ทหารไทย ยึดรังเขมร พบเสบียงเพียบ ‘มาม่า-ปลากระป๋องไทย’ พร้อมถุงยางวางเกลื่อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 16:26 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:26 น.
งามหน้า! ทหารไทย บุกยึดฐานที่มั่นเขมร ตรวจพื้นที่พบเสบียงจากไทยเพียบ ทั้ง มาม่าและปลากระป๋อง อึ้งหนักเห็นถุงยางวางเกลื่อนพื้น ชาวเน็ตสงสัยมารบจริงไหม?

หลังจากกองกำลังทหารไทยปฏิบัติการรุกคืบกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเข้ายึดครองฐานที่มั่นในแนวหน้าของทหารกัมพูชาได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด และต้องตะลึงกับสิ่งของที่ทหารกัมพูชาทิ้งไว้ทั้งเสบียงของไทย และถุงยาง!

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเข้าตรวจฐานของทหารฝั่งกัมพูชา ระบุว่า “ทหารไทยเข้าตรวจดูฐานทหารกัมพูชาในแนวหน้า หลังเข้ายึดได้สำเร็จ พบปลากระป๋อง-มาม่าไทย-กระสุนปืน-ลูกระเบิด-บุหรี่ซอง และถุงยางเกลื่อน!”

อ้างอิงจาก : FB Army Military Force

