“กัมพูชา” แสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 อ้างอุบัติเหตุ
กัมพูชา ส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน อ้างเป็นอุบัติเหตุ จากการเผาขยะ ยืนยันว่าเคารพข้อตกลงหยุดยิง
พลจัตวา นิด ณารง รองเสนาธิการ ภูมิภาคทหารที่ 4 ประธานกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาคกัมพูชา – ไทย ทําหนังทําหนังสือส่งถึง กองทัพภาคที่ 2 จากกรณีที่เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืน ค. ใส่พื้นที่เนิน 469 ของไทย เป็นเหตุให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ซึ่งล่าสุดปลอดภัยแล้ว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 ม.ค. 69 นั้น
โดยหนังสือมีใจความว่า “ว่าด้วยกรณีกองกำลังกัมพูชาได้ดำเนินการจัดระเบียบและความเรียบร้อย โดยมีการเผาขยะที่รวบรวมไว้ ณ ฐานที่ตั้งกำลังของตน ภายในเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา
เมื่อเวลา 07.27 น. ของวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ มุมสาม จังหวัดพระวิหาร กองกำลังกัมพูชาได้ดำเนินการจัดระเบียบและความเรียบร้อย โดยมีการเผาขยะที่ได้รวบรวมไว้ ณ ฐานที่ตั้งกำลังของตน ภายในเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา
ในเวลาเดียวกันนั้น ได้เกิดการระเบิดของกระสุนชนิด DKZ ออกมาจากกองขยะดังกล่าว ส่งผลให้ทหารกัมพูชาซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้น ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและเล็กน้อยรวม 2 นาย เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่กองกำลังฝ่ายไทยที่ตั้งกำลังอยู่ใกล้เคียง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่าย กระผมใคร่ขอเรียนชี้แจงต่อ ท่านเสนาธิการ และในฐานะประธานสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมาธิการเขตแดน ไทย–กัมพูชา ได้โปรดทราบว่า
ฝ่ายกัมพูชาขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งนี้ และขอย้ำยืนยันอีกครั้งว่า กัมพูชายืนหยัดมาโดยตลอดบนจิตวิญญาณแห่งการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
ในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบสูงและรักสันติภาพอย่างแท้จริง ราชอาณาจักรกัมพูชาและกองกำลังกัมพูชา ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ จริงใจ และสุจริต ในการเคารพและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดต่อเงื่อนไขของ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชา–ไทย ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
รวมถึง
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568
แถลงการณ์ร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของ คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป กัมพูชา–ไทย (GBC) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2568
และเอกสารข้อตกลงอื่น ๆ ในระดับคณะกรรมาธิการชายแดน ระหว่าง กองทัพภาคที่ 4 ของกัมพูชา และ กองทัพภาคที่ 2 ของไทย
ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และการกลับคืนสู่ภาวะปกติ สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย
- “อนุทิน” แถลงปมกัมพูชายิง เนิน 469 ทำทหารไทยเจ็บ อีกฝ่ายอ้างเป็นอุบัติเหตุ
- “วาสนา” เผย ผบ.ทหารเขมรโทรแจงวุ่น อ้างอุบัติเหตุ-เมา หลังยิงเนิน 469
ติดตาม The Thaiger บน Google News: