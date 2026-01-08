รุมสวดยับ ลุงหัวร้อนซัดสาวหน้าหงาย ฉุนแย่งที่นั่งรถไฟฟ้า ถ่ายประจานว่อนเน็ต
เดือดกลางขบวน! มนุษย์ลุงฮ่องกง ปล่อยหมัดใส่หน้าหญิงสาวบนรถไฟฟ้า ฉุนโดนขวางทางแย่งที่นั่ง ก่อนทิ้งตัวนั่งหน้าตาเฉย พลเมืองดีรุมสวดยับ แนะฟ้องให้เข็ด
เช้าวันจันทร์ที่แสนวุ่นวายบนรถไฟฟ้าควรจะเป็นเวลาที่ต่างคนต่างรีบเดินทางไปทำงาน แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในฮ่องกง กรณีเกิดการแย่งที่นั่งเพียงที่เดียวกลายเป็นชนวนเหตุความรุนแรงที่ทำเอาผู้โดยสารทั้งขบวนต้องตกตะลึง เมื่อชายสูงวัยรายหนึ่งเกิดบันดาลโทสะชกเข้าที่หน้าหญิงสาวคู่กรณี ท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารทั้งขบวน กลายเป็นคลิปไวรัลที่ชาวฮ่องกงกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด
สื่อท้องถิ่นอย่าง The Standard รายงานเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า MTR ของฮ่องกง เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา คลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์เผยให้เห็นภาพชายสูงวัยสวมหน้ากากอนามัย ยืนประจันหน้ากับหญิงสาวสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีดำมัดผมหางม้า
สาเหตุของความเดือดดาลครั้งนี้ เกิดจากชายสูงวัยเข้าใจว่าหญิงสาวคนดังกล่าวยืนขวางทาง ทำให้เขาเดินไปนั่งเก้าอี้ว่างไม่สะดวก ด้วยความโมโห เขาจึงตัดสินใจปล่อยหมัดชกเข้าที่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังจนเธอเซถอยหลังด้วยความเจ็บปวด
สิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์รับไม่ได้ที่สุด คือพฤติกรรมหลังจากนั้นของชายสูงวัย หลังจากที่ปล่อยหมัดใส่หน้าผู้หญิงจนเธอถอยไปแล้ว ลุงรายนี้ก็เดินเข้าไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวต้นเหตุอย่างหน้าตาเฉย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมแก้ตัวแบบข้าง ๆ คู ๆ ว่า “เขาก็แค่ต้องการจะเดินไปนั่ง” ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุบานปลาย
แม้จะได้นั่งสมใจ แต่ชายสูงวัยก็ต้องเจอกับศาลเตี้ยบนรถไฟฟ้า เพราะผู้โดยสารหลายคนรุมตำหนิพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเขา ซึ่งผู้โดยสารท่านหนึ่งเดินเข้าไปเผชิญหน้าและตักเตือนเสียงดังว่า “อย่าใช้กำลัง ที่นี่ฮ่องกง เรามีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม” จะมาทำตัวป่าเถื่อนแบบนี้ไม่ได้ แต่ถึงจะถูกรุมต่อว่า แต่เขาก็ยังโต้เถียงและไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่ทำลงไป
ทางด้านหญิงสาวผู้เสียหาย รู้สึกตกใจแต่เธอยังคงยืนยันหนักแน่นว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย และแสดงเจตจำนงที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี
คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโซเชียล มีเสียงวิจารณ์มากมายเสียงส่วนใหญ่เป็นเอกฉันท์ ชาวเน็ตตำหนิการกระทำของชายสูงวัยที่ใช้กำลังทำร้ายผู้หญิง เพียงเพราะเรื่องที่นั่ง ขณะที่หลายคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตว่า “คุณลุงดูแข็งแรงมาก หมัดหนักขนาดนี้ จริง ๆ แล้วน่าจะยืนไหว ไม่จำเป็นต้องแย่งที่นั่งใครก็ได้มั้ง”
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายและแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างและป้องกันไม่ให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก
ข้อมูลจาก : thestandard และ mothership
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชายหื่น เมินคนสละที่ให้ จงใจนั่งตักสาว ยิ้มเยาะ-ถูไถร่างกายไม่หยุด แม้ถูกขู่กระทืบ
- จำได้ไหม “อาม่าโดนถีบ” งานเข้าไม่หยุด โดนฟ้อง “ใช้ร่มฟาดเด็กหญิง” แย่งที่นั่งรถไฟ
- สลด ดาวรุ่งฟุตบอล ถูกแทงดับคาอกแฝด ปมแย่งที่นั่ง ถูกแจ้งข้อหา-ควบคุมตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: