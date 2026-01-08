เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:17 น.
Walt Disney Pictures ประกาศรายชื่อนักแสดงนำอย่างเป็นทางการสำหรับ Tangled ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ เวอร์ชันคนแสดง (Live-Action) ดัดแปลงจากแอนิเมชันยอดฮิตปี 2010

ทางสตูดิโอตัดสินใจเลือก ทีแกน ครอฟต์ นักแสดงดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย มารับบท “ราพันเซล” เจ้าหญิงผมยาวผู้เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็น ประกบคู่กับ ไมโล แมนเฮม ดาวเด่นจากแฟรนไชส์ Zombies ของ Disney Channel ในบท “ฟลินน์ ไรเดอร์” โจรหนุ่มจอมกะล่อนที่ช่วยพาเธอหนีออกจากหอคอย

โปรเจกต์นี้ได้ ไมเคิล เกรซี่ย์ ผู้กำกับวิสัยทัศน์ไกลจาก The Greatest Showman มานั่งแท่นกุมบังเหียน รับประกันได้ว่าเวอร์ชันนี้จะอัดแน่นด้วยองค์ประกอบความเป็นมิวสิคัลสุดอลังการเช่นเดียวกับต้นฉบับ โดยมี คริสติน เบอร์ โปรดิวเซอร์มือทองจาก Cruella ดูแลการผลิต และ เจนนิเฟอร์ เคย์ติน โรบินสัน จาก Thor: Love and Thunder รับหน้าที่เขียนบท

ก่อนหน้านี้ ดิสนีย์ปูพรมค้นหานักแสดงทั้งในสหรัฐฯ กับสหราชอาณาจักร เรียกผู้เข้ารอบสุดท้ายมาทดสอบหน้ากล้องที่ลอนดอนเมื่อช่วงธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนจะลงตัวที่ ทีแกน กับ ไมโล ซึ่งถือเป็นการรับไม้ต่อจาก แมนดี้ มัวร์ กับ แซคารี ลีวาย ผู้ให้เสียงพากย์ต้นฉบับจนกลายเป็นตำนาน

เปิดโปรไฟล์พระ นางคู่ใหม่ ราพันเซล เวอร์ชั่นคนแสดง

  • ทีแกน ครอฟต์ แจ้งเกิดจากบท Raven ในซีรีส์ Titans ของ DC (2018-2023) และรับบท Jessica Watson นักเดินเรือสาวในภาพยนตร์ True Spirit บน Netflix

  • ไมโล แมนเฮม ลูกชายของนักแสดง คาริน แมนไฮม์ สร้างชื่อจากภาพยนตร์เพลงชุด Zombies ทั้ง 4 ภาค และละครเวที Little Shop of Horrors ซึ่งพิสูจน์ความสามารถด้านการร้องเพลงและการแสดงมาแล้วอย่างโชกโชน

หลังจากได้ตัวพระ-นางแล้ว เป้าหมายต่อไปของดิสนีย์คือการคัดเลือกนักแสดงรับบทตัวร้ายอย่าง “Mother Gothel” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวว่า Scarlett Johansson เคยเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกพิจารณาสำหรับบทนี้ ต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะมารับบทแม่มดผู้คลั่งไคล้ความเยาว์วัยผู้นี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

