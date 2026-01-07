บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว “แอนเจลินา โจลี” เตรียมโบกมือลาสหรัฐ ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กัมพูชา

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:29 น.
95

กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง เมื่อมีรายงานว่า แอนเจลินา โจลี ซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ เตรียมย้ายออกจากสหรัฐฯ ถาวร มาอยู่ที่กัมพูชา และประเทศในยุโรป

ข่าวดังกล่าวนั้นออกมาจาก Khmer Times สำนักข่าวดังของกัมพูชา ที่อ้างสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง People และ Page Six โดยระบุว่า นับเป็นก้าวสำคัญของนักแสดงสาวผู้ดำรงตำแหน่งทูตสิเนหาที่ทั่วโลกจับตามอง เมื่อมีรายงานว่า แอนเจลินา โจลี กำลังเตรียมตัวออกจากลอสแอนเจลิสอย่างเป็นทางการ เพื่อย้ายไปพำนักในต่างแดนที่เธอหลงรักมาโดยตลอด

โจลีได้เริ่มเปิดให้ผู้ซื้อที่ผ่านการคัดกรองเข้าชมบ้านของเธอในแอลเอเพื่อเตรียมขายทิ้ง โดยแหล่งข่าวระบุว่าเดิมที โจลี ไม่เคยต้องการใช้ชีวิตอยู่ในแอลเอเพียงที่เดียว แต่ต้องจำยอมเนื่องจากข้อตกลงเรื่องการดูแลบุตรกับ แบรด พิตต์

โดยเธอวางแผนย้ายออกทันทีที่ น็อกซ์และวิเวียน ลูกแฝดคนเล็กอายุครบ 18 ปีในปี 2026 ซึ่งจะทำให้เธอมีอิสระในการใช้ชีวิตต่างแดนได้อย่างเต็มที่ คาดว่า โจลี จะใช้เวลาสลับไปมาระหว่างยุโรปและกัมพูชา โดยยังคงบริหารธุรกิจแฟชั่นอย่าง Atelier Jolie ในนิวยอร์กควบคู่ไปด้วย

ความผูกพันระหว่างโจลีกับกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider ที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิง ก่อนที่เธอจะได้รับสัญชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2005 จากความทุ่มเทในการทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมในพื้นที่

โจลีเคยกล่าวว่า “ในใจของฉันคือกัมพูชา” และยอมรับว่าหากวันนั้นเธอปฏิเสธบทใน Tomb Raider เส้นทางชีวิตของเธออาจไม่เป็นอย่างทุกวันนี้

การตัดสินใจย้ายไปพำนักในกัมพูชาครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกลับสู่ถิ่นที่เธอรักแล้ว ยังเป็นวิธีที่เธอเลือกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและใช้ชีวิตที่สงบสุขขึ้นในบทบาทใหม่ของชีวิตวัย 51 ปีครับ

อ้างอิง : www.khmertimeskh.com

 

