ด่วน! ก.พ. สั่งปิดระบบสมัครสอบ e-Exam ชั่วคราว เปิดใหม่อีกครั้ง 13.00 น. วันนี้
สำนักงาน ก.พ. ประกาศเบรกระบบสมัครสอบรอบ e-Exam กะทันหันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา เพื่ออัปเดตจำนวนที่นั่งสอบคงเหลือ หลังระบบล่มต่อเนื่องตั้งแต่เช้า นัดรวมตัวหน้าจออีกครั้งบ่ายโมงตรงวันนี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2569 ที่เกิดปัญหาระบบล่มตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดให้สมัคร ล่าสุดทาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออกประกาศสำคัญอีกครั้งเมื่อเวลา 11.35 น. ที่ผ่านมา
สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า มีความจำเป็นต้อง “ปิดระบบการรับสมัครสอบเป็นการชั่วคราว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอัปเดตจำนวนที่นั่งสอบคงเหลือในศูนย์สอบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อลดความสับสนของผู้สมัครที่พยายามเข้าสู่ระบบในช่วงที่เว็บขัดข้องก่อนหน้านี้
สำหรับผู้สมัครที่ยังสมัครไม่สำเร็จ หรือยังไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ ทางสำนักงาน ก.พ. แจ้งว่าจะ “เปิดระบบให้สมัครสอบอีกครั้งในวันนี้ (7 มกราคม 2569) เวลา 13.00 น.” เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขอให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมและตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ตอีกครั้งก่อนถึงกำหนดการเปิดระบบรอบใหม่ในช่วงบ่ายวันนี้
