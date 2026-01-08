วัดอรุณฯ ขออภัยปมดราม่า “ช่างภาพชุดไทย” แจงกฎจัดระเบียบ หวังคุมภาพลักษณ์
วัดอรุณราชวราราม แจง แนวทางดูแลพื้นที่ ย้ำ ช่างภาพต้องมีสังกัดร้านชุดไทย และผ่านการอบรมเพื่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย ขณะที่ช่างภาพอิสระโต้เดือด ชี้วั ดโยนความรับผิดชอบให้ร้านค้า ทั้งที่มีหมายเลขบนเสื้อกั๊กไว้ติดตามตัวอยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 วัดอรุณราชวราราม ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายภาพภายในวัด โดยทางวัดระบุว่าตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 10,000 คน
เนื้อหาสำคัญในแถลงการณ์ระบุว่า ทางวัดขออภัยในความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น และขอบคุณผู้ที่นำประเด็นนี้มาเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การทบทวนแนวทางจัดการพื้นที่
ปัจจุบันวัดกำหนดให้ช่างภาพที่บริการถ่ายภาพภายในบริเวณวัด ต้องมีสังกัดจากร้านชุดไทย และต้องผ่านการฝึกอบรมด้านมารยาทและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามกฎของวัดจึงจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้
นอกจากนี้ ทางวัดยังได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และตำรวจท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและช่างภาพถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย
เสียงสะท้อนจากช่างภาพ “กฎไม่สมเหตุสมผลและผลักภาระ”
หลังจากการออกแถลงการณ์ ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโต้แย้งข้อมูลของทางวัดอย่างดุเดือดในประเด็นที่ว่า ช่างภาพทั้งหมดคือฟรีแลนซ์ (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ร้านค้าไม่ได้จ่ายเงินเดือนและไม่มีสัญญากับร้านใดร้านหนึ่ง
ช่างภาพมีอิสระในการทำงาน แต่เหตุผลเดียวที่ต้องมีชื่อ “สังกัด” ภายใต้ร้านค้า เป็นเพราะ “กฎของวัด” ซึ่งมองว่าเป็นกฎที่ไม่สมเหตุสมผล
ตามกฎของวัด หากช่างภาพประพฤติตัวไม่เหมาะสม ร้านค้าในสังกัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งช่างภาพมองว่าไร้สาระ เพราะหากใครทำผิดก็ควรตักเตือนหรือสั่งพักงานรายบุคคล ไม่ใช่โยนภาระไปให้ร้านค้า
ผู้คอมเมนต์ตั้งคำถามว่า หากฝ่ายบริหารของวัดอ้างว่าต้องการให้ติดตามตัวช่างภาพได้ง่ายขึ้น แล้ว “หมายเลขบนเสื้อกั๊ก” ของช่างภาพมีไว้เพื่ออะไร เพราะหมายเลขดังกล่าวเพียงพอต่อการระบุตัวผู้กระทำผิดและสั่งห้ามเข้าพื้นที่ได้โดยตรงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องผลักภาระไปให้ร้านค้า
