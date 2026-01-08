ข่าวต่างประเทศ
ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง
ทหารไทยถึงกับช็อก เข้าเคลียร์ฐานเขมรเพื่อสถาปนาพื้นที่ เจอผู้หญิงผมทอง ตอนแรกนึกว่าศพเข้าไปดูดีๆ พบว่าเป็นตุ๊กตายาง
เพจเฟซบุ๊ก ไดอารี่ทหารพราน ได้โพสต์คลิปเรื่องของทหารไทยที่เข้าไปสถาปนาพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ทหารเขมร ก่อนจะเจอร่างผู้หญิงผมบลอนด์ เข้าไปดูดีๆไม่ใช่ศพแต่เป็นตุ๊กตายาง
โดยทางเพจเขียนข้อความว่า “จะตกใจอะไรก่อนดี ตกใจที่พรานไปเอามา หรือตกใจที่เขมรก็สรรหามาใช้ ”บี๋ของพี่ทหาร“”
ซึ่งในคลิปแสดงให้เห็นถึงทหารไทยที่แสดงความตกใจ ก่อนจะบอกว่า “เหมือนคนจริงๆเลย”
ทั้งนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เพจ “Army Military Force” เคยรายงานว่าทหารไทยเคยพบ ถุงยาง ไวอะกร้า เซ็กซ์ทอย รวมถึงชุดชั้นในผู้หญิง เจลหล่อลื่น หลังไทยเข้ายึดฐานทหารเขมรได้สำเร็จ
