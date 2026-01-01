ดูดวง

4 ราศีรักรีเซ็ตได้! ปีใหม่คนเก่าทัก คนใหม่ก็มา เลือกให้ดี

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 17:43 น.
72
เปิดดวงความรักรับศักราชใหม่! 4 ราศีเสน่ห์แรงเกินต้าน “ถ่านไฟเก่า” ปะทะ “ไฟรักครั้งใหม่” รถไฟทำท่าจะชนกันที่ชานชาลาหัวใจ เช็กด่วนคุณคือผู้โชคดี(หรือโชคร้าย)คนนั้นหรือไม่

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปีใหม่ ดวงดาวแห่งความรักมีการโคจรย้ายตำแหน่ง ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ “Love Reset” หรือการจัดระเบียบหัวใจครั้งใหญ่ สำหรับ 4 ราศีต่อไปนี้ บอกเลยว่า “หัวกระไดไม่แห้ง” เพราะจักรวาลเหวี่ยงมาให้พร้อมกันทั้งอดีตและอนาคต จนคุณต้องกุมขมับด้วยความเสียดาย มาดูกันว่าใครบ้างที่ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทความสัมพันธ์

1. ราศีกรกฎ

ชาวกรกฎเตรียมรับแรงกระแทกทางความรู้สึก! ช่วงต้นปีนี้ คนรักเก่าที่คุณเคยฝังใจ หรือคนที่เคยหายไปแบบงง ๆ (Ghosting) จะทักแชตมา “Happy New Year” พร้อมข้อเสนอที่ดูดีกว่าเดิม เขาดูเติบโตขึ้นจนคุณหวั่นไหว แต่ช้าก่อน! ในเวลาเดียวกัน จะมีคนใหม่เข้ามาแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่ “อยู่ด้วยแล้วสบายใจ”

2. ราศีตุลย์

ราศีแห่งความสมดุลที่กำลังจะเสียสมดุล เพราะปีใหม่นี้คุณดูดีมีออร่าจับใจ ดึงดูดทั้ง “โจทย์เก่า” ที่อยากกลับมาแก้ตัว และ “โจทย์ใหม่” ที่โปรไฟล์เลิศ เข้ามาขายขนมจีบพร้อมกัน ปัญหาของชาวตุลย์คือความขี้เกรงใจและโลเล ไม่กล้าตัดใครทิ้งเพราะดีทั้งคู่

3. ราศีเมถุน

สำหรับชาวเมถุน ปีใหม่นี้เหมือนจักรวาลกำลังเล่นตลกส่งบททดสอบเรื่อง “ความซื่อสัตย์” มาให้คุณ คนคุยเก่าที่เคยห่างกันไปจะวนกลับมาทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยเคมีที่เข้ากันสุด ๆ (ทางกายภาพและบทสนทนา) ในขณะที่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ช่างเอาอกเอาใจสายเปย์สุดฤทธิ์

4. ราศีมีน

ชาวมีนผู้ช่างฝัน ปีนี้โลกแห่งความจริงจะดึงคุณตื่น เพราะคนรักเก่าจะกลับมาพร้อมคำหวานและสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง (อีกครั้ง) ซึ่งคุณก็มีแนวโน้มจะใจอ่อนเชื่อซะด้วยสิ แต่โชคชะตายังปรานี ส่งคนใหม่เข้ามาขัดจังหวะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงและดูออกว่าใครจริงใจ

คำแนะนำส่งท้าย

4 ราศีนี้ การมีตัวเลือกถือเป็น “กำไรชีวิต” แต่ก็เป็น “กับดัก” ได้เช่นกัน หมอขอแนะนำว่า “อย่าเลือกด้วยความเหงา และอย่ากลับไปเพราะความสงสาร” ให้ลองจินตนาการภาพตัวเองในอีก 1 ปีข้างหน้า ว่าใครที่ยืนอยู่ข้างคุณแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น มีรอยยิ้มมากกว่าน้ำตา คนนั้นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่คุณได้เจอกับรักแท้ที่คู่ควร

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

