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มิยาบิ อดีตดารา AV อายุ 39 ปี โพสต์ภาพริมทะเลสุดเซ็กซี่ บันเทิง

เผยอายุจริง “มิยาบิ” อดีตดารา AV ในวัยใกล้แตะเลข 4 แต่ความแซ่บยังสะพรั่ง จนหนุ่มน้อยใจสั่น

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ฮือฮา ต๊ะ นารากร สวมเสื้อ ประชาปัตย์ ลงเลือกตั้ง สส. เชียงใหม่ เขต 1

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการลูกหนัง อดีตแข้งเยาวชนทีมชาติเยอรมนีเสียชีวิต พลัดตกกระเช้าสกีต่อหน้าภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตพังเพราะถูกหวย? หนุ่มญี่ปุ่นถูกหวย 320 ล้าน หมดเกลี้ยงใน 10 ปี เผยโดนสาวไทยหลอก-ลงทุนเจ๊ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่เห็นใจ สาวคอสเพลเยอร์ญี่ปุ่น จัดงานจับมือ นั่งรอจนจบงาน แต่ไร้คนต่อคิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปิริตแรง! &quot;อาชิน Mayday&quot; ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ ข่าวต่างประเทศ

สปิริตแรง! “อาชิน Mayday” ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ บันเทิง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้ ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ &quot;คดีพ่นสีกำแพง&quot; ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า ข่าว

วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน เวลไฟร์ ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเหตุพลั้งมือในคดีที่เกาะช้าง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าวการเมือง

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า บันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย ขอโทษ ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:53 น.
51
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา ต๊ะ นารากร สวมเสื้อ ประชาปัตย์ ลงเลือกตั้ง สส. เชียงใหม่ เขต 1

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

ช็อกวงการลูกหนัง อดีตแข้งเยาวชนทีมชาติเยอรมนีเสียชีวิต พลัดตกกระเช้าสกีต่อหน้าภรรยา

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

ชีวิตพังเพราะถูกหวย? หนุ่มญี่ปุ่นถูกหวย 320 ล้าน หมดเกลี้ยงใน 10 ปี เผยโดนสาวไทยหลอก-ลงทุนเจ๊ง

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

ชาวเน็ตแห่เห็นใจ สาวคอสเพลเยอร์ญี่ปุ่น จัดงานจับมือ นั่งรอจนจบงาน แต่ไร้คนต่อคิว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button