เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก

เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ทีแกน ครอฟต์ ประกบคู่กับ ไมโล แมนเฮม ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก
Walt Disney Pictures ประกาศรายชื่อนักแสดงนำอย่างเป็นทางการสำหรับ Tangled ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ เวอร์ชันคนแสดง (Live-Action) ดัดแปลงจากแอนิเมชันยอดฮิตปี 2010
ทางสตูดิโอตัดสินใจเลือก ทีแกน ครอฟต์ นักแสดงดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย มารับบท “ราพันเซล” เจ้าหญิงผมยาวผู้เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็น ประกบคู่กับ ไมโล แมนเฮม ดาวเด่นจากแฟรนไชส์ Zombies ของ Disney Channel ในบท “ฟลินน์ ไรเดอร์” โจรหนุ่มจอมกะล่อนที่ช่วยพาเธอหนีออกจากหอคอย
โปรเจกต์นี้ได้ ไมเคิล เกรซี่ย์ ผู้กำกับวิสัยทัศน์ไกลจาก The Greatest Showman มานั่งแท่นกุมบังเหียน รับประกันได้ว่าเวอร์ชันนี้จะอัดแน่นด้วยองค์ประกอบความเป็นมิวสิคัลสุดอลังการเช่นเดียวกับต้นฉบับ โดยมี คริสติน เบอร์ โปรดิวเซอร์มือทองจาก Cruella ดูแลการผลิต และ เจนนิเฟอร์ เคย์ติน โรบินสัน จาก Thor: Love and Thunder รับหน้าที่เขียนบท
ก่อนหน้านี้ ดิสนีย์ปูพรมค้นหานักแสดงทั้งในสหรัฐฯ กับสหราชอาณาจักร เรียกผู้เข้ารอบสุดท้ายมาทดสอบหน้ากล้องที่ลอนดอนเมื่อช่วงธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนจะลงตัวที่ ทีแกน กับ ไมโล ซึ่งถือเป็นการรับไม้ต่อจาก แมนดี้ มัวร์ กับ แซคารี ลีวาย ผู้ให้เสียงพากย์ต้นฉบับจนกลายเป็นตำนาน
เปิดโปรไฟล์พระ นางคู่ใหม่ ราพันเซล เวอร์ชั่นคนแสดง
-
ทีแกน ครอฟต์ แจ้งเกิดจากบท Raven ในซีรีส์ Titans ของ DC (2018-2023) และรับบท Jessica Watson นักเดินเรือสาวในภาพยนตร์ True Spirit บน Netflix
-
ไมโล แมนเฮม ลูกชายของนักแสดง คาริน แมนไฮม์ สร้างชื่อจากภาพยนตร์เพลงชุด Zombies ทั้ง 4 ภาค และละครเวที Little Shop of Horrors ซึ่งพิสูจน์ความสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงมาแล้วอย่างโชกโชน
หลังจากได้ตัวพระ-นางแล้ว เป้าหมายต่อไปของดิสนีย์คือการคัดเลือกนักแสดงรับบทตัวร้ายอย่าง “Mother Gothel” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่า Scarlett Johansson เคยเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกพิจารณาสำหรับบทนี้ ต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะมารับบทแม่มดผู้คลั่งไคล้ความเยาว์วัยผู้นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง
- Disney สั่งเบรก ราพันเซล ไลฟ์แอ็กชัน เซ่นพิษรายได้ สโนว์ไวท์ 2025 ย่อยยับ
- แปลเพลง Rapunzel-ลิซ่า เนื้อเพลงไทย ราพันเซล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: