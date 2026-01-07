วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ
วัยรุ่นอินโดนีเซีย วัย 14 ปี เสียชีวิตเศร้า ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ ตำรวจพบร่างเต็มไปด้วยรอยกัดจระเข้
เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า มูฮัมหมัด ราฟลี ฮัมซา วัยรุ่น 14 ปี ถูกจระเข้ทำร้ายเสียชีวิต ขณะที่วัยรุ่นชายคนดังกล่าวกำลังซักผ้าที่แม่น้ำในจังหวัดสุลาเวสีเตงการา ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะลากวัยรุ่นชายคนดังกล่าวลงน้ำต่อหน้าเพื่อนและครอบครัว
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนจะเริ่มภารกิจช่วยเหลือ สุดท้ายพบเป็นศพเสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำห่างออกจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 200 เมตร
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันเหตุการณ์ โดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตพบว่ามีรอยกัดหลายจุด และได้เตือนภัยประชาชนในชุมชนให้ระวังเหตุการณ์ในลักษณะนี้
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีจระเข้ 14 สายพันธุ์ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมถึงจระเข้น้ำเค็มที่ดุร้ายจำนวนมากซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของภูมิภาคนี้ นักอนุรักษ์บางคนเชื่อว่าจระเข้เหล่านี้ถูกผลักดันให้เข้าไปในแผ่นดินลึกมากขึ้นใกล้กับหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากการจับปลามากเกินไปทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติของพวกมันลดลง
