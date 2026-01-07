ข่าวอาชญากรรม

เหยื่ออีกรายโผล่ สีหนุวิลล์! สาวเวียดนามถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ 1 ล้าน ก่อนทุบดับทิ้งศพหน้ารพ.

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:17 น.
72
สาวเวียดนามหายตัว สีหนุวิลล์ กัมพูชา

อำมหิตกลาง “กันดอว์ คาสิโน” ญาติเผยนาทีถูกเรียกค่าไถ่ 9 แสนบาท พอไร้เงินจ่ายโดนซ้อมจนสิ้นใจ แฉคนร้ายสุดอันตรายแถมยังสวมรอยแอปฯ แชตผู้ตายหลอกลวงคนอื่นต่อ

ความคืบหน้ากรณีเหตุฆาตกรรมกลางเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกจากครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งระบุว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการทำร้ายร่างกายกันธรรมดา แต่เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่โหดเหี้ยมและเป็นระบบ

ข้อมูลจากพี่สาวของเหยื่อสาวชาวเวียดนามเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่า น้องสาวของเธอถูกกลุ่มชายชาวจีนลักพาตัวไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นเงินสูงถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9 แสนบาท) แต่เมื่อทางครอบครัวไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ตามกำหนด กลุ่มคนร้ายจึงได้ลงมือทุบตีและทรมานเธออย่างทารุณจนเสียชีวิตภายใน กันดอว์ คาสิโน (Gan Dao Casino)

หลังจากเหยื่อเสียชีวิต กลุ่มคนร้ายได้อุ้มร่างที่ไร้วิญญาณขึ้นรถตุ๊กตุ๊กเพื่อไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระสีหนุ ก่อนจะหลบหนีไป ซึ่งแพทย์ยืนยันว่า เหยื่อเสียชีวิตมาตั้งแต่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลแล้ว

หลังจากสังหารเหยื่อแล้ว พยานระบุว่าคนร้ายได้ชิงเอาโทรศัพท์มือถือทั้งหมดของผู้ตายไป และกำลัง “สวมรอย” เป็นผู้ตายในการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์และกลุ่มแชทต่างๆ เพื่อหลอกลวงเหยื่อรายใหม่

ทางครอบครัวได้ออกประกาศเตือนอย่างเร่งด่วนว่า “ข้อความใดๆ ที่ส่งมาจากบัญชีโซเชียลของน้องสาวหลังจากนี้ ไม่ใช่ฝีมือของเธอ แต่เป็นฆาตกรที่พยายามจะล่อลวงผู้อื่นไปสู่กับดัก”

ครอบครัวผู้สูญเสียระบุว่า คนร้ายรายนี้มีความอันตรายในระดับสูง มีส่วนพัวพันกับขบวนการลักพาตัวและค้ามนุษย์ข้ามชาติอย่างชัดเจน และคาดว่าอาจมีอาวุธติดตัวอยู่ด้วย จึงขอเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ และหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาทันที

รายงานล่าสุดจาก khmertimeskh.com เมื่อ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ตำรวจกัมพูชากำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคาสิโนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อระบุรูปพรรณสันฐานของฆาตกรรายนี้และเส้นทางการหลบหนี พร้อมทั้งประสานงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศ.

ภาพ @X @jacobincambodia
ภาพ @X @jacobincambodia
ภาพ @X @jacobincambodia

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

