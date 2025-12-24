ทหารไทย ยึดรังเขมร พบเสบียงเพียบ ‘มาม่า-ปลากระป๋องไทย’ พร้อมถุงยางวางเกลื่อน
งามหน้า! ทหารไทย บุกยึดฐานที่มั่นเขมร ตรวจพื้นที่พบเสบียงจากไทยเพียบ ทั้ง มาม่าและปลากระป๋อง อึ้งหนักเห็นถุงยางวางเกลื่อนพื้น ชาวเน็ตสงสัยมารบจริงไหม?
หลังจากกองกำลังทหารไทยปฏิบัติการรุกคืบกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเข้ายึดครองฐานที่มั่นในแนวหน้าของทหารกัมพูชาได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด และต้องตะลึงกับสิ่งของที่ทหารกัมพูชาทิ้งไว้ทั้งเสบียงของไทย และถุงยาง!
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเข้าตรวจฐานของทหารฝั่งกัมพูชา ระบุว่า “ทหารไทยเข้าตรวจดูฐานทหารกัมพูชาในแนวหน้า หลังเข้ายึดได้สำเร็จ พบปลากระป๋อง-มาม่าไทย-กระสุนปืน-ลูกระเบิด-บุหรี่ซอง และถุงยางเกลื่อน!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา ยังไม่ยอม ยิง BM-21 หวังยึดเนิน 350-ตาควายคืน ไทยตรึงกำลังเข้ม
- ทหารเขมร พกเมียไปรบด้วย นั่งมุดบังเกอร์ หวานฉ่ำกลางสมรภูมิ ไม่กลัวตาย
- ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ
อ้างอิงจาก : FB Army Military Force
ติดตาม The Thaiger บน Google News: