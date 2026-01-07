“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแรง พลทหารรบ 2 รอบ ทำไมไม่ได้นายสิบ แต่นักกีฬาโอลิมปิกกลับได้ยศ

ข่าว

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 17:51 น.
54
“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ถามแทนชาวบ้าน พลทหารรบเพื่อชาติ 2 รอบ ทำไมไม่ได้ติดยศนายสิบ เหมือนนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก

น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึงกองทัพต่อพลทหารที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “ชาวบ้านสงสัย พลทหารไปรบเพื่อชาติ 2 รอบทำไมติดยศนายสิบให้ไม่ได้ แต่ทำไมนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับติดยศนายร้อยนายสิบให้ได้”

จากนั้น ต้นอ้อ ยังได้ระบุต่อในช่องคอมเมนต์ว่า “ไม่ได้มีเจตนาจะด้อยค่านักกีฬานะคะ แต่ทหารชั้นผู้น้อยที่ไปรบเค้าสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้จริงๆ” และ “หลายคนที่ไปแล้วไม่ได้กลับมา กว่าจะได้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมต้องรอให้ตัวตายในสนามรบจนเหลือแค่ชื่อก่อนหรือ..?”

โพสต์เฟซบุ๊กของต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ที่ตั้งคำถามเรื่องยศทหาร
FB/ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแชร์โพสต์เป็นจำนวนมาก อาทิ “เออ อันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะ แล้วบางคนยังได้รับราชการทหารหรือตำรวจไปอีก” , “จะรบกี่รอบก็ควรติดยศให้เค้านะ เพราะเค้าเสี่ยงชีวิตเพื่อเราทุกคน เพื่อประเทศชาติ” , “นั่นนะสิคะ ก็งงเหมือนกัน น้องๆ พลทหารอยู่หน้าแนว เค้าก็ทำเพื่อชาติเสียสละเช่นกัน แต่แค่ต่างหน้าที่กันเท่านั้น” เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นแย้งว่า “มันมีกฎระเบียบ อยู่ครับ สิทธิคะแนนเข้ามีให้แน่นอน แต่มันต้องควบคู่ไปกับวุฒิการศึกษา รวมไปถึงหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบกัน” , “ไม่อยากว่านะ คิดอะไรให้ลึกหน่อย ทหารเกณฑ์ ฝึกมากี่ปี นักกีฬาฝึกมาทั้งชีวิต ทุกครั้งที่เขาแข่ง เขาไม่เคยไปในนาม นาย a นางสาว b แต่เขาไปในนามทีมชาติไทย ทำชื่อเสียงให้คนไทย รู้ว่าชอบทหาร แต่คิดเยอะๆ หน่อย” เป็นต้น

ทั้งนี้ มีผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นสอบถามว่า “แล้วน้องทหารชายแดนใต้ละ ไม่ใช่คนเหรอ จะเอาแต่ชายแดนเขมร” ด้าน ต้นอ้อ จึงได้ตอบกลับไปว่า “ก็ควรจะพิจารณาทั้งหมดค่ะ”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

