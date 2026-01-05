ลิซ่า ภคมน เล่าที่แรก “ไอซ์ รักชนก” ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้
ลิซ่า ภคมน พรรคประชาชน เผยความลับที่ไม่มีใครรู้ “ไอซ์ รักชนก” เบื้องหลังสำคัญส่งของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ พร้อมตัดพ้อการเผชิญหน้าตั้งคำถามแบบไร้เหตุผล บั่นทอนพลังคนทำงาน
จากกรณีที่มีการแผยแพร่ภาพเหตุการณ์การเผชิญหน้าและตั้งคำถามกับ ไอซ์-รักชนก ศรีนอก พรรคประชาชน เกี่ยวกับการลงพื้นที่หาเสียงร่ายยาวมาจนขุดดราม่าเก่าทำไมอีกฝ่ายไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ ล่าสุด ลิซ่า-ภคมน หนุนอนันต์ เพื่อนนักการเมืองจากพรรคเดียวกันที่ลงพื้นที่หน้างานจึงขออาสาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อบอกเล่าความจริงอีกด้านที่ “ไอซ์” ไม่เคยบอกใคร
ลิซ่า เปิดเผยวันนี้ (5 ม.ค.) โดนระบุว่า ในระหว่างที่ตนลงพื้นที่ทำงานน้ำท่วมภาคใต้ตลอด 12 วัน ไอซ์ รักชนก คือ “กองหนุนสำคัญ” ที่คอยประสานงานและสื่อสารแก้ข่าวที่ถูกบิดเบือนรอบด้าน
“ไอซ์คือคนที่รู้ว่าลิซ่าจะมีอินเทอร์เน็ตช่วง 5 ทุ่มเพราะถึงที่พักแล้ว จะถามมาทุกวันว่าต้องการอะไรบ้าง ขาดเหลืออะไรไหม”
ลิซ่ายืนยันว่า รักชนก ศรีนอก ไม่ได้นิ่งดูดาย แต่ทำหน้าที่ระดมทรัพยากรและสิ่งของจำนวนมหาศาลเพื่อส่งมาสนับสนุนทีมหน้างานให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทุกวัน
ในส่วนของคำถามที่ว่าทำไมไม่ลงไปช่วยในพื้นที่ด้วยตัวเอง ลิซ่าชี้แจงว่า เดิมทีไอซ์ตั้งใจจะลงไปช่วยตั้งแต่วันแรกๆ แต่ในช่วงเวลานั้นเกิดกระแสโจมตีและดราม่ารุนแรงในหลายประเด็น เจ้าตัวจึงตัดสินใจปรับบทบาทเป็น “ทีมหลังบ้าน” ส่งทรัพยากรมาแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ประเด็นทางการเมืองมาเบี่ยงเบนความสนใจจากการทำงานช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน
ลิซ่าทิ้งท้ายถึงบรรยากาศการเผชิญหน้าตั้งคำถามกับนักการเมืองว่า เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยและควรเกิดขึ้นกับทุกพรรค แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังและมีเหตุผล
“จริงๆ ช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ ไอซ์จะลงมาช่วยลิซ่าตั้งแต่วันแรกๆ ในช่วงเวลานั้นมันมีดราม่ารอบทิศทางแบบที่เราก็ยังไม่เข้าใจ ว่าทำไมมากขนาดนั้น ไอซ์ตัดสินใจว่าจะเป็นกองหลังคอยส่งทรัพยากรมาให้แทน และอาจดีกว่ามาแล้วอาจจะถูกบิดเบือนประเด็นอื่นเพิ่มเติม ต้องยอมรับว่าการทำงานน้ำท่วมตลอด 12 วัน เราจะไม่ประเมินทางการเมืองร่วมไม่ได้ เพราะมันพร้อมจะถูกบิดเบือนและเพิ่มประเด็นอื่นเพื่อเบี่ยงเบนการทำงานของเราตลอดเวลาจริงๆ”
“ดังนั้นคำถามที่ถามว่า ทำไมไอซ์ไม่ไปช่วยน้ำท่วมใต้ คิดว่าไม่มีใครตอบได้ดีกว่าลิซ่าแน่นอน เสียดายที่คนถามไม่ได้เว้นจังหวะให้ไอซ์ได้ตอบวันนี้” ลิซ่า กล่าว พร้อมย้ำว่าการทำงานในแต่ละวันภายใต้การเผชิญหน้าอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้ ต้องใช้พลังใจมหาศาลในการยืนหยัดทำงานเพื่อประชาชนต่อไป (ดูโพสต์ฉบับเต็ม).
