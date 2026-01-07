ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอินโดฯดับสลด ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 15:13 น.
74

วัยรุ่นอินโดนีเซีย วัย 14 ปี เสียชีวิตเศร้า ถูกจระเข้ขย้ำก่อนลากลงน้ำ ขณะนั่งซักผ้าริมแม่น้ำ ตำรวจพบร่างเต็มไปด้วยรอยกัดจระเข้

เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า มูฮัมหมัด ราฟลี ฮัมซา วัยรุ่น 14 ปี ถูกจระเข้ทำร้ายเสียชีวิต ขณะที่วัยรุ่นชายคนดังกล่าวกำลังซักผ้าที่แม่น้ำในจังหวัดสุลาเวสีเตงการา ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะลากวัยรุ่นชายคนดังกล่าวลงน้ำต่อหน้าเพื่อนและครอบครัว

โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนจะเริ่มภารกิจช่วยเหลือ สุดท้ายพบเป็นศพเสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำห่างออกจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ 200 เมตร

เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันเหตุการณ์ โดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตพบว่ามีรอยกัดหลายจุด และได้เตือนภัยประชาชนในชุมชนให้ระวังเหตุการณ์ในลักษณะนี้

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีจระเข้ 14 สายพันธุ์ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมถึงจระเข้น้ำเค็มที่ดุร้ายจำนวนมากซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของภูมิภาคนี้ นักอนุรักษ์บางคนเชื่อว่าจระเข้เหล่านี้ถูกผลักดันให้เข้าไปในแผ่นดินลึกมากขึ้นใกล้กับหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากการจับปลามากเกินไปทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติของพวกมันลดลง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

