เผยอายุจริง “มิยาบิ” อดีตดารา AV ในวัยใกล้แตะเลข 4 แต่ความแซ่บยังสะพรั่ง จนหนุ่มน้อยใจสั่น
มิยาบิ อดีตดารา AV ในวัย 39 ปี อวดหุ่นแซ่บรับคริสต์มาส สวยสะพรั่งท้าแดด โพสต์ภาพฉลองเทศกาล ลุคริมทะเลสุดชิลแต่ดาเมจแรง เผยรอยสักแผ่นหลังสุดเซ็กซี่ พิสูจน์ความสวยอมตะแม้วัยใกล้แตะเลข 4
หากเอ่ยชื่อ มิยาบิ หรือ มาเรีย โอซาว่า (Maria Ozawa) เชื่อว่าหนุ่มไทยค่อนประเทศต้องร้องอ๋อ เพราะเธอคืออดีตดาวค้างฟ้าแห่งวงการ AV ที่กลายเป็นตำนาน แม้ปัจจุบันเธอจะอำลาวงการไปนานแล้ว แต่ความสวยและเสน่ห์ของเธอยังคงตราตรึงใจแฟนคลับไม่เสื่อมคลาย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา มิยาบิ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @maria.ozawa0108 เพื่อทักทายแฟน ๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการโพสต์เซ็ตภาพสุดเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า “Happy Holidays everyone”
39 ปี ที่ยังสวยสะกด รอยสักแห่งเสน่ห์
ปัจจุบัน มิยาบิ มีอายุ 39 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่เลข 4 ในอีกไม่ช้า แต่กาลเวลาดูเหมือนจะทำอะไรเธอไม่ได้เลย ในเซ็ตภาพล่าสุดเผยให้เห็น มิยาบิ ในอิริยาบถสบาย ๆ ปูผ้าลายยาวสีขาว-น้ำเงิน นั่งยืดขาทั้งสองข้างไปกับพื้น โดยชันขาซ้ายขึ้นเล็กน้อย ใช้แขนซ้ายยันพื้นประคองตัว
ส่วนแขนขวายกขึ้นรับกับแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องลงมากระทบผิว สะท้อนกับพื้นน้ำทะเลสีครามเป็นฉากหลัง ขับเน้นเรือนร่างอันเพรียวบางและผิวพรรณที่ยังคงดูสุขภาพดี สวยสง่าจับใจ
นอกจากภาพท่านั่งสุดชิลแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์คือภาพที่ มิยาบิ ยืนหันหลังท้าวระเบียง เผยให้เห็นรอยสักลวดลายวิจิตรบรรจงบริเวณแผ่นหลัง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอ ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ เป็นความสวยแบบผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ
สำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของเธอ สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่อินสตาแกรม @maria.ozawa0108 ซึ่งปัจจุบันมีโพสต์ทั้งหมด 247 โพสต์ และมียอดผู้ติดตามกว่า 347,000 คน (347K) เข้าไปแล้ว
