สุขภาพและการแพทย์

สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:56 น.
55

อุทาหรณ์เตือนใจสายสุขภาพที่ชอบดื่มกาแฟดำเป็นประจำนพ.หงหย่งเสียง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ได้ออกมาเปิดเผยเคสผู้ป่วยชายวัย 50 ปี ที่ดูแลสุขภาพดีเยี่ยม ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่กลับต้องมาป่วยเป็น “ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย” โดยมีสาเหตุมาจากการดื่มกาแฟดำที่ชงจากเมล็ดกาแฟเสื่อมคุณภาพ

จากการซักประวัติพบว่า ชายรายนี้เป็นคนรักสุขภาพที่ดื่มกาแฟดำทุกวัน แต่ด้วยความต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเลือกซื้อเมล็ดกาแฟถุงใหญ่ในช่วงลดราคามาเก็บตุนไว้ที่บ้าน แม้เวลาผ่านไปนานจนสังเกตเห็นว่าเมล็ดกาแฟเริ่มเปลี่ยนสีและมีความชื้น แต่ด้วยความเสียดายจึงนำมาบดและชงดื่มต่อ โดยเข้าใจผิดว่า “ความร้อนจากการชงกาแฟสามารถฆ่าเชื้อโรคได้”

ช่วงปลายปี ผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติคือ ปัสสาวะมีฟองมาก และ ข้อเท้าบวม แต่เข้าใจว่าเป็นผลข้างเคียงจากการออกกำลังกายหนัก จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอาการวูบหมดสติขณะวิ่ง เมื่อนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบว่าค่าการทำงานของไต (eGFR) ลดต่ำกว่า 10 ซึ่งเข้าข่ายไตวายระยะที่ 5

นพ.หงหย่งเสียง อธิบายว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ไตพังยับเยินเกิดจาก “สารพิษโอคราท็อกซิน” (Ochratoxin) ที่เกิดจากเชื้อราในเมล็ดกาแฟชื้น โดยมีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่น่ากลัว ดังนี้

  • ทนความร้อนสูง : โอคราท็อกซินต้องใช้ความร้อนสูงกว่า 280 องศาเซลเซียส จึงจะสลายตัวได้ ในขณะที่น้ำร้อนสำหรับชงกาแฟมีอุณหภูมิเพียง 100 องศาเซลเซียส ไม่สามารถทำลายสารพิษนี้ได้
  • ระเบิดเวลาของไต : สารพิษชนิดนี้ชอบสะสมในไต ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน ทำลายเยื่อกรองของหน่วยไต และกระตุ้นให้เกิดพังผืด
  • ตกค้างยาวนาน : มีระยะครึ่งชีวิตในร่างกายนานถึง 35–50 วัน ไม่สามารถขับออกได้เร็วเหมือนอาหารเป็นพิษทั่วไป

แพทย์ทิ้งท้ายเตือนสติว่า การบริโภคอาหารหรือเมล็ดกาแฟที่ขึ้นรา ไม่ใช่การประหยัดเงิน แต่เป็นการเอาสุขภาพไตในช่วงครึ่งชีวิตหลังไปเสี่ยง หากพบวัตถุดิบมีกลิ่นผิดปกติ หรือเปลี่ยนสี ควรทิ้งทันทีอย่างเด็ดขาด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

3 นาที ที่แล้ว
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น ข่าว

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

9 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต ข่าวการเมือง

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว

19 นาที ที่แล้ว
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน บันเทิง

แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

26 นาที ที่แล้ว
ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง &quot;เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง&quot; ข่าว

ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

30 นาที ที่แล้ว
ผู้สมัครสอบ ก.พ. 69 พบปัญหาระบบล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น

32 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

33 นาที ที่แล้ว
สีหนุวิลล์ สแกมเมอร์เหยื่อ ข่าวอาชญากรรม

เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์

38 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว

41 นาที ที่แล้ว
ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่ ข่าว

ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่

42 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหลายสิบลำที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ข่าว

ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล

54 นาที ที่แล้ว
ป๋าเต็ด เผยภาพพิธีรดน้ำศพ ดีเจหนู มนต์ทิพย์ Fat Radio ข่าว

ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ดีเจหนู Fat Radio ครั้งสุดท้าย ย้อนรอยเสียงโฆษณาที่คุ้นหู

57 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam วันนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

59 นาที ที่แล้ว
เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ ข่าว

เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานคาตา เขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวา หลังกล่าวหาไทยอาวุธยึดเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย พัทยา ปลายปี 2569 ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลอน! คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน ตายนาน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” แสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 อ้างอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงอธิบาย หลังดราม่านโยบายเปลี่ยนคำนำหน้านามตามความสมัครใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:56 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button