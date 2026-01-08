ข่าว

8 ม.ค. ครบรอบ 19 ปี “ครูจูหลิง” จากครูศิลปะอาสาลงใต้ สู่ชื่อที่คนไทยยังไม่ลืม

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 08:00 น.
ภาพครูจูหลิงในวันครบรอบ 19 ปีแห่งการเสียชีวิตที่นราธิวาส
ครบรอบ 19 ปี ย้อนเหตุการณ์ 19 พ.ค. 2549 ครูจูหลิง ที่บ้านกูจิงลือปะ นราธิวาส รักษาตัว 8 เดือนก่อนเสียชีวิต และคดีที่เคยมีหมายจับรวม 58 ราย

วันที่ 8 มกราคม 2569 นับเป็น วันครบรอบ 19 ปี แห่งการจากไปของ ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูสาวชาวเชียงรายผู้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุ่มเทและการเสียสละของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบ 2 ทศวรรษ แต่ชื่อของ “ครูจูหลิง” ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนและเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกครั้งที่สถานการณ์ความไม่สงบหวนกลับมาเป็นประเด็นทางสังคม

เส้นทางชีวิตของครูจูหลิงเริ่มต้นจากความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะใช้ศิลปะรับใช้สังคม เธอตัดสินใจเดินทางจากบ้านเกิดที่เชียงรายลงสู่ใต้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอนศิลปะ ณ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนตุลาคม 2548

ทว่าโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เมื่อครูจูหลิงถูกจับกุมและทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสภายในหมู่บ้าน เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศ

การรำลึกถึงครูจูหลิงที่มีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษาไทย
ภาพจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ครูจูหลิงต้องรักษาตัวอย่างยาวนานถึง 8 เดือนในฐานะคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนจะเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่ 8 มกราคม 2550 เวลา 16:00 น. จากอาการอวัยวะภายในล้มเหลวเฉียบพลัน

ในมิติของความยุติธรรม คดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่ที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหารวมถึง 58 ราย โดยมีผู้ที่ถูกจับกุมหรือเข้ามอบตัวจำนวน 27 ราย ขณะที่บางส่วนยังคงหลบหนี ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายที่ดำเนินไปนั้นเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าติดตามมาโดยตลอดเพื่อแสวงหาบทสรุปแห่งความโปร่งใส

ปัจจุบันความทรงจำเกี่ยวกับครูจูหลิงยังคงเบ่งบานผ่าน “หอศิลป์ครูจูหลิง” ในบ้านเกิดอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกลายเป็นพื้นที่บ่มเพาะงานศิลปะให้กับเด็ก ๆ และชุมชน เป็นการสานต่อปณิธานของครูศิลปะผู้นี้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป

การรำลึกถึงครูจูหลิงในปีที่ 19 นี้ จึงไม่ใช่เพียงการตอกย้ำถึงความสูญเสียในอดีต แต่เป็นการตั้งคำถามสำคัญต่อปัจจุบันว่า โรงเรียนและครูในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วหรือไม่

เรื่องราวของเธอคือหมุดเตือนใจว่าความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ใช่เพียงคำขวัญ แต่ต้องเป็นความจริงที่จับต้องได้ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้กับใครอีกในอนาคต

