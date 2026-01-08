“ธนาธร” โต้สื่อ ไม่ได้บอกว่า “พรรคประชาชน” ไม่เอา “พท.-ภท.” ร่วมรัฐบาล
ธนาธร ออกมาโต้ ไม่ได้บอกว่าพรรคประชาชา ไม่เอา เพื่อไทย-ภูมิใจไทย ร่วมรัฐบาล ชี้เรื่องตั้งรัฐบาลเป็นหน้ากรรมการบริหาร ตนเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียง
นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงหลังมีกระแสข่าวว่าพรรคประชาชน ไม่เอาพรรคเพื่อไทย-ภูมิใจไทย ร่วมเป็นรัฐบาล โดยกล่าวว่า “ผมขอชี้แจงว่า ผมไม่ได้กล่าวอย่างที่มีสื่อบางสำนักรายงานครับ
การตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรค ผมทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียง เพื่อสนับสนุนให้พรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งมากที่สุด และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกรัฐมนตรี
ขอให้ทุกสำนักข่าวที่ลงไป แสดงความรับผิดชอบโดยด่วน”
ก่อนจะเคลื่อนไหวในเวลาต่อมาว่า “ขอบคุณทุกสำนักข่าวที่ลบข่าวเท็จนี้ออกไปแล้ว ทราบว่าเป็นการรับข่าวมาจากผู้สื่อข่าวภูมิภาครายเดียว จึงลงเนื้อหาผิดเหมือนกันหมด ขอบคุณทุกสื่อที่ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วครับ”
