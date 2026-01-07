สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้
อุทาหรณ์เตือนใจสายสุขภาพที่ชอบดื่มกาแฟดำเป็นประจำนพ.หงหย่งเสียง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ได้ออกมาเปิดเผยเคสผู้ป่วยชายวัย 50 ปี ที่ดูแลสุขภาพดีเยี่ยม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่กลับต้องมาป่วยเป็น “ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย” โดยมีสาเหตุมาจากการดื่มกาแฟดำที่ชงจากเมล็ดกาแฟเสื่อมคุณภาพ
จากการซักประวัติพบว่า ชายรายนี้เป็นคนรักสุขภาพที่ดื่มกาแฟดำทุกวัน แต่ด้วยความต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเลือกซื้อเมล็ดกาแฟถุงใหญ่ในช่วงลดราคามาเก็บตุนไว้ที่บ้าน แม้เวลาผ่านไปนานจนสังเกตเห็นว่าเมล็ดกาแฟเริ่มเปลี่ยนสีและมีความชื้น แต่ด้วยความเสียดายจึงนำมาบดและชงดื่มต่อ โดยเข้าใจผิดว่า “ความร้อนจากการชงกาแฟสามารถฆ่าเชื้อโรคได้”
ช่วงปลายปี ผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติคือ ปัสสาวะมีฟองมาก และ ข้อเท้าบวม แต่เข้าใจว่าเป็นผลข้างเคียงจากการออกกำลังกายหนัก จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอาการวูบหมดสติขณะวิ่ง เมื่อนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบว่าค่าการทำงานของไต (eGFR) ลดต่ำกว่า 10 ซึ่งเข้าข่ายไตวายระยะที่ 5
นพ.หงหย่งเสียง อธิบายว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ไตพังยับเยินเกิดจาก “สารพิษโอคราท็อกซิน” (Ochratoxin) ที่เกิดจากเชื้อราในเมล็ดกาแฟชื้น โดยมีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่น่ากลัว ดังนี้
- ทนความร้อนสูง : โอคราท็อกซินต้องใช้ความร้อนสูงกว่า 280 องศาเซลเซียส จึงจะสลายตัวได้ ในขณะที่น้ำร้อนสำหรับชงกาแฟมีอุณหภูมิเพียง 100 องศาเซลเซียส ไม่สามารถทำลายสารพิษนี้ได้
- ระเบิดเวลาของไต : สารพิษชนิดนี้ชอบสะสมในไต ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน ทำลายเยื่อกรองของหน่วยไต และกระตุ้นให้เกิดพังผืด
- ตกค้างยาวนาน : มีระยะครึ่งชีวิตในร่างกายนานถึง 35–50 วัน ไม่สามารถขับออกได้เร็วเหมือนอาหารเป็นพิษทั่วไป
แพทย์ทิ้งท้ายเตือนสติว่า การบริโภคอาหารหรือเมล็ดกาแฟที่ขึ้นรา ไม่ใช่การประหยัดเงิน แต่เป็นการเอาสุขภาพไตในช่วงครึ่งชีวิตหลังไปเสี่ยง หากพบวัตถุดิบมีกลิ่นผิดปกติ หรือเปลี่ยนสี ควรทิ้งทันทีอย่างเด็ดขาด
