สถานทูตเกาหลี โต้ “ข้าราชการสาว” ถูก ตม. ส่งกลับ ชี้ ข้อมูลไม่ครบ-ไม่ได้จองที่พัก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 16:47 น.
สถานทูตเกาหลีชี้แจงกรณีข้าราชการไทยถูกส่งกลับจากสนามบินอินชอน

สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยชี้แจงปมดราม่าข้าราชการไทยโพสต์ตัดพ้อถูก ตม.อินชอนส่งตัวกลับ เผยตรวจสอบพบไม่ได้จองโรงแรม-อ้างพักบ้านแฟนแต่เจ้าตัวไม่อยู่ประเทศ แถมแม่ฝ่ายชายไม่รู้เรื่อง ยันอธิบายเหตุผลเป็นภาษาไทยชัดเจนแล้ว

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์ของข้าราชการหญิงไทยรายหนึ่ง อายุ 37 ปี ที่ระบุว่าตนตั้งใจเดินทางไปฉลองปีใหม่ที่เกาหลีใต้ โดยเตรียมเอกสาร K-ETA และหนังสือรับรองจากทางราชการไปอย่างครบถ้วน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ ตม. หญิงที่สนามบินอินชอนปฏิเสธการเข้าเมืองและเหวี่ยงใส่โดยไม่มีเหตุผล จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานของ ตม. เกาหลีในช่วงที่ผ่านมา

ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่าได้รับรายงานการตรวจสอบจากทางสนามบินอินชอนแล้ว พบข้อมูลที่ขัดแย้งกับโพสต์ของผู้เสียหาย ดังนี้

1. จากการตรวจสอบพบว่าหญิงไทยรายดังกล่าวและเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกัน ไม่ได้มีการจองโรงแรมหรือที่พัก ในขณะเดินทางเข้าประเทศ

2. เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถาม ผู้โพสต์แจ้งว่าจะไปพักที่บ้านแฟนชายชาวเกาหลี แต่จากการตรวจสอบพบว่า ชายคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในประเทศเกาหลี ในช่วงเวลานั้น

3. มารดาของฝ่ายชายซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ดูแลที่พักในเกาหลี ไม่ได้รับทราบมาก่อน เกี่ยวกับการเดินทางและแผนการเข้าพักของหญิงไทยทั้งสองราย

ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ โดยยืนยันว่ากระบวนการสอบสวนมีล่ามภาษาไทยร่วมด้วย และได้อธิบายเหตุผลเป็นภาษาไทยให้ผู้สมัครทราบอย่างชัดเจนแล้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพบข้อมูลขัดแย้งเกี่ยวกับการเข้าประเทศ
FB/Embassy of the Republic of Korea in Thailand 주태국 대한민국 대사관

สถานทูตฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีหลายกรณีที่ผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองมักเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือละเว้นข้อเท็จจริงบางส่วนที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์ จนนำไปสู่ภาพลักษณ์ในทางลบต่อกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี เช่น กรณีข่าวลือเรื่องการถามสีวอลเปเปอร์หรือจำนวนต้นไม้ในโรงแรม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการถามคำถามในลักษณะนั้นจริง

การบิดเบือนข้อเท็จจริงจนกลายเป็นข่าวปลอม (Fake News) อาจสร้างความกังวลให้ชาวไทยรายอื่น และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเกาหลี จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

